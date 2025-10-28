Tvärt om: AI minskar risken för fusk

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

AI är konsumentens bästa vän

När konsumenter kan använda artificiell intelligens för att läsa kontrakt, jämföra priser och få juridisk eller teknisk rådgivning på sekunder, försvinner möjligheterna att lura dem. ”När alla har ett geni i fickan blir det svårare att vilseleda”, skriver tidningen.

AI avslöjar dolda kostnader och dåliga råd

Tidningen tar upp flera exempel. Verktyg som ChatGPT kan redan läsa igenom leasingavtal för bilar, analysera vinlistor eller förklara läkarråd – och på så sätt avslöja onödiga kostnader eller tveksamma rekommendationer.

I USA har AI redan börjat användas i juridiska klagomål: Enligt en studie från Stanford University fick 49 procent av de klagomål som skrivits med AI hjälp någon form av kompensation, jämfört med 40 procent av de manuella.

Enligt The Economist innebär det att AI gradvis utjämnar skillnaden mellan expert och lekman. Där säljaren tidigare tjänade på att kunden inte visste bättre, blir transparens nu en konkurrensfördel.

Företagen försöker slå tillbaka

Men utvecklingen går åt båda håll. Många företag tar redan hjälp av egna AI-verktyg för att optimera priser, marknadsföring och produkttexter. På sikt kan det leda till att båda sidor använder digitala förhandlare – eller till och med neutrala ”AI-medlare” som löser tvister mellan människa och maskin.

Det gamla tricket att gömma avgifter i finstilt text eller sälja onödiga tilläggstjänster tappar kraft.

När AI hjälper kunderna att förstå vad de faktiskt betalar för, blir ekonomin både effektivare och ärligare, menar tidningen.

