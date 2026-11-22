Det var åklagarna i Milano som begärde åtgärden, och i ett pressmeddelande undertecknat av chefsåklagaren Marcello Viola beskriver de banken som ”mycket lätt att utnyttja för personer med kopplingar till maffiamiljöer eller som dömts för grova brott”. Revolut är inte misstänkt för brott. Banken säger att den accepterar beslutet och samarbetar med de italienska myndigheterna.

I Sverige pekade Finanspolisen ut Revolut redan i oktober, i en rapport om rysk penningtvätt som gick igenom transaktioner på 2,9 miljarder kronor. Litauen var ett av de största mottagarländerna, och dit dominerade företagsöverföringar till Revolut och betalbolaget Paysera. Enligt rapporten flyttas brottspengarna sannolikt först utomlands, ”exempelvis till Revolut”, innan de växlas till kryptovaluta, vilket gör dem ännu svårare att spåra.

”Det är troligt att neobanker som Revolut systematiskt används som verktyg för att flytta brottsvinster”, säger Manuel Ferrer, chef för Finanspolisen, till Financial Times.

Enligt Ferrer innebär snabb digital kontoöppning, internationella betalningar och möjligheten att växla till kryptovaluta ”en ökad risk för penningtvätt”, och bolag som Revolut ”måste anpassa sin övervakning efter de högre riskerna”.

Från uppstartsbolag i London till 80 miljoner kunder

Revolut grundades i London 2015 av Nik Storonsky, tidigare derivathandlare på Lehman Brothers, och Vlad Yatsenko. Enligt bankens årsredovisning för 2025 hade Revolut 300 000 kunder 2016 och 68,3 miljoner vid förra årsskiftet, 228 gånger fler på nio år.

I dag har banken fler än 80 miljoner kunder och omsatte förra året 4,5 miljarder pund, cirka 60 miljarder kronor, med en vinst före skatt på 1,7 miljarder pund.

Revolut växer – insättningsgarantin kan behöva bära 300 miljarder. Nik Storonsky, grundare av Revolut. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Expansionen i Europa bygger på en litauisk banklicens från 2018. Både den italienska och den svenska verksamheten är filialer till samma litauiska bank, Revolut Bank UAB, och de 1,1 miljoner svenska kunderna omfattas av den litauiska insättningsgarantin, enligt Realtids genomgång. Domstolsbeslutet gäller enligt Financial Times bara den italienska verksamheten.