25-åringar köper privatjet – kräver att få betala i bitcoin

Bokar jeten via Whatsapp

Delägarbolaget Flexjet har fått så många nya AI-kunder att snittåldern sjunkit med tio år, enligt charterbolaget FlyVictor är vissa av de nya kunderna så unga som 25 år och de ställer helt nya krav.

De vill betala i bitcoin och bokar helst via app eller Whatsapp, förbi mäklarled och det som Charles Robinson, grundare av charterplattformen EnterJet, kallar ”den traditionella privataviationens teater”. ”Om det tar mer än några minuter att få offert och bekräftelse tappar många intresset”, säger han till tidningen.

Ombord har kraven skrivits om i grunden. ”Privatflygets gamla gyllene standard, att sippa champagne på nystruken linneduk, har i stort sett åkt ut genom fönstret med den här gruppen”, säger Robinson. I

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stället efterfrågas hälsoinriktad catering och specifika vattenmärken som Fiji och Acqua Panna.

”De flyger privat för effektivitet och diskretion, inte för att imponera socialt”, tillägger han.

Byter bil efter ett halvår

De nya AI-rika prioriterar exklusiva funktioner och byter gärna bil redan efter sex månader för att säkra senaste modellen. Lamborghini har lyckats särskilt väl med suven Urus, som kan specialbeställas i över 150 färger och kompletteras med kolfiberkit, perfekt för sociala medier.

Ferrari uppges samtidigt ha fått positiv respons från Silicon Valley för eldrivna Luce, en modell som hånats av märkets traditionalister.

Vd Benedetto Vigna ser de nya förmögenheterna som en självklar affär för Ferrari. ”Det är helt klart en bra möjlighet för oss”, säger han.

Även Porsches vd Michael Leiters bekräftar att nya kundgrupper växer fram ur AI-boomen. ”Vi gör naturligtvis allt för att nå de här kunderna och vinna dem till varumärket Porsche.”

Köpte en helt ny Rolls Royce och byggde om den

Lyxtjänstbolaget EMJ Exclusive köpte nyligen en Rolls-Royce Cullinan åt en AI-entreprenör i 20-årsåldern i Los Angeles och byggde om den i knallblått och orange. ”Det individer med AI-förmögenhet bryr sig om är exklusivitet.

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Vår kund ska aldrig köra någonstans och mötas av samma bil”, säger grundaren Ed Somner Bogard.

Mönstret känns igen från en bredare trend där miljardärerna vill synas igen efter år av diskret lyx. Smak går dock inte att köpa. Bottenlistan över världens sämst klädda miljardärer toppas av Meta-grundaren Mark Zuckerberg, som bytt den gråa t-shirten mot guldkedjor och oversized streetwear.

Peloton och andra prylar på soldäck

En yachtbroker i San Diego säger att hans firma ”gynnats enormt” av köpare från San Francisco som ”blev rika över en natt”. Bland kunderna finns anställda och investerare i chiptillverkaren Nvidia.

De vill inte ha flytande palats, utan snabba, långfärdskapabla båtar med kraftigt tonade rutor.

”Det här är inga lyxbåtar. Det är väldigt funktionella maskiner som kan gå långt och snabbt och bära med sig mycket roliga prylar”, beskriver handlaren

Stor skillnad mot tidigare techentreprenörer

Det skiljer dem från förra techgenerationens toppskikt.

Google-grundaren Sergey Brins 142 meter långa megayacht Dragonfly kostar 380 miljoner om året bara i drift, med egen ubåt och två helikopterplattor ombord.

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Brittiska Princess Yachts skickar allt fler båtar till USA:s västkust och har redan sålt fem exemplar av nya 90-fotaren X90, med ett pris från 10 miljoner pund, cirka 130 miljoner kronor, före den officiella lanseringen i september.

Kunderna beställer Technogym-utrustning, Starlink-terminaler och i ett fall en Peloton-cykel på flybridgen, enligt bolaget

”De här kunderna är inne på träning och de är ute och gör saker. De sitter inte och sippar en Mai Tai på däck” beskriver de