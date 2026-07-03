SKF och kinesiska Leaderdrive bildar ett bolag som ska tillverka precisionskomponenter till humanoida robotar i Kina.
SKF ska börja tillverka robotar i Kina
Det har, om man säger så, runnit en del vatten under broarna sedan Svenska kullagerfabriken, SKF, (börskurs SKF) såg dagens ljus i Göteborg 1907.
Den ursprungliga produkter var det sfäriska dubbelradiga kullagret, som företagets grundare Sven Wingquist tagit patent på samma år och som snabbt blev en succé.
1915 började man tillverka ett kullager för fordonsindustrin som fick namnet Volvo, latin för ”jag rullar”.
1927 knoppade man av Volvo som en egen fordonstillverkare, ägd av SKF men sålt 1935.
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Historien går igen och ihop
Ett sekel senare är Volvo en kinesisk biltillverkare och SKF ska börja tillverka delar till humanoida robotar i Kina.
Leaderdrive är en global tillverkare av precisionskomponenter för robotar och ska tillsammans med SKF skapa ett bolag i Kina.
Inriktningen på bolaget är högprecisions-komponenter just för humanoida robotar och SKF ser det hela som ”ett viktigt steg inom robotindustrin”.
SKF ska ha en majoritetsandel på 60 procent i det nya bolaget.
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”Helt i linje med vår strategi”
Leaderdrive bidrar med djupgående applikationskunskaper inom automatiseringsprodukter och teknik för humanoida robotar, medan SKF tillför expertis inom lagerteknik, skalbar tillverkning och globala leveranskedjor, enligt ett pressmeddelande.
”Detta bolag ligger helt i linje med vår strategi att driva lönsam tillväxt och stärka vår position inom utvalda industriella segment med hög tillväxt”, säger Henry Wang, SKF:s chef för regionen Kina och Nordost-Asien.
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Kina främsta fokus
Lika glad är Leaderdrives vd Yuyu Zuo som säger att ”med utgångspunkt i vår gemensamma erfarenhet av industriella tillämpningar kan vi bidra till att driva på den tekniska utvecklingen inom humanoida robotar”.
Förutom Kina, den globalt största och snabbast växande marknaden för humanoida robotar, ska bolaget rikta in sig på vad man kallar ”utvalda internationella marknader” i Europa, Japan och USA.
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