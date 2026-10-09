Nobel tar priset: Stiftelsen har tredubblat kapitalet

Skulle investeras i säkra papper

Alfred Nobel testamenterade sin förmögenhet till en stiftelse som skulle dela ut pris varje år till de som gjort störst nytta för mänskligheten inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.

I sitt testamente skrev han att pengarna skulle investeras i säkra värdepapper och i början kunde stiftelsen endast investera i statliga och kommunala obligationer, företagsobligationer om det fanns säkerhet, samt i fastigheter i Stockholm.

Under 1950-talet fick stiftelsen även lov att börja investera i aktier och sedan 1970-taleth ar man haft en modern förvaltning och en mer diversifierad portfölj, enligt finanschefen.

Kapitalet är placerat i aktier, räntor, hedgefonder, reala tillgångar som fastigheter och infrastruktur samt private equity.

Ulrika Bergman ansvarar för investeringarna tillsammans med Nobelstiftelsens investeringskommitté.

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Tar hjälp av förvaltare

”Kommittén fattar alla beslut kring nya tillgångsklasser och tillgångsfördelning, samt vilka förvaltare vi ska anlita. Vi investerar inte själva direkt i aktier, obligationer och värdepapper i övrigt utan tar hjälp av förvaltare”, berättar hon.

De tre procent årlig real avkastning är målet för att man ska täcka priserna, administrationen och – inte minst – de åriga festligheterna.

Priserna är för övrigt i reala termer värda vad de var från början. Prissumman på 150 000 kronor då motsvarar endast lite mindre än de elva miljonerna i dag – men har åkt berg- och dalbana under mellantiden.

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Alfred Nobel, som byst på KI. 125 år efter första Nobelpriset står sig prissumman och Nobelstiftelsen har tredubblat sitt kapital. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Alfred Nobel värd priset?

”Både kapitalet och Nobelpriset har fluktuerat ganska mycket över tid. På 1940-talet var det reala värdet av prissumman endast en tredjedel jämfört med värdet vid Nobelprisets instiftande”, konstaterar Ulrika Bergman.

Alfred Nobel hade, om man tänker så, kunnat vara en god kandidat till ett Nobelpris.

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Han fick inte mindre än 355 patent under sin livstid – och de spände över många fält och länder.

Dynamiten känner alla till men förutom sprängämnen, tändhattar och kruttyper hade Alfred Nobel även patent inom konstsilke, gummi- och läderimitationer samt olika mekaniska konstruktioner.

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