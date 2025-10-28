Orkanen Melissa har nått kategori 5 och klassas nu som årets starkaste storm i världen. Vindar på upp till 280 kilometer i timmen slår mot Jamaica, där myndigheterna varnar för katastrofala följder och omfattande förstörelse.
Årets värsta storm: ”Katastrofala följder”
Tiden rinner ut för Jamaicas orkandrabbade befolkning.
280 kilometer i timmen i vindstyrka
Melissa har snabbt intensifierats till en kategori 5-orkan med vindstyrkor på motsvarande omkring 280 kilometer i timmen.
Enligt National Hurricane Center väntas stormen föra med sig upp till en meter regn, stormflod på fyra meter och vindar som kan jämföras med de mest förödande orkanerna i modern tid, rapporterar CNN.
”Omfattande infrastrukturskador kommer att isolera samhällen”, varnar National Hurricane Center enligt CNN. Minst sju personer har hittills omkommit – tre i Haiti, tre i Jamaica och en i Dominikanska republiken.
Trycket faller – storm blir ännu starkare
CNN rapporterar att trycket i stormens öga har sjunkit till 901 millibar, vilket gör Melissa ännu kraftigare än orkanen Katrina år 2005. Det tyder på att orkanen fortsätter att växa i styrka inför det väntade landfallet på Jamaica under tisdagen.
Vattenmassor största hotet
Enligt meteorologer är det inte bara vindarna som är farliga – utan också vattnet. Jamaica väntas få mellan 50 och 75 centimeter regn, med lokalt upp till 100 centimeter i bergen. I södra Haiti och östra Kuba befaras kraftiga översvämningar och jordskred.
Evakueringar och säkerhetsvarningar från årets värsta storm
Obligatoriska evakueringar har beordrats längs Jamaicas kust. CNN uppmanar boende att undvika kontakt med översvämningsvatten, vänta på klartecken innan de återvänder hem och vara uppmärksamma på risker som gasläckor, elfel och mögel efter stormen.
Enligt CNN väntas Melissa bli en av de mest förödande orkanerna i Karibien på flera år.
