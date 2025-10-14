Insiderhandel? Nu undersöks SEB

Finansinspektionen meddelar i dag att den ska undersöka hur storbanken SEB (börskurs SEB) följt bland annat lagen om värdepappersmarknaden och förordningen om marknadsmissbruk.

FI ska bland annat granska SEB:s rutiner för insiderinformation i samband med större aktieförsäljningar, så kallade blocktransaktioner. Dessa handlar om stora aktieaffärer som görs vid ett tillfälle, oftast utanför den vanliga börshandeln.

Ska skydda investerare

Finansinspektionen skriver att det är dess ansvar att övervaka och granska banker och andra finansiella företag likväl som att de har rutiner för att hantera insiderinformation korrekt och enligt gällande regler.

”Det sker för att säkerställa ett högt skydd för alla investerare på finansmarknaden och att alla aktörer på finansmarknaden har tillgång till samma information”, skriver FI.

Nu ska FI undersöka om SEB hade sådana rutiner som är nödvändiga för att förhindra insiderhandel, i samband med ett antal större blocktransaktioner.

”Blocktransaktioner är en återkommande och viktig del av aktiemarknaden. Men detta är komplexa processer, vilket ställer särskilda krav på hur banker och värdepappersbolag hanterar insiderinformation och upptäcker misstänkt marknadsmissbruk”, säger Jimmy Kvarnström, områdeschef på FI.

