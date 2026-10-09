Om Ryssland går till attack kan Nato stänga Östersjön på några timmar och skära av ryssarnas livlina, säger Estlands utrikesminister.
Estlands hot: "Då stänger vi Östersjön för ryssarna"
Nato kan stänga Östersjön eller mer konkret Finska viken, om Ryssland skulle genomföra någon typ av attack mot Europa.
Om Vladimir Putins Ryssland genomför en attack som får Nato att utlösa artikel 5 i sitt fördrag mellan länderna, kan Estland och Finland ”inom några timmar” stänga Finska viken, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna.
Då stängs en livlina som är avgörande för både oljeexport och trafik med örlogsfartyg, konstaterar ministern.
En blockad från de allierades sida av den internationella vattenvägen mellan Estland och Finland skulle skapa en ”existentiell” kris för Moskva, säger Margus Tsahkna.
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60 procent av oljan denna väg
Ryska fartyg som lämnar S:t Petersburg måste färdas genom en 216 nautiska mil lång korridor, för att nå den öppna Östersjön.
Denna rutt står för transport av cirka 60 procent av den ryska oljeexporten till sjöss.
Rutten gör det även möjligt för Ryssland att flytta örlogsfartyg mellan fastlandet och Kaliningrad, den ryska enklaven mellan Polen och Litauen.
”Vi kan inom några timmar mobilisera en styrka på 50 000 erfarna stridssoldater. Vi besitter all denna förmåga”, konstaterar Estlands utrikesminister hos The Times.
”Grundtanken i Natos avskräckning är att om Ryssland invaderar så kommer vi att kunna stänga Östersjön inom några timmar. Detta är en livlina för den ryska ekonomin”, tillägger han.
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Vill varna Ryssland
Han vill varna Ryssland för att om landet går till attack, så finns det ”planer och praktiska åtgärder” Nato kan vidta.
Tsahkna påpekar att allierade hittills inte har blockerat det smala sundet, som skulle stänga Finska viken, eftersom de följer regelbaserade internationella principer.
Det handlar dock om en ”försvarslogik” där Ryssland, vid händelse av militär aggression, ”skulle förlora sin livlina”.
”Svarta havet är redan stängt. För Ryssland är Östersjön en fråga om överlevnad”, konstaterar ministern.
Ur ett juridiskt perspektiv skulle ett beslut att stänga Finska viken vara problematiskt i fredstid, eftersom internationell havsrätt tillåter relativt fri passage på internationellt vatten, påpekar finska Iltalehti.
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Godtagbart i krigstid
I krigstid skulle en blockad av sjötrafiken däremot mycket väl kunna vara en godtagbar åtgärd.
Redan 2023 påpekade Alexander Lott, forskare vid K G Jebsen-centret för havsrätt vid universitetet i Tromsø samt vid universitetet i Tartu, att sjötrafiken skulle kunna stängas för stater utanför Nato i en krigssituation.
I och med Finlands och Sveriges Nato-medlemskap finns det inte längre några stater längs Östersjöns kuster som står utanför alliansen, bortsett från Ryssland, påminner Iltalehti.
För Ryssland är Östersjön existentiellt viktigt – men det är den även för Finland. Sedan gränsen österut mot Ryssland stängts, går mer än 90 procent av den finska exporten i dag via Östersjön.
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