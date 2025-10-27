Att flytta aktier och fonder i sitt ISK-konto ska vara enkelt och smidigt. Men för många tar det månader. För Anders Marklund, 72 tog det över tre månader för Nordea att flytta innehavet. Andra banker tar bara en till två veckor för samma tjänst.
I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan
Enligt Privata Affärer kan den som vill flytta sitt ISK till en annan bank kunna räkna med månaders väntetid innan de får se sina pengar igen.
Fast i ISK-limbo
En drabbadär Anders Marklund, 72 som fick en rejäl näsbränna för snart ett år sedan. Trots att pengarna försvann från Nordea-kontot relativt snabbt, så genomfördes inte flytten fören över 3 månader senare.
Det skriver Privata Affärer.
“Jag kan inte begripa hur det i dagens digitala värld kan ta mer än två månader att flytta värdepapper mellan banker. Sedan har jag inte fått någon information alls om varför det dröjer, säger Anders Marklund och tillägger att han varit i kontakt med Nordea vid ett par tillfällen”, säger han till tidningen.
Kapitalförsäkring då?
Kapitalförsäkringar kan inte flyttas. Då får man istället sälja innehavet och köpa nya (eller samma) aktier och fonder i den nya depån. Men det är nog klokast att göra så även med ISK, eftersom en flytt kan ta väldigt lång tid.
Och att flytta pengar från en vanlig aktie- eller fonddepå kan innebära att du får det sämsta av två världar: Skattemässigt räknas det ändå som en avyttring med kapitalvinstskatt (och förluster är så klart avdragsgilla) men själva flytten kan ändå ta tid.
Här sitter problemet för ditt flyttade ISK
Att flytta fonder tar längre tid än att flytta aktier. Detta eftersom värdepapperscentralen Euroclear kan hjälpa till att flytta aktierna snabbt.
Fondflyttar måste däremot hanteras av samtliga inblandade fondbolag, enligt Privata Affärer.
