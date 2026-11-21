Moderaterna i Göteborg vill förbjuda kamphundar i hela allmännyttan. Den som hyr en lägenhet ska inte få ha en kamphund.
Här vill Moderaterna förbjuda alla kamphundar
Det är ett fall nyligen där en kvinna dömts efter en dödlig hundattack som fått Moderaterna att reagera.
En 25-årig kvinna dömdes för grovt vållande till annans död, sedan hennes hund attackerat hennes flickvän.
Den händelsen tar Moderaterna i Göteborg nu till intäkt för att förbjuda kamphundar för alla som bor i de kommunala bostadsbolagen, allmännyttan.
Moderaterna Hampus Magnusson, Sarah Ullmark och Mattias Tykesson har lagt fram förslaget om att de kommunala bostadsbolagen i Göteborg ska förbjuda kamphundar för sina hyresgäster.
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”Våldskapital för kriminella”
”Det här är särskilda hundar framtagna för kamp och de används av gängkriminella som ett våldskapital, och för att skrämmas”, säger Hampus Magnusson hos GP.
Han tillägger att kamphundar även drabbar andra hundägare, vilka känner ett ”extremt obehag” när de möter en kamphund.
”Vi vill att man tar fram gemensam policy för kamphundar och särskilt riskfyllda hundraser,” säger Hampus Magnusson.
Flera kommunala bostadsbolag i Göteborg har tidigare haft ett förbud. Hos Gårdstensbostäder är kamphundarna fortfarande förbjudna, medan bolaget Poseidon har tagit bort förbudet.
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Svårt definiera vilka raser
Att Poseidon upphävde förbudet berodde på att det är svårt att definiera exakt vilka hundar förbudet handlar om.
Nu vill Moderaterna att kommunstyrelsen i Göteborg ska definiera vilka hundar och raser det gäller.
I motionen exemplifierar de tre moderaterna med pitbullterrier, amstaff och amerikansk bulldog.
Hampus Magnusson lyfter även fram att en stor del av dem som äger en kamphund är dömda för brott.
Enligt SVT:s Uppdrag granskning har 48 procent av pitbullägarna dömts för något brott, medan andelen bland dem som har en labrador eller golden retriever stannar vid sju procent.
”Dels är det en livsfara för vanliga skötsamma göteborgare, sen skapar det också en väldig otrygghet i våra bostadsområden”, argumenterar Magnusson hos GP.
”En ensamstående mamma med en treåring och en femåring ska inte behöva möta en påtänd gängkriminell med en pitbull i trapphuset.”
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”Tryggheten får gå före”
Hampus Magnusson avfärdar argumentet att ett förbud även skulle drabba skötsamma ägare som har koll på sin hund.
”Man kan resonera samma när det kommer till vapen. Vapen i sig är inte så farliga, det är ägarna. Men här vet vi att det sker många olyckor”, påpekar han.
Barnens och skötsamma göteborgares trygghet måste gå först i det här fallet, menar moderatpolitikern.
”Vi vet att det förekommer många olyckor och även flera dödsattacker. Då får tryggheten och säkerheten gå före vissa enskilda ägares preferenser att ha extrema hundraser”, avslutar Hampus Magnusson.
Frågan om inte ett generellt förbud mot kamphundar vore rimligt, är inte utredd i sammanhanget.
Ej heller varför kamphundarna blir mindre farliga om ägarna bor i bostadsrätt eller villa.
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