Världens största kryptobörs Binance stoppar uttagen efter en rekordstor kryptostöld – så påverkas svenska sparare med kryptovalutor på börsen, och det här kan de göra nu.
Binance stoppar alla uttag efter rekordstor kryptostöld – så påverkas svenska sparare
Binance har stoppat alla insättningar och uttag efter den gigantiska hackerattacken, som beskrivs som den största kryptostölden i historien. Hackarna uppges ha kommit över 6,3 miljarder dollar, motsvarande närmare 60 miljarder kronor.
Händelsen har tvingat fram akuta motåtgärder från flera tunga aktörer i branschen. Binance har lovat att täcka förlusterna.
”Bitcoin föll som mest omkring 5 procent under natten till fredagen efter att hackerattacken mot Binance blivit känd. Kryptovalutan bottnade kring 76 500 dollar, men har på fredagsmorgonen återhämtat sig till strax över 78 000 dollar”, skriver Handelsbankens ekonomikanal EFN och Investinglive.com.
Säkerhetslucka och miljonbelopp som fryses
Det hela upptäcktes när enorma summor kryptovaluta började flyttas från Binance till okända adresser under korta tidsfönster. Enligt kryptobörsens egna tidiga undersökningar pekar mycket på att en utvecklares bärbara dator kan ha komprometterats. Detta gav angriparen möjlighet att begära obehöriga transaktioner i systemet utan att några privata nycklar hade läckt ut, uppger International Business Times.
För att begränsa skadan agerade externa partners blixtsnabbt. Bland annat har Tether och Circle frusit stora delar av de stulna stablecoins som beslagtagits av hackarna. Binance meddelade att ungefär 2,5 till 3 miljarder dollar snabbt kunde låsas tack vare ett samordnat branschsamarbete.
Lovar full ersättning till drabbade användare
Skakade investerare har följt händelseförloppet. Binance har dock försökt dämpa paniken genom att försäkra kunderna om att deras tillgångar kommer att skyddas.
Företagets grundare Changpeng Zhao uttalade sig om läget på sociala medier:
”Jag hanterar inte Binance längre men som aktieägare förväntar jag mig att alla användarmedel täcks till fullo”, förklarar han i ett inlägg på X, rapporterar TechCrunch.
Hackergrupp från Nordkorea pekas nu ut
Börsledningen har alltså lovat att täcka samtliga förluster via företagets egna resurser samt dess särskilda reservfond. När uttagen kan öppna igen är ännu oklart då säkerhetskontroller och utredningar fortfarande pågår för fullt. Beskedet är att uttagen ska aktiveras när säkerhetskontrollen är klar.
Cybersäkerhetsföretagen TRM Labs och Pangolin Intelligence tror att den nordkoreanska hackergruppen Trader Traitor kan ha begått kryptorånet. Trader Traitor från Nordkorea har kopplats till flera av de största kryptostölderna på senare år.
”I februari i fjol stals kryptovaluta värd mer än 1,5 miljarder dollar – knappt 15 miljarder kronor – från plattformen Bybit via en cyberattack som tillskrivits hackare med kopplingar till Nordkorea”, uppger TT på SVT.
Så påverkar kryptostölden svenska investerare:
Frysta medel och handelsstopp: Binance har akutstoppat alla insättningar och uttag. Om du har kryptovalutor direkt på Binance-plattformen är dina tillgångar just nu låsta och oåtkomliga medan säkerhetsutredningen pågår.
Förhoppningsvis bör du inte förlora dina pengar permanent om Binance håller sitt löfte om att täcka förlusterna. Du är dock tillfälligt blockerad från att flytta dina tillgångar.
Det är värt att notera att Binance redan under sommaren 2026 meddelade att de stänger ned eller begränsar tjänster för svenska kunder på grund av striktare EU-regler (MiCA-förordningen), har FinansWatch tidigare rapporterat. Svenskar som hörsammade detta och flyttade sina pengar till kalla plånböcker eller licensierade aktörer har klarat sig helt från att påverkas nu.
När det gäller effekterna slår det annars mot svenskar även indirekt, oberoende av om de har tillgångar hos Binance. Detta beror på marknadsraset i bitcoin som händelsen utlöst, där även andra kryptovalutor dras med ned.
Avslutningsvis: När en bjässe som Binance hackas skadar det tilltron till hela kryptoindustrin, vilket drar ner värdet på svenskarnas kryptoportföljer överlag.
Så kan svenska kryptosparare skydda sig
Här kan du läsa om hur du skyddar dig mot kryptobedrägerier och kryptostölder. Ett bra sätt att skydda sina kryptotillgångar vid hackerattacker är att skaffa en hårdvaruplånbok, enligt Drive Savers Data Recovery. Detta är en ”fysisk enhet som lagrar privata nycklar offline och ger utmärkt skydd mot hackning och nätbaserade hot. Perfekt för den som förvarar stora mängder kryptovaluta under längre tid”, skriver företaget på sin webbplats.
En programvaruplånbok anses vara mer bekväm, men samtidigt mer sårbar för cyberattacker än en kall plånbok, framgår det vidare. Programvaru-plånboken är en digital applikation (mobil, dator eller webbaserad) som används för daglig handel eller regelbunden användning av kryptovaluta.
Slutligen kan du låta dina kryptovalutor förvaltas av en tredje part, till exempel en kryptobörs som i fallet med Binance som hanterar dina nycklar åt dig. ”Det är användarvänligt, men du har inte full kontroll” och det kan bevisligen straffa sig.