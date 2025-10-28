Dagens PS
Tvärt om: AI minskar risken för fusk

AI
Konsumenter får överhanden tack vare geniet i fickan. Foto: Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Företag som länge levt på kundernas okunskap får allt svårare att gömma sig. Enligt The Economist är AI på väg att avsluta det som tidningen kallar ”lurendrejarekonomin” – där brist på information gjort det lätt att ta överpris och sälja dåliga produkter.

De okunniga konsumenternas tid är över när alla har ett geni i fickan. Det skriver The Economist.

Från säljarens marknad till kundens

Genom historien har säljaren haft övertaget, menar tidningen. Från medeltidens handlare med falska vågar till dagens hantverkare som saltar fakturor – informationsklyftan mellan kund och leverantör har gjort fusk lönsamt. Men det håller på att förändras. Snabbt.

AI är konsumentens bästa vän

När konsumenter kan använda artificiell intelligens för att läsa kontrakt, jämföra priser och få juridisk eller teknisk rådgivning på sekunder, försvinner möjligheterna att lura dem. ”När alla har ett geni i fickan blir det svårare att vilseleda”, skriver tidningen.

AI avslöjar dolda kostnader och dåliga råd

Tidningen tar upp flera exempel. Verktyg som ChatGPT kan redan läsa igenom leasingavtal för bilar, analysera vinlistor eller förklara läkarråd – och på så sätt avslöja onödiga kostnader eller tveksamma rekommendationer.

I USA har AI redan börjat användas i juridiska klagomål: Enligt en studie från Stanford University fick 49 procent av de klagomål som skrivits med AI hjälp någon form av kompensation, jämfört med 40 procent av de manuella.

Enligt The Economist innebär det att AI gradvis utjämnar skillnaden mellan expert och lekman. Där säljaren tidigare tjänade på att kunden inte visste bättre, blir transparens nu en konkurrensfördel.

Företagen försöker slå tillbaka

Men utvecklingen går åt båda håll. Många företag tar redan hjälp av egna AI-verktyg för att optimera priser, marknadsföring och produkttexter. På sikt kan det leda till att båda sidor använder digitala förhandlare – eller till och med neutrala ”AI-medlare” som löser tvister mellan människa och maskin.

Det gamla tricket att gömma avgifter i finstilt text eller sälja onödiga tilläggstjänster tappar kraft.

När AI hjälper kunderna att förstå vad de faktiskt betalar för, blir ekonomin både effektivare och ärligare, menar tidningen.

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

