Inga sanktioner: Här slår exporten till Ryssland rekord

”Grundläggande rättighet”

Samtidigt fortsätter Claas, som tillverkar jordbruksmaskiner, att sälja skördetröskor till Ryssland i syfte att ”ge ett betydande bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen, vilken är oumbärlig och utgör en grundläggande rättighet för alla människor”.

För Sveriges del är exporten till Ryssland 1,3 procent av Sveriges totala export enligt Business Sweden.

Ett problem är att export via tredje land anses ha ökat och i många avseenden är svårkontrollerat.

När det gäller svensk export av läkemedel till Ryssland har den ökat kraftigt samtidigt som Sveriges totalt export till landet minskat med 65 procent sedan invasionen.

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Nästan bara läkemedel

Under 2023 var den totala svenska exporten till Ryssland 9,5 miljarder kronor, varav 8,9 miljarder var produkter från läkemedelsföretag i Sverige, enligt siffror från Kommerskollegium som Farmaci publicerat.

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Det var cirka 50 procent mer än 2022, konstaterar man. Störst i avseendet är Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca).

”Många patienter förlitar sig på livsviktiga läkemedel och det är avgörande att medicinska leveranskedjor fortsätter att fungera så att hälso- och sjukvårdssystem kan tillhandahålla nödvändig vård”, kommenterade Karl-Johan Karlsson, presschef på Astra Zeneca i Sverige, då hos TT.

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Exporten av läkemedel till Ryssland steg 50 procent året efter invasionen av Ukraina. Största exportör från Sverige var Astra Zeneca. (Foto: Pontus Lundahl/TT)

Ville exportera mer

Faktum är att Astra Zeneca försökt få exportera mer till Ryssland. I juli 2023, när invasionen och det fullskaliga kriget mot Ukraina pågått nästan 1,5 år, ansökte läkedelsbolaget hos Kommerskollegium om att få exportera fler varor till den ryska marknaden.

Kommerskollegium satte dock stopp för den utökade exporten, rapporterade GP.

”På grund av humanitära skäl är många mediciner, och kemikalier som används i mediciner, undantagna från EU:s sanktioner och vi har i likhet med andra läkemedelsföretag fortsatt att leverera läkemedel till patienter i Ryssland”, skrev presschefen Karl-Johan Karlsson då i en kommentar.

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