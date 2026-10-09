764 ton sten fyllde bergrummet. Lastmaskinsföraren där överlevde mirakulöst. Nu konstaterar Boliden att det var egna rutiner som brast.
Fick 764 ton sten över sig: Överlevde mirakulöst
17 maj i år kunde media rapportera om ett gruvras i Kristinebergsgruvan i Lycksele.
Larmet kom 19.01 och rörde sig om ett stenras 1 000 meter ner i gruvan, ett ras i samband med en lastning.
En person satt fast i en lastmaskin och man fick arbeta i timmar med räddningen.
”Vi kan bekräfta att det har varit ett ras i Kristinebergsgruvan och att vi har en person som är kvar under jord. Vi samarbetar med räddningstjänsten för att hantera den här situationen”, var beskedet från Klas Nilsson, kommunikationschef vid Boliden (börskurs Boliden) som äger gruvan, tidigt under räddningsinsatsen.
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Räddad efter sex timmar
”Det uppskattas vara flera hundra ton rasmassor. Personen sitter i hytten på en lastmaskin och är därför hyfsad skyddad”, sade Karl Groves, informationsbefäl vid räddningsregion Mittnorrland under kvällen.
Klockan 01.15, drygt sex timmar efter larmet, kunde Groves meddela att den nödställde personen i gruvan är räddad.
”Vi hade kontakt med personen under hela räddningsinsatsen och man grävde sig fram bredvid lastmaskinen. När vi nådde fram så kunde personen ta sig ut själv”, sade Groves hos VK.
4,5 månader efter olyckan är företagets egen utredning klar. Den visar att det fanns ”tydliga brister” bakom raset i gruvan, där man konstaterar att 764 ton sten föll från taket i bergrummet.
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Skulle ha fyllts till taket
Bergrummet skulle ha fyllts upp till taket för att förhindra ras, men det gjordes aldrig, refererar Dagens arbete.
Lastmaskinföraren lastade ur malm vid raset från taket i bergrummet. Att han överlevde raset beskrivs som ”mirakulöst”.
Föraren fick dock frakturer på flera nackkotor och en hjärnskakning. I början av oktober vara han fortfarande sjukskriven.
Bolidens egen utredning, genomförd på begäran av Arbetsmiljöverket, visar nu att olyckan sannolikt hade kunnat undvikas.
Rapporten pekar framför allt på två orsaker till det stora raset: bristande takfyllning och otillräcklig bergförstärkning.
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Boliden: ”Bidrog till raset”
I gruvan tas malm ut i breda, parallella rum. När ett bergrum är färdigbrutet ska det fyllas igen. Först därefter kan brytning av nästa bergrum påbörjas.
Vid olyckan i maj brast det på den punkten. Det bergrum som tömts fylldes aldrig hela vägen upp.
Den bristen bidrog till raset, konstaterar nu Boliden som slår fast att företaget inte följt sina egna rutiner kring fyllningen.
Rutinerna följdes inte heller kring förstärkningen av berget ovan det utspränga rummet.
Bolidens kommunikationschef Daniel Isaksson Bonnevier bekräftar hos DA att både tekniska och organisatoriska brister låg bakom raset.
Efter olyckan inledde polisen en förundersökning om vållande till kroppsskada genom arbetsmiljöbrott.
Nu väntar man på att Arbetsmiljöverket ska fatta beslut om man ska åtalsanmäla Boliden, ett beslut som kommer inom en månad.
”Vi jobbar så fort vi kan. Vi vill inte att det ska dra över mer än nödvändigt”, säger arbetsmiljöinspektören Jenny Nordvoll hos DA.
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