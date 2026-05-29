Entreprenören sågar Helsing: "Fungerar inte på slagfältet"

Kritiken, som framfördes under Breakits konferens Resilience Summit i Stockholm, handlar om bolagets förmåga att leverera teknik som fungerar i praktiken på slagfältet i Ukraina.

Flodström har varit verksam i Ukraina under flera år och driver stora delar av sin verksamhet därifrån.

”Funkar inte på slagfältet”

Han menar att bolagets stora kapitalanskaffningar inte nödvändigtvis har lett till produkter som uppskattas av användarna vid fronten.

Enligt honom har ukrainska kontakter uttryckt missnöje med vissa av de lösningar som Helsing skickat till landet.

“Jag bryr mig inte så mycket om unicorns, jag bryr mig om bolag som gör nytta på slagfältet. Helsing tog i sin senaste runda in 10 gånger mer kapital än alla bolag i hela Ukraina har tagit in det sista året. Men deras grejer funkar inte på slagfältet. Shit happens”, säger han, enligt Breakit.

Han beskriver en situation där ukrainska utvecklare och soldater anser att lokalt producerad teknik ofta kan vara betydligt billigare och mer anpassad till de behov som finns på marken.

