Familjen Persson fortsätter att öka sitt ägande i H&M med ytterligare drygt 3,5 miljoner aktier som köpts för 624 miljoner kronor. Familjens ägarandel närmar sig 70 procent – och spekulationerna om ett framtida utköp från börsen fortsätter också.
Familjen Persson närmar sig 70 procent – fortsätter miljardköpa H&M
Enligt uppgifter i Finansinspektionens insynsregister har Ramsbury Invest köpt sammanlagt 3 504 807 aktier i klädjätten H&M under den 18, 19 och 20 november. Köpen har gjorts till en genomsnittskurs på omkring 178,24 kronor per aktie.
Den samlade köpesumman uppgår till cirka 624 miljoner kronor.
Affärerna har rapporterats av Ramsbury Invest med Karl-Johan Persson som person i ledande ställning.
Det är en fortsättning på en långvarig köpvåg. Familjen har under flera år successivt ökat sitt innehav i H&M och har därmed stärkt sin kontroll över bolaget.
Enligt H&M:s ägarstatistik per den 31 oktober kontrollerade familjen Persson 69,08 procent av aktiekapitalet och 85,3 procent av rösterna. Det innebär att familjen nu är nära att äga sju av tio aktier i bolaget.
Miljardköpen väcker utköpsspekulationer
Familjens växande ägande har länge varit orsak till spekulationer om H&M på sikt kan komma att lämna börsen.
I september rapporterade Reuters att Ramsbury Invest hade köpt 36,8 miljoner H&M-aktier sedan årsskiftet. Nyhetsbyrån beskrev hur familjens ägarandel ökat från 49,5 procent i början av 2021 till över 68 procent under sensommaren, som nu alltså är ytterligare någon procentenhet.
”Det är väldigt svårt att se det på något annat sätt än att deras strategi är att långsamt köpa ut bolaget”, sa Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna till Reuters i september.
Enligt Linton är det antagligen gynnsamt för småägarna, som skulle gynnas antingen av att H&M:s vändning lyckas och aktiekursen stiger, eller av att familjen lägger ett ”anständigt” kontantbud på de återstående aktierna.
Deutsche Bank: Privatägt 2030
Även Peter Magnusson, förvaltare på Cicero Fonder, ser ett möjligt utköp som en förklaring till familjens agerande.
Han spekulerade i att familjen kan ha tröttnat på den negativa återkopplingen från aktiemarknaden och att det kan vara lättare att genomföra långsiktiga strategier utan börsens insyn och förväntningar.
Deutsche Banks analytiker Adam Cochrane har gått ännu längre i sin bedömning. Enligt Reuters räknar han med att familjen kan ha gjort H&M privatägt senast 2030.
För att kunna tvångsinlösa resterande aktier krävs dock att en ägare når 90 procent av aktierna. Familjen Persson har fortfarande en bra bit kvar till den gränsen. Som Dagens PS tidigare rapporterat kan familjen Perssons stora ägande få konsekvenser långt innan dess – till exempel riskerar aktien att bli utkastad från index på grund av för lite ”free float” i aktien, alltså för få aktier ute på marknaden.
Ramsbury Invest har inte velat kommentera några konkreta planer på en avnotering. En talesperson sade till Reuters att familjen tror på bolaget, är långsiktiga ägare och historiskt har ökat sitt innehav över tid.
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