Fondtorgsnämndens svar: "Spararna förlorar på fördröjningen"

Räknesnurran bakom dröjsmålet

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FTN väjer inte för att peka ut vad fördröjningen innebär ekonomiskt. I yttrandet konstaterar myndigheten att 96,27 procent av det investerade kapitalet i Indecaps fond kommer från premiepensionsspararna, och att bolagets intäkter uppgår till drygt 10,3 miljoner kronor per månad så länge fonden ligger kvar på fondtorget.

Med det resonemanget menar nämnden att det ligger nära till hands att anta att överprövningens främsta syfte är att fördröja bytet av de befintliga globalfonderna, ett byte som annars skulle ge spararna kvalitetskontrollerade fonder till lägre avgifter.

Därför valdes den nya lagen

En av Indecaps tyngsta invändningar är att FTN använt fel regelverk och att upphandlingen borde skett enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) i stället för speciallagen LUP.

FTN håller fast vid att fondandelar enligt EU-rätten utgör kapital, inte tjänster, och att upphandlingen därför faller utanför de direktivstyrda upphandlingslagarna.

I sin intervju med Dagens PS sätter Viktor Ström, kommunikationschef på Fondtorgsnämnden, fingret på varför riksdagen valde att stifta en helt egen lag för premiepensionens fondtorg.

”En anledning till att lagen stiftades, och att man inte använder LOU, är att målet är att det ska bli ett bra utfall för pensionsspararna. LOU är mer fokuserad på anbudsgivarna. Det är skillnaden – den här lagen är till för att säkerställa ett bra utfall för spararna”, säger Ström.

Han avvisar bilden av att lagvalet skulle vara en olöst eller förbisedd fråga.

”Man kan tycka att frågan inte har utretts tillräckligt eller på rätt sätt. Men det är inte något som ingen har tänkt på – det har verkligen utretts”, säger han.

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”FTN är en grindvakt”

Ström placerar in hela regelverket i ett större sammanhang: Skyddet av spararnas förtroende för premiepensionssystemet.

”Många tänker på Allra, men det har också funnits många andra aktörer som bedrivit rena bedrägerier där tusentals sparare förlorat pengar. Det är därför man stiftat de här lagarna, för att premiepensionen ska vara trygg och säker”, säger han.

Fondtorgsnämnden är en sorts grindvakt. Vår uppgift är att se till att alla fonder på fondtorget är seriösa verksamheter som inte tar dina pengar och drar.

Han framhåller också att lagstiftningen väckt intresse utanför Sverige.

”Premiepensionen som den fungerar i dag är positiv för den svenska kapitalmarknaden och för svenska pensionssparare. I Tyskland och andra europeiska länder ses Sverige närmast som en föregångare på det här området”, säger Ström.

Vad betyder det för spararna?

För de runt 900 000 berörda spararna handlar allt i grunden om tid. Så länge skriftväxlingen pågår ligger den aktuella fondkategorin kvar i väntläge, medan FTN:s övriga upphandlingar rullar på som vanligt.

Med det nya yttrandet signalerar FTN att man vill att domstolen ska avgöra målet och uppmanar förvaltningsrätten att noga överväga behovet av fortsatt kommunicering.

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Skulle rätten gå på nämndens linje om att Indecap inte lidit skada, kan dödläget lösas upp tidigare än om varje enskild invändning ska prövas i sak. Då kan de 127 miljarderna börja flytta och spararna få de upphandlade fonderna till lägre avgift.

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