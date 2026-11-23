Den samlade köpesumman uppgår till cirka 624 miljoner kronor.

Affärerna har rapporterats av Ramsbury Invest med Karl-Johan Persson som person i ledande ställning.

Det är en fortsättning på en långvarig köpvåg. Familjen har under flera år successivt ökat sitt innehav i H&M och har därmed stärkt sin kontroll över bolaget.

Enligt H&M:s ägarstatistik per den 31 oktober kontrollerade familjen Persson 69,08 procent av aktiekapitalet och 85,3 procent av rösterna. Det innebär att familjen nu är nära att äga sju av tio aktier i bolaget.

Miljardköpen väcker utköpsspekulationer

Familjens växande ägande har länge varit orsak till spekulationer om H&M på sikt kan komma att lämna börsen.

I september rapporterade Reuters att Ramsbury Invest hade köpt 36,8 miljoner H&M-aktier sedan årsskiftet. Nyhetsbyrån beskrev hur familjens ägarandel ökat från 49,5 procent i början av 2021 till över 68 procent under sensommaren, som nu alltså är ytterligare någon procentenhet.

”Det är väldigt svårt att se det på något annat sätt än att deras strategi är att långsamt köpa ut bolaget”, sa Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna till Reuters i september.

Enligt Linton är det antagligen gynnsamt för småägarna, som skulle gynnas antingen av att H&M:s vändning lyckas och aktiekursen stiger, eller av att familjen lägger ett ”anständigt” kontantbud på de återstående aktierna.