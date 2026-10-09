Nobelpriset är värt lika mycket som när det första gången delades ut 1901 – men Nobelstiftelsen har tredubblat sitt kapital.
Nobel tar priset: Stiftelsen har tredubblat kapitalet
Du vet hur det är när man har en slösaktig släkting eller vän, som verkar sprida pengar omkring sig som om det inte fanns någon morgondag.
Man blir orolig – och du kanske känt samma sak kring Alfred Nobel, med tanke på hur Nobelstiftelsen sprätter prispengar omkring sig den här tiden varje år?
I så fall kan du slappna av. Nobelstiftelsen kommer inte att dyka upp i nästa avsnitt av ”Lyxfällan”.
Nobelstiftelsen hade vid utgången av 2025 ett marknadsvärde på det totala kapitalet som uppgick till drygt 6,7 miljarder kronor.
Vill du ha exakta siffror var marknadsvärdet 6 744 miljoner kronor, en liten nedgång från 6 797 miljoner kr vid utgången av 2024.
Nobelpriset – och det magiska samtalet. Dagens PS
En miljon dollar – med marginal
Under 2025 hade man en totalavkastning på 0,9 procent på sitt kapital. Det inflationsjusterade avkastningsmålet är 3 procent årligen.
Utgifterna? Totala summan för Nobelprisen och rörelsekostnader var 148,1 miljoner kronor för 2025.
Prissumman för varje enskilt Nobelpris är 11 miljoner kronor och ja, det finns en tanke kring att prissumman ska ligga över det rubrikvänliga ”En miljon dollar”.
I reala termer har Nobelstiftelsen sedan sin start tredubblat det kapital Alfred Nobel lämnade efter sig och testamenterade.
”När Alfred Nobel dog 1896 hade han en förmögenhet om 31 miljoner kronor, motsvarande två miljarder kronor i dagens penningvärde”, förklarar Ulrika Bergman, finanschef hos Nobelstiftelsen, hos Lannebo.
Skulle investeras i säkra papper
Alfred Nobel testamenterade sin förmögenhet till en stiftelse som skulle dela ut pris varje år till de som gjort störst nytta för mänskligheten inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.
I sitt testamente skrev han att pengarna skulle investeras i säkra värdepapper och i början kunde stiftelsen endast investera i statliga och kommunala obligationer, företagsobligationer om det fanns säkerhet, samt i fastigheter i Stockholm.
Under 1950-talet fick stiftelsen även lov att börja investera i aktier och sedan 1970-taleth ar man haft en modern förvaltning och en mer diversifierad portfölj, enligt finanschefen.
Kapitalet är placerat i aktier, räntor, hedgefonder, reala tillgångar som fastigheter och infrastruktur samt private equity.
Ulrika Bergman ansvarar för investeringarna tillsammans med Nobelstiftelsens investeringskommitté.
Största vinstölden: Exklusivt vin för hundratals miljoner borta. Dagens PS
Tar hjälp av förvaltare
”Kommittén fattar alla beslut kring nya tillgångsklasser och tillgångsfördelning, samt vilka förvaltare vi ska anlita. Vi investerar inte själva direkt i aktier, obligationer och värdepapper i övrigt utan tar hjälp av förvaltare”, berättar hon.
De tre procent årlig real avkastning är målet för att man ska täcka priserna, administrationen och – inte minst – de åriga festligheterna.
Priserna är för övrigt i reala termer värda vad de var från början. Prissumman på 150 000 kronor då motsvarar endast lite mindre än de elva miljonerna i dag – men har åkt berg- och dalbana under mellantiden.
Dagens tips: Bli inte osams med kronofogden i Växjö. Dagens PS
Alfred Nobel värd priset?
”Både kapitalet och Nobelpriset har fluktuerat ganska mycket över tid. På 1940-talet var det reala värdet av prissumman endast en tredjedel jämfört med värdet vid Nobelprisets instiftande”, konstaterar Ulrika Bergman.
Alfred Nobel hade, om man tänker så, kunnat vara en god kandidat till ett Nobelpris.
Han fick inte mindre än 355 patent under sin livstid – och de spände över många fält och länder.
Dynamiten känner alla till men förutom sprängämnen, tändhattar och kruttyper hade Alfred Nobel även patent inom konstsilke, gummi- och läderimitationer samt olika mekaniska konstruktioner.