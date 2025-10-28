Elon Musk kan lämna Tesla om han inte får sitt ersättningspaket på 1 000 miljarder dollar. Nu uppmanas aktieägarna att rösta för jättelönen.
Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla
Mest läst i kategorin
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Ekonomin bromsar in: Rysslands desperata drag
När den ryska ekonomin fortsätter sakta in gör Rysslands centralbank vad den kan för att skaka liv i den, nu via en fjärde räntesänkning. Ekonomin i Ryssland saktar ner, hjulen snurrar allt långsammare, exporten stryps och nya sanktioner kommer. Då meddelar den ryska centralbanken att den sänker styrräntan en halv procentenhet, från 17 till 16,5 …
Trots dussintals rekord får USA-börsen stryk
Andra aktiemarknader i världen spöar USA-börsen trots att den sistnämnda återkommande slår nya rekord, konstaterar The Wall Street Journal. ”MSCI All Country World ex USA Index, som följer aktier i utvecklade och tillväxtmarknader, har stigit med cirka 26 % under 2025 mätt i amerikanska dollar. Det överträffar S&P 500, som har stigit med 15 % …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Aktiespararna: "Avvakta ett bättre läge i aktien"
Den tidigare tillväxtraketen har tappat fart på en av sina viktigaste marknader noterar Aktiespararna i en ny analys av aktien. Trots att kursen är back över 21 procent på ett år så ser Aktiespararna en premie i värderingen och rekommenderar att investerare väntar på ett ännu bättre läge. Läs även: Läge för sparare att möblera …
Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget att förlora sin vd.
Det rapporterar Yahoo Finance.
MISSA INTE: Tvärt om: AI minskar risken för fusk
”Tesla kan förlora hans tid, talang och vision”
I ett brev till aktieägarna på måndagen varnar Robyn Denholm för konsekvenserna om ersättningsplanen inte går igenom. Paketet, som presenterades i september, skulle ge Musk ersättning kopplade till mycket högt satta mål för vinst och börsvärde.
”Om vi misslyckas med att skapa en miljö som motiverar Elon genom en rättvis prestationsbaserad ersättning, riskerar vi att han lämnar sin roll, och Tesla kan förlora hans tid, talang och vision”, skriver Denholm i brevet, enligt nyhetssajten.
Hon menar att Musk är central för Teslas utveckling inom elbilar, robotteknik, energilagring och självkörande teknik – och att företaget kan ”förlora betydande värde” om han lämnar.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Kritik mot ersättningsplanen
De oberoende rådgivarna Glass Lewis och ISS rekommenderar aktieägarna att rösta nej. De beskriver ersättningen som överdriven, utspädande och inte beslutad av en tillräckligt oberoende styrelse.
Musk har i sin tur angripit rådgivarna hårt. Under Teslas senaste kvartalssamtal kallade han dem ”corporate terrorists”, skriver Yahoo.
Extrema mål krävs
Musk får inte sälja aktierna förrän efter 7,5 år och måste nå flera ambitiösa mål – däribland att öka Teslas resultat (EBITDA) till 400 miljarder dollar och värdera bolaget till 8 500 miljarder dollar. I dag värderas Tesla till cirka 1 400 miljarder dollar.
Bolagsstämman hålls den 5 november, och enligt analytiker väntas aktieägarna trots kritiken rösta ja.
”Elon är unik. Han har den tekniska och ledarskapsmässiga förmågan att ta Tesla till nästa nivå”, menar ordförande Denholm.
Läs mer om ekonomi:
Tvärt om: AI minskar risken för fusk
Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde
Nu kan fler pensionssparare se sin pension på nätet
AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel
I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla
Elon Musk kan lämna Tesla om han inte får sitt ersättningspaket på 1 000 miljarder dollar. Nu uppmanas aktieägarna att rösta för jättelönen. Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget …
Därför blir Ferraris nya elbil en nästan omöjlig dröm för de rika
Det är den mest slimmade och kraftfulla elbilen på jorden, men även bland de som har råd kommer ytterst få att få möjligheten att köpa den. Det är en strategi som ska bevara mystiken kring det klassiska märket. Ferraris hemliga drag i elracet När den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari aviserade sitt första helt eldrivna fordon, kodnamnet …
Litauen: "Nato måste agera snabbare"
Nato måste kunna agera med någon timmes varsel, ibland några minuter. Kravet kommer från Litauens utrikesminister. Litauen vill se snabbare tag och snabbare reaktioner från Nato. Bakgrunden är Rysslands intensifierade försök att testa alliansens enighet och reaktionsförmåga. Det är det Ryssland testar genom exempelvis luftrumskränkningar och undervattensoperationer i Östersjön, menar litauiske utrikesministern Kestitus Budrys. Premiärminister …
Tvärt om: AI minskar risken för fusk
Företag som länge levt på kundernas okunskap får allt svårare att gömma sig. Enligt The Economist är AI på väg att avsluta det som tidningen kallar ”lurendrejarekonomin” – där brist på information gjort det lätt att ta överpris och sälja dåliga produkter. De okunniga konsumenternas tid är över när alla har ett geni i fickan. …
Därför måste alla användare av X säkra sina konton
Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare. Trots att det var två år sedan Elon Musk döpte om Twitter till X, har många användare fortfarande svårt att släppa det gamla namnet. De "twittrar" fortfarande i …