”Väldigt tufft på personbilssidan”

Adien är inte den enda leverantören som har drabbats, konstaterar Peter Bryntesson hos FKG.

”Det finns några stycken som lägger varsel, kopplat till att volymerna inte når upp till önskad nivå. Det är tyvärr ganska många som lider av att volymerna inte finns där,” säger han hos GP.

”Det går upp och ned i den här branschen och det är man van att hantera. Det kan ju vara positivt att man faktiskt inte stänger dörren helt, utan anpassar sig till rådande läge. Det är väldigt tufft på personbilssidan i Europa. Adient finns ju till exempel på fler ställen”, påpekar han med hänvisning till i första hand Tyskland.

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Fler företag varslar

Även Nolato Gota, som tillverkar formsprutade plastdetaljer till Volvo Cars modeller, har varslat. Där handlar det om tolv personer hittills.

Bolagets vd Peter Andersson konstaterar att fordonsindustrin står för en stor del av Nolato Gotas omsättning.

”Det är marknaden i största allmänhet som gör att vi varslar, säger han samtidigt som han konstaterar att Volvo är en viktig kund.

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”Vi levererar till alla Volvo Cars bilar”, säger han och räknar in modellerna EX60, XC60 och XC90 som produceras i Torslanda-fabriken.

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EX60 rullar ut från löpande bandet i Torslanda men inte nog snabbt. Krisen hos Volvo Cars leder nu till uppsägningar och varsel hos andra. (Foto: Björn Larsson Rosvall /TT)

Lastbilssidan går bra

Branschorganisationen FKG konstaterar samtidigt att stämningen hos deras medlemsföretag är alltmer positiv – men att det inte är personbilarnas förtjänst.

”Medan personbilsbranschen befinner sig i en turbulent tid, så går faktiskt lastbilssidan hyfsat bra. Det är upp 10-15 procent för både AB Volvo och Scania i kvartal fyra och kvartal ett nästa år”, konstaterar Peter Bryntesson.

Bekymret just nu är framför Volvo Cars nya, viktiga elbil EX60, där produktionen inte kommit i gång i planerade volymer.

”Vi är oroliga för att volymerna inte finns för främst EX60 och det påverkar leverantörsindustrin negativt”, erkänner Bryntesson hos GP.

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