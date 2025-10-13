Varningen: Råden du inte ska lyssna på

Vi lever som bekant i en tid då vi alla blivit börsspekulanter och ska förmås att försöka tjäna pengar på varje beslut från matinköp till el- och teleabonnemang eller efter bästa förmåga spekulera ihop till vår pension.

Det i samklang med en alltmer individualiserad horisont kring allt och en illusion om att alla kan bli rika på spekulationer gör att allt fler alltmer utan eftertanke och kunskap hakar på påstådda vägar till snabb rikedom.

Varnar unga för råd

Nu varnar Finansinspektionen inte minst unga svenska från att ta investeringsbeslut utifrån råd i sociala medier.

Det finns en anledning till det. Fler än en av fem unga vuxna litar på finansiell information från så kallade finfluencers, det vill säga personer som utan att nödvändigtvis bara tyngda av speciellt mycket sakkunskap, pekar med hela handen i en riktning som ska leda till evig lycka och rikedom.

”Bakom varje inlägg finns också risker”, påpekar FI som nu gör en insats för att informera både följare och de som skapar innehåll, om vad som gäller kring finansiell information i sociala medier.

Moa Langemark och Finansinspektionen gör nu en kampanj för att göra svenskar medvetna om risken med finansiella råd i sociala medier. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)