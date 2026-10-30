Binance stoppar alla uttag efter rekordstor kryptostöld – så påverkas svenska sparare

Lovar full ersättning till drabbade användare

Skakade investerare har följt händelseförloppet. Binance har dock försökt dämpa paniken genom att försäkra kunderna om att deras tillgångar kommer att skyddas.

Företagets grundare Changpeng Zhao uttalade sig om läget på sociala medier:

”Jag hanterar inte Binance längre men som aktieägare förväntar jag mig att alla användarmedel täcks till fullo”, förklarar han i ett inlägg på X, rapporterar TechCrunch.

ANNONS

Hackergrupp från Nordkorea pekas nu ut

Börsledningen har alltså lovat att täcka samtliga förluster via företagets egna resurser samt dess särskilda reservfond. När uttagen kan öppna igen är ännu oklart då säkerhetskontroller och utredningar fortfarande pågår för fullt. Beskedet är att uttagen ska aktiveras när säkerhetskontrollen är klar.

Cybersäkerhetsföretagen TRM Labs och Pangolin Intelligence tror att den nordkoreanska hackergruppen Trader Traitor kan ha begått kryptorånet. Trader Traitor från Nordkorea har kopplats till flera av de största kryptostölderna på senare år.

”I februari i fjol stals kryptovaluta värd mer än 1,5 miljarder dollar – knappt 15 miljarder kronor – från plattformen Bybit via en cyberattack som tillskrivits hackare med kopplingar till Nordkorea”, uppger TT på SVT.

Så påverkar kryptostölden svenska investerare:

Frysta medel och handelsstopp: Binance har akutstoppat alla insättningar och uttag. Om du har kryptovalutor direkt på Binance-plattformen är dina tillgångar just nu låsta och oåtkomliga medan säkerhetsutredningen pågår.

Förhoppningsvis bör du inte förlora dina pengar permanent om Binance håller sitt löfte om att täcka förlusterna. Du är dock tillfälligt blockerad från att flytta dina tillgångar.

Det är värt att notera att Binance redan under sommaren 2026 meddelade att de stänger ned eller begränsar tjänster för svenska kunder på grund av striktare EU-regler (MiCA-förordningen), har FinansWatch tidigare rapporterat. Svenskar som hörsammade detta och flyttade sina pengar till kalla plånböcker eller licensierade aktörer har klarat sig helt från att påverkas nu.

När det gäller effekterna slår det annars mot svenskar även indirekt, oberoende av om de har tillgångar hos Binance. Detta beror på marknadsraset i bitcoin som händelsen utlöst, där även andra kryptovalutor dras med ned.

ANNONS

Avslutningsvis: När en bjässe som Binance hackas skadar det tilltron till hela kryptoindustrin, vilket drar ner värdet på svenskarnas kryptoportföljer överlag.

Så kan svenska kryptosparare skydda sig

Här kan du läsa om hur du skyddar dig mot kryptobedrägerier och kryptostölder. Ett bra sätt att skydda sina kryptotillgångar vid hackerattacker är att skaffa en hårdvaruplånbok, enligt Drive Savers Data Recovery. Detta är en ”fysisk enhet som lagrar privata nycklar offline och ger utmärkt skydd mot hackning och nätbaserade hot. Perfekt för den som förvarar stora mängder kryptovaluta under längre tid”, skriver företaget på sin webbplats.

En programvaruplånbok anses vara mer bekväm, men samtidigt mer sårbar för cyberattacker än en kall plånbok, framgår det vidare. Programvaru-plånboken är en digital applikation (mobil, dator eller webbaserad) som används för daglig handel eller regelbunden användning av kryptovaluta.

Slutligen kan du låta dina kryptovalutor förvaltas av en tredje part, till exempel en kryptobörs som i fallet med Binance som hanterar dina nycklar åt dig. ”Det är användarvänligt, men du har inte full kontroll” och det kan bevisligen straffa sig.