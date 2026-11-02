Kunderna flyr Binance efter rekordkuppen – 3,6 miljarder dollar ut

Säkerhetsanalytiker har riktat blickarna mot tidigare statsfinansierade operationer och misstänker att internationella aktörer ligger bakom intrånget.

FBI anklagar nu Nordkorea

Bland andra den amerikanska utredningsbyrån FBI anklagar Nordkorea som ansvarigt för cyberattacken, uppger SVT.

BBC rapporterar samtidigt om kundflykten från världens största kryptobörs Binance efter den uppmärksammade händelsen.

Attacken har skapat stor osäkerhet kring hur säkra plattformarna egentligen är. Bolaget har tvingats till omfattande åtgärder för att skydda sina system och uppger att de samarbetar med brottsbekämpande myndigheter.

Miljarder lämnar plattformen

När uttagen till slut återupptogs efter att Binance tillfälligt stoppat alla transaktioner blev trycket omedelbart intensivt. Kunderna tömde sina konton på stora belopp. Nettoförlusten för plattformen skrevs till 3,64 miljarder dollar under de första timmarnas handel.

Företaget har försökt dämpa paniken genom att använda egna reserver och skyddsfonder för att täcka upp de förlorade tillgångarna. Företrädare för börsen har betonat att den akuta stormen har börjat bedarra och att situationen gradvis stabiliseras.

Förtroendet naggat i kanten

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Förtroendet är den hårdaste valutan i den digitala finansvärlden. Kryptobörsen har meddelat att merparten av de stulna tillgångarna, cirka 95 procent, har ersatts med egna medel och att frysta tillgångar har säkrats i samarbete med blockkedjeexpertis.

”Vårt åtagande förblir detsamma: Binance kommer att fullt ut täcka de ekonomiska konsekvenserna av de medel som stulits i denna incident”, förklarar företaget i ett uttalande.

Binance grundades i Kina och har hundratals miljoner registrerade användare globalt.