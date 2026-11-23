Tesla lutar sig mot äldre förare. Bolagets förarstödssystem ska frälsa marknaden och dra de äldre kunderna till Elon Musks bilar.
"Stora risker": Förarstöd och seniorer ska säkra Tesla
Teslas system FSD, Full Self-Driving, för äldre ska frälsa marknaden. Men företaget varnar självt för att systemet kräver en uppmärksam förare som är beredd att ingripa direkt.
Det finns tecken på att tekniken är en risk för äldre förare. Bland annat redovisas dödsolyckor där äldre personer använt systemet.
Tesla varnar konsumenter för att FSD kräver en förare som hela tiden är på helspänn. Inget av företagets förarstödssystem gör bilarna autonoma, påpekar man.
Ändå lyfter Tesla i marknadsföringen alltmer fram systemets fördelar för äldre, något som nu skapar en opinion i USA mot bilföretaget.
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”Kan öka risken för äldre”
Experter hävdar att begränsningar i tekniken faktiskt kan öka risken för äldre förare.
Åldrandets utmaningar i form av sämre syn, nedsatt rörlighet, långsammare reflexer, kan försvara för en äldre förare att på ett säkert sätt ta kontroll när det behövs.
Sedan juni förra året har Tesla rapporterat näst intill 2 400 olyckor där företagets avancerade förarstödssystem varit aktiverat. I 24 fall har minst en person avlidit, påpekar Bloomberg.
Statistiken innehåller inte information om förarnas ålder, men det redovisas risker för att tekniken utgör en risk för äldre förare.
På X har Tesla marknadsfört FSD som ett sätt för äldre att kunna fortsätta köra bil.
”FSD Supervised kan ge dig din frihet tillbaka”, skrev företaget i mars och delade en video där en 87-åring, som inte kört bil på fem år, satt bakom ratten i en cybertruck.
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Musk uppmuntrar äldre förare
Elon Musk har själv uppmuntrat sina äldre kunder.
”Teslas självkörning möjliggör säkrare mobilitet för äldre”, skrev han på X i juli och delade en video från företaget som visar en 93-åring som använder FSD under bilresor.
Tesla sänder ut fel signaler genom att visa videor där människor antingen ägnar föga uppmärksamhet åt vägen eller förlänger sina år som bilförare, menar Matthew Wansley, professor och expert på autonoma fordon.
Att uppmuntra ett sådant beteende skulle kunna utsätta både företaget och användare av FSD (Full Self-Driving) för rättsligt ansvar vid en eventuell olycka, säger han.
Teslas förmåga att leverera automatiserad teknik som kan utföra uppgifter som tidigare krävde mänsklig insats är avgörande för företagets framtidsutsikter.
Elon Musks ambition att ta Tesla bortom traditionell biltillverkning och in i framtidsinriktade områden, som förarlösa fordon och humanoider, utgör grunden för företagets höga värdering, enligt analytiker.
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”Bidrar till försäljningen”
Finanschefen Vaibhav Taneja har själv uppgett att FSD bidrar till att driva på Teslas bilförsäljning.
Omkring 1,7 miljoner fordon har aktiverat FSD, en tjänst som kostar 99 dollar i månaden.
Enligt Garrett Nelson, aktieanalytiker på CFRA Research, är mjukvaran den enskilt viktigaste komponenten i Teslas nuvarande värdering.
”Vi ser hur FSD utvecklas från att vara en nischad tillvalstjänst till att bli den centrala pelaren i Teslas långsiktiga vinsttillväxt”, säger han.
Gene Munster, förvaltare på Deepwater Asset Management, menar att Tesla sannolikt kan dra nytta av att marknadsföra sina bilar mot äldre förare.
”Det är en demografisk grupp som inte är priskänslig”, säger Munster. ”Visst finns det äldre som lever på en stram budget, men det finns även en stor grupp som har mer pengar än de vet vad de ska göra av.”