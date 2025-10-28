Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla

Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget att förlora sin vd.

Det rapporterar Yahoo Finance.

”Tesla kan förlora hans tid, talang och vision”

I ett brev till aktieägarna på måndagen varnar Robyn Denholm för konsekvenserna om ersättningsplanen inte går igenom. Paketet, som presenterades i september, skulle ge Musk ersättning kopplade till mycket högt satta mål för vinst och börsvärde.

”Om vi misslyckas med att skapa en miljö som motiverar Elon genom en rättvis prestationsbaserad ersättning, riskerar vi att han lämnar sin roll, och Tesla kan förlora hans tid, talang och vision”, skriver Denholm i brevet, enligt nyhetssajten.

Hon menar att Musk är central för Teslas utveckling inom elbilar, robotteknik, energilagring och självkörande teknik – och att företaget kan ”förlora betydande värde” om han lämnar.