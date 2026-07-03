SKF ska börja tillverka robotar i Kina

1915 började man tillverka ett kullager för fordonsindustrin som fick namnet Volvo, latin för ”jag rullar”.

1927 knoppade man av Volvo som en egen fordonstillverkare, ägd av SKF men sålt 1935.

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Historien går igen och ihop

Ett sekel senare är Volvo en kinesisk biltillverkare och SKF ska börja tillverka delar till humanoida robotar i Kina.

Leaderdrive är en global tillverkare av precisionskomponenter för robotar och ska tillsammans med SKF skapa ett bolag i Kina.

Inriktningen på bolaget är högprecisions-komponenter just för humanoida robotar och SKF ser det hela som ”ett viktigt steg inom robotindustrin”.

SKF ska ha en majoritetsandel på 60 procent i det nya bolaget.

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