Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen.

Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot kriminellas möjlighet till pengatvätt, men åtgärderna riskerar att gå ut över personer som behöver konton i vardagen.

Problemet är stort och att bankerna behöver prioritera frågan, anser Finansinspektionen.

Finansinspektionen slår till med släggan

Anledningen är att bankerna nekar betalkonto för vissa kunder i onödan, vilket i ett allt mer digitaliserat samhälle leder till problem och komplikationer för svenska hushåll. Det säger Mithra Sunberg, avdelningschef för Betalinsyn på FI.

“Ett betalkonto är en förutsättning för att kunna ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och delta i vardagens ekonomiska liv. Utan konto riskerar du att hamna utanför både det finansiella systemet och samhället i stort. Vi förväntar oss att bankerna fortsätter att utveckla sitt arbete för att säkerställa att konsumenters rätt till betalkonto inte begränsas mer än nödvändigt”, säger Mithra Sundberg i ett pressmeddelande.

Men alla kan inte få betalkonton. Om fel personer får betalkonton kan kontot användas för finansiering av terrorism eller pengatvätt för organiserad brottslighet. Eller båda.

“I bankernas uppdrag ligger att balansera dessa båda skyldigheter på ett sätt så att konsumenter inte drabbas i onödan. Bankerna bör alltid pröva alternativa lösningar innan de väljer att neka eller avsluta ett konto. Det kan till exempel vara att erbjuda ett konto med begränsning för belopp och tjänster eller skärpa övervakningen av transaktioner”, säger Mithra Sundberg.