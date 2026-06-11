Sparfällan: Så kan rabatten göra dig fattigare

Fenomenet har fått kritik inte minst eftersom det, faktiskt, är en ekonomisk fälla som får konsumenter att köpa mer än de behöver och bidrar till överdrivna köpvanor och impulsköp – något som i slutändan kan slå mot den egna privatekonomin.

Det är dessutom inte helt ovanligt att konsumenter ägnar sig åt spaving av rädsla för att gå miste om ett erbjudande – så kallad FOMO.

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Erbjudandet som får dig att köpa mer

Du har säkerligen sett det själv. Du är på väg att betala i en nätbutik när butikens sista frestelse glider in: ”Lägg till 100 kronor för att få fri frakt”.

Nu känns det nästan dumt att inte handla lite till.

Samma sak händer i matbutiken när du möts av erbjudanden som ”köp två, få en gratis” eller ”handla för mer och spara pengar”.

Den här typen av erbjudanden får ofta konsumenter att spendera mer än de egentligen hade tänkt. Butikerna gör det sällan för att vara snälla. Gränser för fri frakt, mängdrabatter och köpkrav är i regel satta för att få dig att lägga mer i varukorgen.

Låt oss ta ett exempel: Du hade tänkt handla för 500 kronor. För att få gratis frakt behöver du komma upp i 750 kronor. Då lägger du till varor för ytterligare 250 kronor – ett doftljus eller ännu en vattenflaska till den ständigt växande samlingen – trots att frakten kanske hade kostat betydligt mindre än så.

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Resultatet? Du fick visserligen gratis frakt. Men du gjorde också av med mer pengar än planerat, i värsta fall på något du absolut inte behöver.

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