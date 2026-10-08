USA diskuterar med Ryssland om att investera i Nord Stream, samtidigt som man förhandlar om köp av ryska tillgångar i väst.
USA och Ryssland kan gå ihop: Investerar i Nord Stream
Soppan har ingredienser som Donald Trump, svärsöner, fastighetshandlare, tyska högerextremister, Ukraina och en spräng gasledning.
Nu fylls listan på med diskussioner om amerikanska investerare i sprängda Nord Stream och öppet ryskt stöd till tyska högextremister.
Välkommen till dagens avsnitt av ”Världen 2026”. Rubriken: ”Pengar och enbart pengar”.
USA och Ryssland ska enligt mediauppgifter ha diskuterat ett ”amerikanskt engagemang” i Nord Stream.
Nord Stream är gasledningen från Ryssland till Europa som sprängdes utanför Bornholms kust vid ett sabotage i september 2022.
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Diskuterar amerikansk investerare
Donald Trump ska via sina sändebud till Kreml – fastighetshandlaren Steve Witkoff och svärsonen Jared Kushner – ha diskuterat möjligheten att få in en amerikansk investerare, rapporterar Reuters med hänvisning till fem källor och refererad av norska Finansavisen.
Jared Kushner ska ha diskuterat detta med Kirill Dmitriev, en av Vladimir Putins närmaste rådgivare.
De två har träffats både i Moskva och New York vid flera tillfällen de senaste veckorna.
En satsning i Nord Stream och en återstart skulle kunna ge amerikanska investerare, rimligen inkluderande delar av Donald Trumps släktträd, goda inkomster om inte annat efter ett avslutat krig i Ukraina.
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Vill samarbeta med högerextremister
Vidare i den bisarra pyttipannan har en högt uppsatt företrädare för Ryssland öppet erbjudit ett ekonomiskt samarbete med tyska högerextremisterna AfD, Alternativ för Tyskland.
Summan av ovanstående kardemumma har inte tagits emot väl i Tyskland. Det har betydelse eftersom tyska myndigheters godkännande krävs för att kunna återöppna gasledningarna.
Högerextrema AfD, som har vind i opinionsseglen, är – tadam – positiva till att öppna Nord Stream igen och få ny rysk olja.
Och – tadam igen – Putins kompis Kirill Dmitriev planerar att träffa AfD:s ledning i början av 2027 för en dunk i ryggen och för att diskutera planer kring rysk gas.
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Stoppas av sanktioner nu
Polen och de baltiska länderna motsätter sig kraftigt ett återöppnande. Dessutom ligger Nord Stream just nu under såväl europeiska som amerikanska sanktioner.
Orsaken, bland mycket annat, är att ryska Gazprom äger 51 procent av företaget bakom Nord Stream.
Kushner och Dmitriev ska även ha diskuterat försäljning av det ryska oljebolaget Lukoils raffinaderier och bensinstationer i Europa.
Köpare kan bli ett konsortium av amerikanska utvecklingsbanken DFC och investerare från Qatar och Förenade arabemiraten.
Vita huset bekräftar att Kushner och Witkoff arbetat med DFC kring en affär av det här slaget.
Något mer? I Tyskland sitter två ukrainare i förvar för att ha sprängt Nord Stream 2022.
En av dem greps först i Polen, men Polen vägrade lämna ut honom till Tyskland och förklarade att mannen inte var en brottsling utan en ”hjälte”.
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