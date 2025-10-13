Måste ha tillstånd för krypto – de nekas

Företag som erbjuder tjänster kopplade till krypto i Sverige måste nu ha tillstånd från Finansinspektionen.

Inspektionen uppmanar därför konsumenter att säkerställa att de vänder sig till kryptobolag som har tillstånd eller ansökt om tillstånd.

Måste ha tillstånd

Bakgrunden är EU:s nya krypto-regelverk, Mica-förordningen, som började gälla 2024 och som innebär att företag måste ha tillstånd från Finansinspektionen eller något annat EU-land, för att ge ut vissa typer av kryptotillgångar och erbjuda tjänster kopplade till krypto.

Det kan till exempel gälla växlingstjänster, köp av krypto eller plånbokstjänster för förvaring av krypto.

