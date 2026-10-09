Estlands hot: "Då stänger vi Östersjön för ryssarna"

Då stängs en livlina som är avgörande för både oljeexport och trafik med örlogsfartyg, konstaterar ministern.

En blockad från de allierades sida av den internationella vattenvägen mellan Estland och Finland skulle skapa en ”existentiell” kris för Moskva, säger Margus Tsahkna.

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60 procent av oljan denna väg

Ryska fartyg som lämnar S:t Petersburg måste färdas genom en 216 nautiska mil lång korridor, för att nå den öppna Östersjön.

Denna rutt står för transport av cirka 60 procent av den ryska oljeexporten till sjöss.

Rutten gör det även möjligt för Ryssland att flytta örlogsfartyg mellan fastlandet och Kaliningrad, den ryska enklaven mellan Polen och Litauen.

”Vi kan inom några timmar mobilisera en styrka på 50 000 erfarna stridssoldater. Vi besitter all denna förmåga”, konstaterar Estlands utrikesminister hos The Times.

”Grundtanken i Natos avskräckning är att om Ryssland invaderar så kommer vi att kunna stänga Östersjön inom några timmar. Detta är en livlina för den ryska ekonomin”, tillägger han.

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