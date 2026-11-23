Det finns tecken på att tekniken är en risk för äldre förare. Bland annat redovisas dödsolyckor där äldre personer använt systemet.

Tesla varnar konsumenter för att FSD kräver en förare som hela tiden är på helspänn. Inget av företagets förarstödssystem gör bilarna autonoma, påpekar man.

Ändå lyfter Tesla i marknadsföringen alltmer fram systemets fördelar för äldre, något som nu skapar en opinion i USA mot bilföretaget.

Orolig Musk: Vill säkra affärerna via avstånd till Trump. Dagens PS

”Kan öka risken för äldre”

Experter hävdar att begränsningar i tekniken faktiskt kan öka risken för äldre förare.

Åldrandets utmaningar i form av sämre syn, nedsatt rörlighet, långsammare reflexer, kan försvara för en äldre förare att på ett säkert sätt ta kontroll när det behövs.

Sedan juni förra året har Tesla rapporterat näst intill 2 400 olyckor där företagets avancerade förarstödssystem varit aktiverat. I 24 fall har minst en person avlidit, påpekar Bloomberg.

Statistiken innehåller inte information om förarnas ålder, men det redovisas risker för att tekniken utgör en risk för äldre förare.

ANNONS

På X har Tesla marknadsfört FSD som ett sätt för äldre att kunna fortsätta köra bil.

”FSD Supervised kan ge dig din frihet tillbaka”, skrev företaget i mars och delade en video där en 87-åring, som inte kört bil på fem år, satt bakom ratten i en cybertruck.

Putin om Elon Musk: ”Ett geni, verkligen ett geni”, Dagens PS