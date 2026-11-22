Dömda och misstänkta personer, flera med maffiakopplingar, flyttade 470 miljoner kronor genom Revolut i Italien, och nu har en domstol i Milano ställt bankens italienska verksamhet under förvaltning i ett år. I Sverige har Finanspolisen pekat ut samma bank som en kanal för rysk penningtvätt, medan banken förbereder en börsnotering.
Revolut anklagas för penningtvätt – pekas ut av svensk polis
Den italienska finanspolisen Guardia di Finanza verkställde beslutet i måndags. Enligt domstolens beslut, som Reuters har tagit del av, använde 24 dömda eller misstänkta personer Revolut för att dölja transaktioner på 41,9 miljoner euro mellan 2021 och 2026. Andra banker skickade 265 rapporter om misstänkta transaktioner som rörde samma personer, medan Revolut inte skickade en enda.
Det var åklagarna i Milano som begärde åtgärden, och i ett pressmeddelande undertecknat av chefsåklagaren Marcello Viola beskriver de banken som ”mycket lätt att utnyttja för personer med kopplingar till maffiamiljöer eller som dömts för grova brott”. Revolut är inte misstänkt för brott. Banken säger att den accepterar beslutet och samarbetar med de italienska myndigheterna.
I Sverige pekade Finanspolisen ut Revolut redan i oktober, i en rapport om rysk penningtvätt som gick igenom transaktioner på 2,9 miljarder kronor. Litauen var ett av de största mottagarländerna, och dit dominerade företagsöverföringar till Revolut och betalbolaget Paysera. Enligt rapporten flyttas brottspengarna sannolikt först utomlands, ”exempelvis till Revolut”, innan de växlas till kryptovaluta, vilket gör dem ännu svårare att spåra.
”Det är troligt att neobanker som Revolut systematiskt används som verktyg för att flytta brottsvinster”, säger Manuel Ferrer, chef för Finanspolisen, till Financial Times.
Enligt Ferrer innebär snabb digital kontoöppning, internationella betalningar och möjligheten att växla till kryptovaluta ”en ökad risk för penningtvätt”, och bolag som Revolut ”måste anpassa sin övervakning efter de högre riskerna”.
Från uppstartsbolag i London till 80 miljoner kunder
Revolut grundades i London 2015 av Nik Storonsky, tidigare derivathandlare på Lehman Brothers, och Vlad Yatsenko. Enligt bankens årsredovisning för 2025 hade Revolut 300 000 kunder 2016 och 68,3 miljoner vid förra årsskiftet, 228 gånger fler på nio år.
I dag har banken fler än 80 miljoner kunder och omsatte förra året 4,5 miljarder pund, cirka 60 miljarder kronor, med en vinst före skatt på 1,7 miljarder pund.
Expansionen i Europa bygger på en litauisk banklicens från 2018. Både den italienska och den svenska verksamheten är filialer till samma litauiska bank, Revolut Bank UAB, och de 1,1 miljoner svenska kunderna omfattas av den litauiska insättningsgarantin, enligt Realtids genomgång. Domstolsbeslutet gäller enligt Financial Times bara den italienska verksamheten.
Tillsynen har bromsat tidigare
Litauens centralbank bötfällde Revolut med 3,5 miljoner euro i april 2025 för brister i övervakningen av kunder och transaktioner, ett belopp som motsvarar mindre än två promille av bankens vinst före skatt samma år. Europeiska centralbanken begränsade bankens produktlanseringar från sommaren 2025 eftersom riskkontrollerna kring nya produkter brast, något som blev känt först i juni i år.
I Storbritannien dröjde banklicensen, enligt Financial Times eftersom Bank of England tvivlade på att riskkontrollerna kunde hålla jämna steg med den snabba utlandsexpansionen. Den fullständiga licensen kom i mars i år.
Revolut svarar att över en tredjedel av de anställda nu arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet. ”Vi tar våra regulatoriska skyldigheter och våra kontroller mot penningtvätt på största allvar”, skriver banken till Reuters.
Revolut har fem dagar på sig att utse en kontaktperson för domstolens två förvaltare och 60 dagar att lägga fram en åtgärdsplan. Domstolen i Milano tar upp ärendet igen den 25 februari, enligt Sky TG24. Enligt Financial Times bevakar nu även EU:s nya penningtvättsmyndighet Amla banken, sedan de italienska myndigheterna larmat.
I början av november avslutade Revolut en aktieförsäljning som värderade banken till 115 miljarder dollar, drygt 1 170 miljarder kronor. Börsnoteringen blir tidigast 2028 med USA som förstahandsval, och investerarna har enligt Financial Times fått höra att målet är en värdering på upp till 200 miljarder dollar.
”Får man ett stort bakslag någonstans kommer det att påverka andra ställen”, sa Cetin Duransoy, som leder Revolut i USA, om den italienska utredningen på en Reuters-konferens i måndags.