Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten.
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Mest läst i kategorin
Guld men inga gröna skogar
Under tisdagen slogs ett historiskt rekord för guld. Samtidigt har krisen i skogsindustrin börjat påverka andra industrier men på börsen ser det ljusare ut. Det har länge talats om att priset på guld skulle nå över den historiska gränsen 4 000 dollar unset och under tisdagen skedde det till slut. Vissa kanske gläds åt nyheten …
Global handel rusar – men tvärbromsar nästa år
Världshandelsorganisationen (WTO) presenterade på tisdagen en reviderad prognos som visar på kraftigt ökad global handel under 2025. Men samtidigt en betydligt dystrare bild för kommande år. I sin senaste rapport “Global Trade Outlook and Statistics” uppgraderar WTO sin prognos för handelsvolymtillväxt 2025 till 2,4 procent. Detta är en markant uppjustering från den tidigare bedömningen på …
Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige
En våg av intrång har fått Europa att höja garden. Ryssland trappar upp sitt tryck mot Nato – och riskerna för Sverige ökar. Ryska drönare, stängda flygplatser och ökande spänningar. Europa befinner sig i en ny verklighet där gränser testas och luftrum kränks. För Sverige, som nu är en del av Nato, innebär det ett …
Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil
Kampen om nickeln driver den gröna omställningen. Men svenska Volvo-maskiner förstör ett urfolks hem på en indonesisk djungelö. På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala. Mitt i denna destruktion står den …
Ryska skuggflottan läcker olja: "Ren tur"
Minst fem tankfartyg ur ryska skuggflottan har läckt olja. “Ren tur att vi inte fått någon miljökatastrof”, säger en källa. Politico och journalistgruppen Sourcematerial har gjort en utredning kring den ryska skuggflottan, vilken Moscow Times nu refererar. Enligt utredningen har minst fem tankfartyg ur den ryska så kallade skuggflottan läckt olja i europeiska vatten under …
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen.
Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.
Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot kriminellas möjlighet till pengatvätt, men åtgärderna riskerar att gå ut över personer som behöver konton i vardagen.
Problemet är stort och att bankerna behöver prioritera frågan, anser Finansinspektionen.
Finansinspektionen slår till med släggan
Anledningen är att bankerna nekar betalkonto för vissa kunder i onödan, vilket i ett allt mer digitaliserat samhälle leder till problem och komplikationer för svenska hushåll. Det säger Mithra Sunberg, avdelningschef för Betalinsyn på FI.
“Ett betalkonto är en förutsättning för att kunna ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och delta i vardagens ekonomiska liv. Utan konto riskerar du att hamna utanför både det finansiella systemet och samhället i stort. Vi förväntar oss att bankerna fortsätter att utveckla sitt arbete för att säkerställa att konsumenters rätt till betalkonto inte begränsas mer än nödvändigt”, säger Mithra Sundberg i ett pressmeddelande.
Men alla kan inte få betalkonton. Om fel personer får betalkonton kan kontot användas för finansiering av terrorism eller pengatvätt för organiserad brottslighet. Eller båda.
“I bankernas uppdrag ligger att balansera dessa båda skyldigheter på ett sätt så att konsumenter inte drabbas i onödan. Bankerna bör alltid pröva alternativa lösningar innan de väljer att neka eller avsluta ett konto. Det kan till exempel vara att erbjuda ett konto med begränsning för belopp och tjänster eller skärpa övervakningen av transaktioner”, säger Mithra Sundberg.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Sprid ut dig över flera banker
Genom att ha flera konton kan du komma undan flera avgifter som annars kan äta upp ditt sparande. Det har News55 skrivit om tidigare. Att flytta alla pengar till en och samma bank kan se bra ut på pappret eftersom flytt av tjänstepension kan sänka bolåneräntan något. Men det är sällan en bra idé, menar Moa Langnemark, privatekonom på Finansinspektionen.
“Det lönar sig alltid att vara en aktiv kund och byta bank. Man kan spara ganska mycket pengar. Vissa banker specialiserar sig till exempel på att pressa boräntorna, andra på att ha så höga sparräntor som möjligt”, sade Moa Langemark till GP.
Läs mer om ekonomi:
Räkna själv: Så mycket sänks din skatt 1 januari
Experten: Så maxar personer i din ålder sin pension (News55)
5 tips: Så höjer du pensionen de sista jobbåren (E55)
Så viktig är tjänstepension för jobbsökare (E55)
Därför väntar allt fler med att gå i pension (E55)
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida. Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot …
Bildextra: Här är nya Tesla Model Y Standard
Elon Musks elbilsföretag har presenterat en ny, billigare instegsversion av sin storsäljande suv på den amerikanska marknaden. Den nya modellen, som kallas Model Y Standard, har fått flera justeringar för att pressa ned priset och göra bilen tillgänglig för en större publik. Men vad har man egentligen skalat bort och hur påverkas prestandan? Så mycket …
Guld men inga gröna skogar
Under tisdagen slogs ett historiskt rekord för guld. Samtidigt har krisen i skogsindustrin börjat påverka andra industrier men på börsen ser det ljusare ut. Det har länge talats om att priset på guld skulle nå över den historiska gränsen 4 000 dollar unset och under tisdagen skedde det till slut. Vissa kanske gläds åt nyheten …
Hit gick skattepengarna: Danskurs för 5 miljoner
Sedan 2018 har staten betalat ut 40 miljarder kronor via Kunskapsbidraget. Nu visar det sig vad pengarna gått till. 2018 infördes Kunskapsbidraget, då under namnet Likvärdighetsbidraget. Pengarna skulle användas för stärkt kunskapsutveckling och ökad likvärdighet av kommuner och friskolor. En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att varken likvärdigheten eller resultaten …
Här är räkningen även Trump kan behöva betala
Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen. Men det finns ett datum som kan vara en naturlig deadline då den politiska kostnaden kan bli för hög för Trump. För snart en vecka sedan stängde den amerikanska statsapparaten ner efter att republikaner och demokrater inte kunnat komma …