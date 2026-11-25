Krisen hos Volvo Cars kostar nu jobb även bland underleverantörerna. Flera av dem har redan lagt varsel om uppsägningar, fler är på väg.
Flera varsel efter Volvo Cars kris: "Vi är oroliga"
Volvo Cars (börskurs Volvo Car) nya elbil EX60 har haft problem men har samtidigt en stor orderstock och får höga betyg.
Bilföretaget dras ändå med problem med monteringen kopplat till batterierna i en ny teknik kallad ”cell-to-body”.
Produktionen har ökat under hösten men är långt från de volymer Volvo planerat för.
Nu kostar krisen jobb även bland underleverantörerna. Adient har redan varslat 100 anställda om uppsägning och fler följer efter, bland dem Nolato Gota som tvingats säga upp tolv anställda.
”Vi är oroliga för att volymerna inte finns för främst EX60 och det påverkar leverantörsindustrin negativt”, säger Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, hos GP.
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Har varslat 100 anställda
Volvo Cars presschef, Kristin Boldemann Wester, bekräftar att ökningen av produktionen tagit längre tid än beräknat och tillägger att ”vi ökar successivt produktionsvolymerna”.
Förra veckan meddelade Adient, som tillverkar och levererar bilsäten till Volvo Cars, att man varslar 100 personer vid sin fabrik i Torslanda som ”ett svar på de förändrade produktionsvolymerna”, det vill säga att Volvo beställer för få säten.
Det är första gången på 18 år Adient behövt ta till sådana åtgärder, enligt företagets presstalesperson.
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”Väldigt tufft på personbilssidan”
Adien är inte den enda leverantören som har drabbats, konstaterar Peter Bryntesson hos FKG.
”Det finns några stycken som lägger varsel, kopplat till att volymerna inte når upp till önskad nivå. Det är tyvärr ganska många som lider av att volymerna inte finns där,” säger han hos GP.
”Det går upp och ned i den här branschen och det är man van att hantera. Det kan ju vara positivt att man faktiskt inte stänger dörren helt, utan anpassar sig till rådande läge. Det är väldigt tufft på personbilssidan i Europa. Adient finns ju till exempel på fler ställen”, påpekar han med hänvisning till i första hand Tyskland.
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Fler företag varslar
Även Nolato Gota, som tillverkar formsprutade plastdetaljer till Volvo Cars modeller, har varslat. Där handlar det om tolv personer hittills.
Bolagets vd Peter Andersson konstaterar att fordonsindustrin står för en stor del av Nolato Gotas omsättning.
”Det är marknaden i största allmänhet som gör att vi varslar, säger han samtidigt som han konstaterar att Volvo är en viktig kund.
”Vi levererar till alla Volvo Cars bilar”, säger han och räknar in modellerna EX60, XC60 och XC90 som produceras i Torslanda-fabriken.
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Lastbilssidan går bra
Branschorganisationen FKG konstaterar samtidigt att stämningen hos deras medlemsföretag är alltmer positiv – men att det inte är personbilarnas förtjänst.
”Medan personbilsbranschen befinner sig i en turbulent tid, så går faktiskt lastbilssidan hyfsat bra. Det är upp 10-15 procent för både AB Volvo och Scania i kvartal fyra och kvartal ett nästa år”, konstaterar Peter Bryntesson.
Bekymret just nu är framför Volvo Cars nya, viktiga elbil EX60, där produktionen inte kommit i gång i planerade volymer.
”Vi är oroliga för att volymerna inte finns för främst EX60 och det påverkar leverantörsindustrin negativt”, erkänner Bryntesson hos GP.
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