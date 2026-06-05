Christer Gardells hårda dom när paniken sprider sig: "Övervärderade"

Christer Gardell: Det är ett brutalt test

I en kommentar till Handelsbankens ekonomikanal EFN framhåller han att det finns stora inneboende problem med evergreen-strukturer för privat kapital, både inom private equity och private credit, när dessa har marknadsförts med likvida uttagningsvillkor. Problemet ligger i att de underliggande tillgångarna i själva verket är djupt illikvida. Enligt Gardell rör det sig om en klassisk obalans mellan tillgångar och skulder.

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”Strukturerna testas brutalt nu när det finns en oro kring att private equity-tillgångarna är övervärderade”, skriver Gardell till EFN.

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Evergreen-fonder har traditionellt en spärr som tillåter uttag på maximalt fem procent av det totala fondvärdet per kvartal. Christer Gardell hävdar dock att produkterna har sålts in på ett sätt som ger investerarna sken av att det är betydligt lättare att realisera sina medel än vad som faktiskt är fallet i praktiken. Han varnar för att private credit-marknaden står inför kännbara kreditförluster.

För svenska EQT, som är en av de globala jättarna på området, är frågan högst aktuell då även de erbjuder denna typ av fondstrukturer. Bolaget har emellertid tonat ner dramatiken och betonat att situationen hos dem är under kontroll.

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EQT försöker dämpa marknadsoron

Enligt en talesperson för EQT är uttagen i bolagets egna evergreen-fonder mycket begränsade och uppgår till mindre än en halv procent av det totala fondvärdet, vilket uppges ligga i linje med det första kvartalet då plattformen i stället såg rekordstora inflöden på närmare en miljard euro.

Christer Gardell understryker att han inte har specifik kännedom om just EQT:s exakta uppbyggnad, men konstaterar samtidigt att fenomenet tveklöst framstår som ett omfattande problem på många håll på den internationella marknaden.

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