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Flaggorna vajar – nytt rekord igen i fondsparandet

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Svenskarna slår nya rekord i fondsparandet. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Svenskarna fortsätter spara i fonder utan motstycke och i maj ökade den samlade fondmögenheten med enorma 427 miljarder kronor.

Det totala nysparandet i fonder uppgick till närmare 27 miljarder kronor under månaden, vilket gjorde att den svenska fondförmögenheten ökade till 427 miljarder kronor.

Vid utgången av maj var den totala fondförmögenheten i Sverige hisnande 9 710 miljarder kronor – nytt rekord.

Allt enligt Fondbolagens förening, som konstaterar att de flesta nettoinsättningarna sker i långa räntefonder och aktiefonder, även om korta räntefonder och blandfonder också attraherar.

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”Ytterligare en ny rekordnotering”

”I maj var nysparandet i fonder fortsatt stort och den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde ytterligare en ny rekordnotering under månaden”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade ett totalt inflöde på 10,5 miljarder kronor netto i maj.

Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av Asienfonder. Däremot gjordes i maj nettouttag från Sverigefonder och Europafonder.

Sedan årsskiftet uppvisar dock Sverigefonder ett nettoinflöde på drygt 21 miljarder kronor, medan betydande nettoutflöden noteras för Nordamerikafonder, branschfonder och globalfonder. 

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Svenska fondsparandet skjuter i höjden

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 50,6 miljarder kronor. Exklusive premiepensionen uppvisar fonder ett nysparande på 60,8 miljarder så här långt under 2026.

I maj genomfördes den årliga återbetalningen av rabatter (på fondavgiften) till spararnas premiepensionskonton på totalt 7,8 miljarder kronor. Månadsvis sker även pensionsutbetalningar från premiepensionssystemet på omkring 4 miljarder.

Världens börser hade en munter majmpånad och Stockholmsbörsen steg med drygt 3 procent, inklusive utdelningar.

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Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

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