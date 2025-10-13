Dagens PS
Måste ha tillstånd för krypto – de nekas

Nya regler - krävs tillstånd för krypto
Nya regler och från 1 oktober måste företag som vill erbjuda kryptotjänster ansöka om tillstånd eller lägga ned sin verksamhet. (Illustration: Finansinspektionen)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen. Sex bolag har ansökt – ett har nekats.

Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto i Sverige måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen.

Inspektionen uppmanar därför konsumenter att säkerställa att de vänder sig till kryptobolag som har tillstånd eller ansökt om tillstånd.

Måste ha tillstånd

Bakgrunden är EU:s nya krypto-regelverk, Mica-förordningen, som började gälla 2024 och som innebär att företag måste ha tillstånd från Finansinspektionen eller något annat EU-land, för att ge ut vissa typer av kryptotillgångar och erbjuda tjänster kopplade till krypto.

Det kan till exempel gälla växlingstjänster, köp av krypto eller plånbokstjänster för förvaring av krypto.

Tar steget till nya regler. Enligt Finansinspektionen ger det nya regelverket för kryptotjänster ett bättre skydd för alla. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
1 oktober deadline

Från 1 oktober 2025 behöver alla kryptobolag som vill fortsätta erbjuda kryptotjänster skicka in en ansökan om tillstånd till Finansinspektionen eller lägga ner sin verksamhet.

De företag som varit registrerade hos FI för kryptotjänster får fortsätta sin verksamhet tills deras ansökan prövats.

Även kryptobolag som fått tillstånd i något annat EU-land får erbjuda kryptotjänster i Sverige.

”Förbättrat skydd”

”Med Mica-förordningen förbättras skyddet för dig som konsument men det är fortfarande svagare än för många andra produkter på finansmarknaden. Det är viktigt att förstå vilka risker du tar om du väljer att köpa krypto”, kommenterar Charlotte Fried, enhetschef för Betalanalys och policy hos Finansinspektionen.

Fakta//Företagen som ansökt om tillstånd hos FI

Följande företag har skickat in en ansökan som leverantör av kryptotillgångstjänster i Sverige som nu är under prövning

* Safello AB (en del av Safellokoncernen)

* CtoC AB

* Binance Nordics AB

* Ijort Invest AB (en del av GreenMerckoncernen)

* Goobit AB (en del av Goobitkoncernen)

Följande företag har ansökt och fått avslag på sin ansökan

* QB Europe AB (en del av Valunokoncernen). Företaget har överklagat beslutet.

(Källa: Finansinspektionen)

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

