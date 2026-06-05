Oron växer inom den globala private equity-sektorn och finansmannen Christer Gardell varnar nu för fundamentala problem i systemet. Här är orsaken.
Christer Gardells hårda dom när paniken sprider sig: "Övervärderade"
Internationella aktörer inom private equity tvingas dra i nödbromsen för investerarnas uttag på grund av vad som verkar vara likviditetsproblem. Den svenska finanstoppen Christer Gardell beskriver situationen som mycket oroande.
Den schweiziska finanskoncernen Partners Group har tvingats förbereda begränsningar för uttagen i sin största amerikanska private equity-fond riktad mot förmögna privatpersoner, enligt uppgifter till Financial Times.
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Svenska EQT föll tungt på nyheten
Beskedet följer på tidigare restriktioner i en av bolagets så kallade evergreen-fonder, vilket under onsdagen utlöste ett kurstapp på sju procent för den svenska konkurrenten EQT på Stockholmsbörsen, som dock återhämtade en del av förlusten under torsdagens börshandel.
Samtidigt rapporterar CNBC att även amerikanska Blackstone begränsar uttagen från sin flaggskeppsfond inom privata krediter efter att över tio procent av investerarna velat ta ut sina pengar.
Denna utveckling möter nu skarp kritik från aktivistfonden Cevians grundare Christer Gardell, som ser strukturella brister i hur fonderna är uppbyggda.
Christer Gardell: Det är ett brutalt test
I en kommentar till Handelsbankens ekonomikanal EFN framhåller han att det finns stora inneboende problem med evergreen-strukturer för privat kapital, både inom private equity och private credit, när dessa har marknadsförts med likvida uttagningsvillkor. Problemet ligger i att de underliggande tillgångarna i själva verket är djupt illikvida. Enligt Gardell rör det sig om en klassisk obalans mellan tillgångar och skulder.
”Strukturerna testas brutalt nu när det finns en oro kring att private equity-tillgångarna är övervärderade”, skriver Gardell till EFN.
Cevian-grundaren höjer varningsflagg
Evergreen-fonder har traditionellt en spärr som tillåter uttag på maximalt fem procent av det totala fondvärdet per kvartal. Christer Gardell hävdar dock att produkterna har sålts in på ett sätt som ger investerarna sken av att det är betydligt lättare att realisera sina medel än vad som faktiskt är fallet i praktiken. Han varnar för att private credit-marknaden står inför kännbara kreditförluster.
För svenska EQT, som är en av de globala jättarna på området, är frågan högst aktuell då även de erbjuder denna typ av fondstrukturer. Bolaget har emellertid tonat ner dramatiken och betonat att situationen hos dem är under kontroll.
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EQT försöker dämpa marknadsoron
Enligt en talesperson för EQT är uttagen i bolagets egna evergreen-fonder mycket begränsade och uppgår till mindre än en halv procent av det totala fondvärdet, vilket uppges ligga i linje med det första kvartalet då plattformen i stället såg rekordstora inflöden på närmare en miljard euro.
Christer Gardell understryker att han inte har specifik kännedom om just EQT:s exakta uppbyggnad, men konstaterar samtidigt att fenomenet tveklöst framstår som ett omfattande problem på många håll på den internationella marknaden.
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