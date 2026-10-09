Fick 764 ton sten över sig: Överlevde mirakulöst

En person satt fast i en lastmaskin och man fick arbeta i timmar med räddningen.

”Vi kan bekräfta att det har varit ett ras i Kristinebergsgruvan och att vi har en person som är kvar under jord. Vi samarbetar med räddningstjänsten för att hantera den här situationen”, var beskedet från Klas Nilsson, kommunikationschef vid Boliden (börskurs Boliden) som äger gruvan, tidigt under räddningsinsatsen.

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Räddad efter sex timmar

”Det uppskattas vara flera hundra ton rasmassor. Personen sitter i hytten på en lastmaskin och är därför hyfsad skyddad”, sade Karl Groves, informationsbefäl vid räddningsregion Mittnorrland under kvällen.

Klockan 01.15, drygt sex timmar efter larmet, kunde Groves meddela att den nödställde personen i gruvan är räddad.

”Vi hade kontakt med personen under hela räddningsinsatsen och man grävde sig fram bredvid lastmaskinen. När vi nådde fram så kunde personen ta sig ut själv”, sade Groves hos VK.

4,5 månader efter olyckan är företagets egen utredning klar. Den visar att det fanns ”tydliga brister” bakom raset i gruvan, där man konstaterar att 764 ton sten föll från taket i bergrummet.

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