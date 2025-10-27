I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan

Enligt Privata Affärer kan den som vill flytta sitt ISK till en annan bank kunna räkna med månaders väntetid innan de får se sina pengar igen.

Fast i ISK-limbo

En drabbadär Anders Marklund, 72 som fick en rejäl näsbränna för snart ett år sedan. Trots att pengarna försvann från Nordea-kontot relativt snabbt, så genomfördes inte flytten fören över 3 månader senare.

Det skriver Privata Affärer.

“Jag kan inte begripa hur det i dagens digitala värld kan ta mer än två månader att flytta värdepapper mellan banker. Sedan har jag inte fått någon information alls om varför det dröjer, säger Anders Marklund och tillägger att han varit i kontakt med Nordea vid ett par tillfällen”, säger han till tidningen.