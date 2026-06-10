Flaggorna vajar – nytt rekord igen i fondsparandet

Vid utgången av maj var den totala fondförmögenheten i Sverige hisnande 9 710 miljarder kronor – nytt rekord.

Allt enligt Fondbolagens förening, som konstaterar att de flesta nettoinsättningarna sker i långa räntefonder och aktiefonder, även om korta räntefonder och blandfonder också attraherar.

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”Ytterligare en ny rekordnotering”

”I maj var nysparandet i fonder fortsatt stort och den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde ytterligare en ny rekordnotering under månaden”, säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade ett totalt inflöde på 10,5 miljarder kronor netto i maj.

Störst nettoinsättningar gjordes i globalfonder följt av Asienfonder. Däremot gjordes i maj nettouttag från Sverigefonder och Europafonder.

Sedan årsskiftet uppvisar dock Sverigefonder ett nettoinflöde på drygt 21 miljarder kronor, medan betydande nettoutflöden noteras för Nordamerikafonder, branschfonder och globalfonder.

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