USA och Ryssland kan gå ihop: Investerar i Nord Stream

Välkommen till dagens avsnitt av ”Världen 2026”. Rubriken: ”Pengar och enbart pengar”.

USA och Ryssland ska enligt mediauppgifter ha diskuterat ett ”amerikanskt engagemang” i Nord Stream.

Nord Stream är gasledningen från Ryssland till Europa som sprängdes utanför Bornholms kust vid ett sabotage i september 2022.

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Diskuterar amerikansk investerare

Donald Trump ska via sina sändebud till Kreml – fastighetshandlaren Steve Witkoff och svärsonen Jared Kushner – ha diskuterat möjligheten att få in en amerikansk investerare, rapporterar Reuters med hänvisning till fem källor och refererad av norska Finansavisen.

Jared Kushner ska ha diskuterat detta med Kirill Dmitriev, en av Vladimir Putins närmaste rådgivare.

De två har träffats både i Moskva och New York vid flera tillfällen de senaste veckorna.

En satsning i Nord Stream och en återstart skulle kunna ge amerikanska investerare, rimligen inkluderande delar av Donald Trumps släktträd, goda inkomster om inte annat efter ett avslutat krig i Ukraina.

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