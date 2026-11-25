Fördubblade intäkter på tio år

Turismintäkterna har fördubblats på tio år, men det är rekordsiffror som döljer strukturella svagheter. Turisterna stannar kortare tid och gör av med mindre mängd pengar.

Från 2019 till 2025 sjönk den genomsnittliga vistelsen från 7,4 nätter till 6,1 och de pengar en turist gör av med har gått från 603 euro 2023 till 595 euro 2025.

Därmed står Grekland inför det strategiska valet att locka till sig fler turister eller se till att få ut mer pengar av de som kommer.

”Vi vill ha besökare som spenderar mer pengar på denna unika upplevelse”, är premiärminister Kyriakos Mitsotakis tydliga svar.

På överbefolkade öar, exempelvis Santorini och Mykonos, vill regeringen begränsa tillströmningen av turister. Redan i dag måste kryssningsturister betala avgifter för utflykter där på upp till 20 euro.

Grekland behöver dessutom fördela turismen bättre. Av landets 13 administrativa regioner står fem för cirka 90 procent av turistintäkterna.

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Nya grupper – längre säsong

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Kultur, gastronomi, agroturism, välbefinnande och sport ska locka nya målgrupper och förlänga turistsäsongen.

Under 2025 investerade privata företag 2,8 miljarder euro i logi i form av nya hotell. Men den ökade kapaciteten kan bara komma till godo om flygplatser, vägar, hamnar och infrastruktur håller jämna steg.

Alexander Zinell, chef för flygplatsoperatören Fraport Greece, som förvaltar 14 regionala flygplatser, varnar för allvarliga brister inom flygledningen och konstaterar att ”systemen håller på att kollapsa”.

Förra veckan drog EU-kommissionen Grekland inför EU-domstolen, eftersom landet ännu inte infört den teknik för digital flygledning som har varit obligatorisk sedan 2020.

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Korfu, en av många grekiska destinationer som nu lockar fler till Grekland än någonsin. Men turister och besökare sätter också press på landet. (Foto: Dimitri Messinis /AP-TT)

”Får inte låta det gå så långt”

Även bostadsmarknaden har blivit en källa till konflikt. Korttidsuthyrning tar bostäder från den ordinarie marknaden, vilket ökar pressen på hyresbostäder i populära städer och semesterregioner.

Mari Daskalantonaki, chef för hotellkoncernen Grecotel, varnar för en utveckling där lokalbefolkningen trängs undan från sina egna städer och byar.

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”Vi får inte låta det gå så långt att vi får ett Grekland utan greker, där våra resmål töms på sin lokalbefolkning”, säger hon hos Handelsblatt.

Enligt Insetes rapport behöver branschen bättre underlag för att fatta beslut. Fortfarande saknas en helhetsbedömning, som väger turismens intäkter mot kostnaderna.

Uppgifter om resursförbrukning samt påverkan på hyror och levnadskostnader är också ofullständiga.

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