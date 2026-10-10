Export av läkemedel till Ryssland når rekordnivåer. Undantag från sanktioner gör att tyska och svenska företag säljer mer än någonsin.
Inga sanktioner: Här slår exporten till Ryssland rekord
Trots sanktioner och ett fortsatt krig mot Ukraina blomstrar exporten från väst till Ryssland inom vissa sektorer.
Totalt har exporten minskat drastiskt, men när det gäller exempelvis läkemedel når exporten rekordnivåer.
Exporten av läkemedel från Tyskland till Ryssland nådde en ny toppnotering första halvåret 2026, då den ökade med cirka 18 procent jämfört med motsvarande period 2025 och uppgick till 1,5 miljarder euro.
Sammantaget minskade den tyska exporten till Ryssland med 2,9 procent i samma jämförelse.
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Rekordhög export
Utöver läkemedel ökade även exporten av jordbruksutrustning och proteser. Första halvåret i år exporterades tyska jordbruksmaskiner och utrustning för cirka 89 miljoner euro till Ryssland, 28 miljoner euro mer än första halvåret 2025.
Exporten av protester ökade med 19 procent första halvåret i år och uppgick till cirka 112 miljoner euro, mer än någon period sedan 2020, skriver tyska Welt.
EU:s sanktioner mot Ryssland medger undantag av humanitära skäl för läkemedel, medicintekniska produkter och jordbrukssektorn.
I Tyskland hänvisar läkemedelsjätten Bayer just till humanitära skäl för sin fortsatta verksamhet i Ryssland.
Även Merck och Boehringer Ingelheim betonar sitt humanitära ansvar och att deras verksamhet begränsas till livsviktiga läkemedel, skriver Welt.
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”Grundläggande rättighet”
Samtidigt fortsätter Claas, som tillverkar jordbruksmaskiner, att sälja skördetröskor till Ryssland i syfte att ”ge ett betydande bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen, vilken är oumbärlig och utgör en grundläggande rättighet för alla människor”.
För Sveriges del är exporten till Ryssland 1,3 procent av Sveriges totala export enligt Business Sweden.
Ett problem är att export via tredje land anses ha ökat och i många avseenden är svårkontrollerat.
När det gäller svensk export av läkemedel till Ryssland har den ökat kraftigt samtidigt som Sveriges totalt export till landet minskat med 65 procent sedan invasionen.
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Nästan bara läkemedel
Under 2023 var den totala svenska exporten till Ryssland 9,5 miljarder kronor, varav 8,9 miljarder var produkter från läkemedelsföretag i Sverige, enligt siffror från Kommerskollegium som Farmaci publicerat.
Det var cirka 50 procent mer än 2022, konstaterar man. Störst i avseendet är Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca).
”Många patienter förlitar sig på livsviktiga läkemedel och det är avgörande att medicinska leveranskedjor fortsätter att fungera så att hälso- och sjukvårdssystem kan tillhandahålla nödvändig vård”, kommenterade Karl-Johan Karlsson, presschef på Astra Zeneca i Sverige, då hos TT.
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Ville exportera mer
Faktum är att Astra Zeneca försökt få exportera mer till Ryssland. I juli 2023, när invasionen och det fullskaliga kriget mot Ukraina pågått nästan 1,5 år, ansökte läkedelsbolaget hos Kommerskollegium om att få exportera fler varor till den ryska marknaden.
Kommerskollegium satte dock stopp för den utökade exporten, rapporterade GP.
”På grund av humanitära skäl är många mediciner, och kemikalier som används i mediciner, undantagna från EU:s sanktioner och vi har i likhet med andra läkemedelsföretag fortsatt att leverera läkemedel till patienter i Ryssland”, skrev presschefen Karl-Johan Karlsson då i en kommentar.
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