Toppekonom varnar för USA:s statsskuld – riskerar att explodera

Entreprenören sågar Helsing: "Fungerar inte på slagfältet"

Andreas Flodström är vd för Beetroot och djupt engagerad i Ukrainas försvar. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman SVD / TT).

Daniel Eks försvarsbolag Helsing har väckt uppmärksamhet runt om i Europa. Men i verkligheten fungerar produkterna inte lika bra, menar en tech-vd.

Det europeiska AI- och försvarsbolaget Helsing får skarp kritik från den svenska techentreprenören Andreas Flodström, grundare av IT-konsultbolaget Beetroot.

Kritiken, som framfördes under Breakits konferens Resilience Summit i Stockholm, handlar om bolagets förmåga att leverera teknik som fungerar i praktiken på slagfältet i Ukraina.

Flodström har varit verksam i Ukraina under flera år och driver stora delar av sin verksamhet därifrån.

”Funkar inte på slagfältet”

Han menar att bolagets stora kapitalanskaffningar inte nödvändigtvis har lett till produkter som uppskattas av användarna vid fronten.

Enligt honom har ukrainska kontakter uttryckt missnöje med vissa av de lösningar som Helsing skickat till landet.

“Jag bryr mig inte så mycket om unicorns, jag bryr mig om bolag som gör nytta på slagfältet. Helsing tog i sin senaste runda in 10 gånger mer kapital än alla bolag i hela Ukraina har tagit in det sista året. Men deras grejer funkar inte på slagfältet. Shit happens”, säger han, enligt Breakit.

Han beskriver en situation där ukrainska utvecklare och soldater anser att lokalt producerad teknik ofta kan vara betydligt billigare och mer anpassad till de behov som finns på marken.

Kritiserar svenska bolag

Enligt Flodström handlar kritiken inte om att Helsings produkter är obrukbara, utan snarare om att de upplevs som dyra i förhållande till vad de levererar.

Men Flodström framhåller också att Helsing sannolikt kommer att utveckla fler avancerade produkter framöver tack vare sina omfattande resurser.

Flodström sitter i dag i styrelsen för Brave1, Ukrainas nationella innovationsfond för försvarsteknik.

Därifrån riktar han också kritik mot den svenska försvars- och techsektorn i stort.

Har väckt uppmärksamhet

Enligt honom är svenska bolag betydligt mindre närvarande i Ukraina än företag från bland annat Danmark, Tyskland och de baltiska länderna.

”ag undrar helt enkelt var de svenska bolagen är när det gäller att vara på plats i Ukraina? Jag vet inte vad svaret är, men det är något jag har funderat mycket på”, säger han.

Helsing grundades i Tyskland 2021 och har på kort tid blivit ett av Europas mest uppmärksammade försvarsteknikbolag.

Företaget utvecklar bland annat AI-system och militära drönare. Bland investerarna finns Spotifygrundaren Daniel Eks investeringsbolag Prima Materia samt den svenska försvarskoncernen Saab (börskurs Saab).

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

