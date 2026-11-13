Bitcoin faller hårt på inflations- och ränteoro
Den största kryptovalutan bitcoin har med två dagars nedgångar fallit under kursen 70 000 dollar för första gången sedan augusti.
Oro för högre inflation och högre räntor förklarar nedgången.
Som lägst har bitcoin tidigt på fredagen varit nere på 67 628 dollar, vilket är den lägsta kursen sedan den 19 augusti och ett kursras på nio procent på två handelsdagar.
Kryptovalutan har återhämtat sig något sedan dess och kretsar strax före klockan nio svensk tid kring 68 700 dollar.
Dagens bitcoinkurser kan jämföras med de historiska toppnoteringarna från oktober i fjol på drygt 126 000 dollar per bitcoin.