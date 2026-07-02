Därför gör AI börsen mer sårbar

AI ger likriktning

En studie från New York University analyserade nästan en miljon institutionella positioner på marknaden.

Studien bekräftar att portföljer blir alltmer lika varandra, speciellt hos företag som i hög grad förlitar sig på AI.

Utöver likriktningen medför AI även nya tekniska sårbarheter. Forskare vid universitetet i Liechtenstein har visat att handelsmodeller baserade på stora språkmodeller, LLM:er, lätt kan vilseledas av ”adversarial data”, alltså data som utformats specifikt för att lura modellen.

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Lurades att ta dåliga beslut

Genom att göra små, närmast omärkbara förändringar i finansiella nyhetsrubriker, lyckades forskare vilseleda modellerna och få dem att fatta dåliga beslut.

Vissa registrerade till och med en betydande minskad avkastning efter bara en dag med manipulerad information.

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Dessutom verkar AI kopiera mänskliga psykologiska brister, framför allt när det gäller riskaptit.

Tester utförda av Elm Partners Management visar att medan toppmodeller av AI kunde förutsäga marknadsriktningen lika exakt som topphandlare, ignorerade de konsekvent riskparametrar.

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Även AI kan bli fartblind

De här modellerna tog ofta överdimensionerade positioner och uppvisade volatilitetsnivåer som vida översteg de rekommenderade gränserna, vilket är svårt att tolka som något annat än en digital form av övertro.



Det finns nu en ökande misstro och oro över den kollektiva viljan att utan nödbroms och biljett hoppa på AI-tåget – och en uppenbar paradox, enligt forskarna.

Det verktyg som är utformat för att ge en fördel på marknaden, kan i stället faktiskt öka risken för ett kollektivt misslyckande.

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