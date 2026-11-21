Svårt definiera vilka raser

Att Poseidon upphävde förbudet berodde på att det är svårt att definiera exakt vilka hundar förbudet handlar om.

Nu vill Moderaterna att kommunstyrelsen i Göteborg ska definiera vilka hundar och raser det gäller.

I motionen exemplifierar de tre moderaterna med pitbullterrier, amstaff och amerikansk bulldog.

Hampus Magnusson lyfter även fram att en stor del av dem som äger en kamphund är dömda för brott.

Enligt SVT:s Uppdrag granskning har 48 procent av pitbullägarna dömts för något brott, medan andelen bland dem som har en labrador eller golden retriever stannar vid sju procent.



”Dels är det en livsfara för vanliga skötsamma göteborgare, sen skapar det också en väldig otrygghet i våra bostadsområden”, argumenterar Magnusson hos GP.

”En ensamstående mamma med en treåring och en femåring ska inte behöva möta en påtänd gängkriminell med en pitbull i trapphuset.”

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Pitbull i snö. Moderaterna i Göteborg vill få bort alla kamphundar ur allmännyttans bostäder och menar att trygghet och säkerhet måste gå före. (Foto: Julio Cortez /AP-TT)

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”Tryggheten får gå före”

Hampus Magnusson avfärdar argumentet att ett förbud även skulle drabba skötsamma ägare som har koll på sin hund.

”Man kan resonera samma när det kommer till vapen. Vapen i sig är inte så farliga, det är ägarna. Men här vet vi att det sker många olyckor”, påpekar han.

Barnens och skötsamma göteborgares trygghet måste gå först i det här fallet, menar moderatpolitikern.

”Vi vet att det förekommer många olyckor och även flera dödsattacker. Då får tryggheten och säkerheten gå före vissa enskilda ägares preferenser att ha extrema hundraser”, avslutar Hampus Magnusson.

Frågan om inte ett generellt förbud mot kamphundar vore rimligt, är inte utredd i sammanhanget.

Ej heller varför kamphundarna blir mindre farliga om ägarna bor i bostadsrätt eller villa.

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