Guldet faller under viktiga nivån: Här är metallen som stiger i värde

USA:s förbättrade relationer med Kina ligger bakom en växande optimism för investerare, vilket får dem att välja bort säkra investeringar som exempelvis guld. Det rapporterar Reuters.

Nu kostar ett troy uns guld under 4 000 dollar, vilket är den lägsta nivån på tre veckor. Pristappet kommer efter att USA och Kina tagit steg mot ett nytt ömsesidigt handelsavtal.

Efter att Donald Trump satt upp handelstullar mot i stort sett hela jordklotet i våras så har investerare flockats till tryggare placeringar, som exempelvis guld kan erbjuda. Men nu är frågan hur trygg den placeringen är när guldet faller till en av månadens lägsta noteringar.

Detbekräftas även av KCM Trades chefsanalytiker Tim Waterer:

”En upptining av relationerna mellan USA och Kina har delvis dragit undan mattan för guldpriset, eftersom flödena till säkra tillgångar har minskat”, säger Tim Waterer till Reuters.

I helgen kommer företrädare för Donald Trump och Xi Jinping träffas och diskutera nästa steg för ett handelsavtal.

Då kan guldpriset falla ytterligare, enligt Waterer.

”Om Trump och Xi har ett produktivt möte kan det lämna guld simmande mot strömmen. Men detta kan vägas upp om Fed levererar en duvaktig ton vid den förväntade räntesänkningen den här veckan”, säger han till Reuters.

På onsdagen väntas Federal Reserve sänka styrräntan i USA.

Fallit från hög höjd

Det fallande guldpriset är en tillfällig svacka, tror exempelvis Michel Rufli på Nordic Gold Trade som Dagens PS talade med tidigare i veckan.

Under 2025 har guldpriset rusat med hela 53 procent till den högsta nivån någonsin den 20 oktober, 4 381 dollar och 21 cent per uns.

Samtidigt följde andra ädelmetaller med i fallet. Silver föll med 0,5 procent till 46,68 dollar per uns, platina föll med 1 procent till 1 574,25 dollar.

Palladium däremot steg med 1,1 procent till 1 417,30 dollar under tisdagshandeln.