Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Varningen: Råden du inte ska lyssna på

Varnar för finansråd i sociala medier
Goda råd i mobilen? Förhoppningsvis. Men Finansinspektionen varnar nu för finfluencers och spåmän- och kvinnor i sociala medier. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Många investerar utifrån råd i sociala medier. Nu varnar Finansinspektionen framför allt unga och vill öka kunskapen om riskerna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Vi lever som bekant i en tid då vi alla blivit börsspekulanter och ska förmås att försöka tjäna pengar på varje beslut från matinköp till el- och teleabonnemang eller efter bästa förmåga spekulera ihop till vår pension.

Det i samklang med en alltmer individualiserad horisont kring allt och en illusion om att alla kan bli rika på spekulationer gör att allt fler alltmer utan eftertanke och kunskap hakar på påstådda vägar till snabb rikedom.

Måste ha tillstånd för krypto – de nekas. Dagens PS

Varnar unga för råd

Nu varnar Finansinspektionen inte minst unga svenska från att ta investeringsbeslut utifrån råd i sociala medier.

Det finns en anledning till det. Fler än en av fem unga vuxna litar på finansiell information från så kallade finfluencers, det vill säga personer som utan att nödvändigtvis bara tyngda av speciellt mycket sakkunskap, pekar med hela handen i en riktning som ska leda till evig lycka och rikedom.

”Bakom varje inlägg finns också risker”, påpekar FI som nu gör en insats för att informera både följare och de som skapar innehåll, om vad som gäller kring finansiell information i sociala medier.

Finansinspektionen: Skärp er, banker. Dagens PS

Moa Langemark och Finansinspektionen gör nu en kampanj för att göra svenskar medvetna om risken med finansiella råd i sociala medier. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

”Okritiskt följande ger risker”

”Finfluencers som delar tips om investeringar och privatekonomi i sociala medier har fått ett allt större inflytande. Men det finns flera fallgropar och du som okritiskt följer råden kan förlora mycket pengar. Med den här insatsen vill vi göra konsumenter mer medvetna om vad de möter i sina flöden”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

Måste följa regler

Förutom tips till konsumenter lämnar FI även information kring hur en finfluencer ska kommunicera.

Den som kommunicerar finansiella budskap behöver förhålla sig till de regler som finns, påpekar FI.

”Vi ser ett stort engagemang kring ekonomi i sociala medier, vilket är positivt. Men som innehållskapare måste du följa reglerna. Och självklart ska du också agera med dina följares bästa för ögonen”, understryker Moa Langemark.

FI:s fem saker att tänka på kring finfluencers

1. Skilj på fakta och åsikter –Ett inlägg kan låta övertygande, men bygger ofta på personliga erfarenheter, inte objektiva fakta.

2. Var misstänksam mot löften om snabba pengar – Det finns inga garantier när du investerar.

ANNONS

3. Lita på ditt eget omdöme, inte bara på följarantal – Många följare betyder inte att någon är expert.

4. Var uppmärksam på reklam – Finfluencers kan få betalt för att prata om produkter eller företag – men det är inte alltid tydligt.

5. Se upp för bedragare – Vissa konton är falska eller kapade.

(Källa: Finansinspektionen)

Strålande tider för bedragare – här är 40 nya. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FinansinspektioneninvesteringarSociala medier
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Hur ska man tänka när man ska spendera pengarna?
Spela klippet
Privatekonomi

Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem?

13 okt. 2025
ANNONS
ANNONS