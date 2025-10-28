Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla

tesla
Elon Musk måste ta ställning till om han vill vara kvar i Tesla om han inte får sina 1 000 miljarder dollar. Foto: AP, Getty Images
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Elon Musk kan lämna Tesla om han inte får sitt ersättningspaket på 1 000 miljarder dollar. Nu uppmanas aktieägarna att rösta för jättelönen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget att förlora sin vd.

Det rapporterar Yahoo Finance.

MISSA INTE: Tvärt om: AI minskar risken för fusk

”Tesla kan förlora hans tid, talang och vision”

I ett brev till aktieägarna på måndagen varnar Robyn Denholm för konsekvenserna om ersättningsplanen inte går igenom. Paketet, som presenterades i september, skulle ge Musk ersättning kopplade till mycket högt satta mål för vinst och börsvärde.

”Om vi misslyckas med att skapa en miljö som motiverar Elon genom en rättvis prestationsbaserad ersättning, riskerar vi att han lämnar sin roll, och Tesla kan förlora hans tid, talang och vision”, skriver Denholm i brevet, enligt nyhetssajten.

Hon menar att Musk är central för Teslas utveckling inom elbilar, robotteknik, energilagring och självkörande teknik – och att företaget kan ”förlora betydande värde” om han lämnar.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

17 okt. 2025

Kritik mot ersättningsplanen

De oberoende rådgivarna Glass Lewis och ISS rekommenderar aktieägarna att rösta nej. De beskriver ersättningen som överdriven, utspädande och inte beslutad av en tillräckligt oberoende styrelse.

ANNONS

Musk har i sin tur angripit rådgivarna hårt. Under Teslas senaste kvartalssamtal kallade han dem ”corporate terrorists”, skriver Yahoo.

Extrema mål krävs

Musk får inte sälja aktierna förrän efter 7,5 år och måste nå flera ambitiösa mål – däribland att öka Teslas resultat (EBITDA) till 400 miljarder dollar och värdera bolaget till 8 500 miljarder dollar. I dag värderas Tesla till cirka 1 400 miljarder dollar.

Bolagsstämman hålls den 5 november, och enligt analytiker väntas aktieägarna trots kritiken rösta ja.

”Elon är unik. Han har den tekniska och ledarskapsmässiga förmågan att ta Tesla till nästa nivå”, menar ordförande Denholm.

Läs mer om ekonomi:

Tvärt om: AI minskar risken för fusk

Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde

Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet

ANNONS

AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel

I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierBörsenEkonomiElon MuskinkomstLönSilicon ValleyTeslaWall Street
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS