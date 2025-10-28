Årets värsta storm: ”Katastrofala följder”

Tiden rinner ut för Jamaicas orkandrabbade befolkning.

280 kilometer i timmen i vindstyrka

Melissa har snabbt intensifierats till en kategori 5-orkan med vindstyrkor på motsvarande omkring 280 kilometer i timmen.

Enligt National Hurricane Center väntas stormen föra med sig upp till en meter regn, stormflod på fyra meter och vindar som kan jämföras med de mest förödande orkanerna i modern tid, rapporterar CNN.

”Omfattande infrastrukturskador kommer att isolera samhällen”, varnar National Hurricane Center enligt CNN. Minst sju personer har hittills omkommit – tre i Haiti, tre i Jamaica och en i Dominikanska republiken.