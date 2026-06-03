Fuglesang bäst i hela svenska fond-universum i maj

Fuglesang är rådgivare

Fonden förvaltas sedan den 15 april av Rutger Selin på Nowo Fund Management och är inriktad på spetsteknik inom exempelvis AI, AR och Rymdteknologi.

Och det är inom det sistnämnda området som man också har Christer Fuglesang som särskild rådgivare till sin fond.

Den viktigaste förklaringen till den senaste månadens uppgång torde dock vara månadens kursdubbling i chip-bolaget Micron Technology som är näst största innehav.

Sämst fond i maj

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Sämst av alla fonder i Sverige under den senaste månaden var flera fonder kopplade till sydostasien.

”Liksom i april föll Fidelity Indonesia A allra mest, fonden backade ytterligare 10 procent den gångna månaden”, skriver Privata Affärer om månadens största förlorare och fortsätter;

”Jakartabörsen tappade runt 12 procent i maj och har nu nästan förlorat en tredjedel av sitt värde sedan årsskiftet, räknat i lokal valuta”.

Återstår att se om det även under sommaren kommer vara en fond inom tech som är det vinnande receptet.

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