Finansinspektionen ska nu undersöka om SEB kring marknadsmissbruk och insiderhandel eftersom fyra stora aktieaffärer i EQT.
Insiderhandel? Nu undersöks SEB
Finansinspektionen meddelar i dag att den ska undersöka hur storbanken SEB (börskurs SEB) följt bland annat lagen om värdepappersmarknaden och förordningen om marknadsmissbruk.
FI ska bland annat granska SEB:s rutiner för insiderinformation i samband med större aktieförsäljningar, så kallade blocktransaktioner. Dessa handlar om stora aktieaffärer som görs vid ett tillfälle, oftast utanför den vanliga börshandeln.
Ska skydda investerare
Finansinspektionen skriver att det är dess ansvar att övervaka och granska banker och andra finansiella företag likväl som att de har rutiner för att hantera insiderinformation korrekt och enligt gällande regler.
”Det sker för att säkerställa ett högt skydd för alla investerare på finansmarknaden och att alla aktörer på finansmarknaden har tillgång till samma information”, skriver FI.
Nu ska FI undersöka om SEB hade sådana rutiner som är nödvändiga för att förhindra insiderhandel, i samband med ett antal större blocktransaktioner.
”Blocktransaktioner är en återkommande och viktig del av aktiemarknaden. Men detta är komplexa processer, vilket ställer särskilda krav på hur banker och värdepappersbolag hanterar insiderinformation och upptäcker misstänkt marknadsmissbruk”, säger Jimmy Kvarnström, områdeschef på FI.
Fyra stora aktieaffärer
”Företagen ska säkerställa att de agerar för kundens bästa. Att de lever upp till de här kraven är en förutsättning för att förebygga otillåten handel och värna förtroendet för värdepappersmarknaden”, tillägger Kvarnström.
Den undersökning FI nu startar sker efter fyra blocktransaktioner i EQT (börskurs EQT) som SEB genomförde på uppdrag av aktieägare i EQT i augusti och september 2024 samt vid ett tillfälle i september 2025.
Alla försäljningar genomfördes genom ett så kallat bookbuilding-förfarande.
Undersöker insiderhandel
”FI kommer att granska vilka riktlinjer och rutiner SEB hade vid de aktuella transaktionerna för att hantera insiderinformation i samband med stora aktieförsäljningar”, skriver inspektionen.
”FI kommer även att granska hur bankens interna kontroll av handel för egen räkning har fungerat samt om banken har tagit till vara sina kunders intressen i samband med blocktransaktionerna.”
Finansinspektionen ska även undersöka om SEB levt upp till kravet på att omedelbart informera FI om misstänkt marknadsmissbruk, samt om SEB har följt reglerna om marknadssondering, påpekar FI avslutningsvis.
