AI spelar en allt större roll på aktiemarknaden, men hur bra är det? Nu pekar experter på manipulation och ökande risker för börsen.
Därför gör AI börsen mer sårbar
Kapitalförvaltare och hedgefonder har i allt högre grad integrerat AI i sina strategier, naturligtvis i sin strävan efter konkurrensfördelar.
Det väcker oro bland forskare som ser risken i ”masshandel”, ett scenario där mängder av investerare använder i princip identiska AI-ramverk för att analysera data.
Resultatet av en sådan? Synkroniserade köp- och säljmönster och lika gemensamma felbedömningar.
Det här framgår av en rapport från Bloomberg, där aktuell forskning visar att även om AI förbättrar hastighet och djup i informationshanteringen, kan den samtidigt öka sårbarheten.
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Sprider systemfel – ökar risker
Genom att likrikta handelsbeteenden kan dessa verktyg underlätta spridningen av systemfel och försvåra riskhanteringen för företagen, refererar Business AM.
Mer specifikt tyder data på att tidsfönstret för lönsamma handelssignaler krymper; det som tidigare tog år att mättas kan nu förlora halva sitt värde på bara 18 månader, eftersom AI gör att investerare nästan omedelbart kan kasta sig över samma möjligheter.
Trenden utmanar själva grundvalen för de finansiella marknaderna, som normalt utvecklas av delade meningar.
Historiskt tolkade olika förvaltare ekonomiska rapporter olika. I dag, när de använder likartade modeller tränade på likartade datamängder, börjar allas perspektiv närma sig varandra.
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AI ger likriktning
En studie från New York University analyserade nästan en miljon institutionella positioner på marknaden.
Studien bekräftar att portföljer blir alltmer lika varandra, speciellt hos företag som i hög grad förlitar sig på AI.
Utöver likriktningen medför AI även nya tekniska sårbarheter. Forskare vid universitetet i Liechtenstein har visat att handelsmodeller baserade på stora språkmodeller, LLM:er, lätt kan vilseledas av ”adversarial data”, alltså data som utformats specifikt för att lura modellen.
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Lurades att ta dåliga beslut
Genom att göra små, närmast omärkbara förändringar i finansiella nyhetsrubriker, lyckades forskare vilseleda modellerna och få dem att fatta dåliga beslut.
Vissa registrerade till och med en betydande minskad avkastning efter bara en dag med manipulerad information.
Dessutom verkar AI kopiera mänskliga psykologiska brister, framför allt när det gäller riskaptit.
Tester utförda av Elm Partners Management visar att medan toppmodeller av AI kunde förutsäga marknadsriktningen lika exakt som topphandlare, ignorerade de konsekvent riskparametrar.
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Även AI kan bli fartblind
De här modellerna tog ofta överdimensionerade positioner och uppvisade volatilitetsnivåer som vida översteg de rekommenderade gränserna, vilket är svårt att tolka som något annat än en digital form av övertro.
Det finns nu en ökande misstro och oro över den kollektiva viljan att utan nödbroms och biljett hoppa på AI-tåget – och en uppenbar paradox, enligt forskarna.
Det verktyg som är utformat för att ge en fördel på marknaden, kan i stället faktiskt öka risken för ett kollektivt misslyckande.
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