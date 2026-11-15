Bitcoin på lägsta nivån sedan juli – minus 19 procent i kronor

Oron började med veckans inflationssiffror från USA. Konsumentpriserna exklusive mat och energi steg med 0,3 procent i oktober jämfört med september, och det var tredje månaden i rad som kärninflationen blev högre än väntat, skriver Handelsblatt. Tidningen bedömer därför att Fed höjer räntan ytterligare en gång i december, och det är utsikten till högre räntor som tynger bitcoin.

Belånade spekulanter tvingades sälja

När kursen väl gav vika pekar Rich Rosenblum, medgrundare av kryptomarknadsgaranten GSR, på en enskild kursnivå.

– Jag tror att det här är en teknisk rörelse, eftersom bitcoin föll under sitt glidande medelvärde för 200 dagar på omkring 73 000 dollar, vilket har utlöst en rad likvidationer och nya blankningar, säger han till Bloomberg.

En likvidation betyder att handelsplatsen stänger en belånad position eftersom säkerheten inte längre täcker förlusten, och varje tvångsförsäljning pressar kursen och utlöser nya stängningar.

Under dygnet fram till klockan fem på söndagsmorgonen svensk tid tvångsstängdes kryptopositioner för omkring 1,95 miljarder dollar, varav 758 miljoner dollar i bitcoin, enligt datatjänsten Coinglass. Nästan alla positionerna var satsningar på stigande kurser. Rosenblum bedömer enligt Bloomberg att bitcoin sannolikt närmar sig ett tekniskt golv.

Säljtrycket mötte få köpare, eftersom institutionella investerare enligt Bloomberg har hållit sig undan sedan hackerattacken mot Binance den 29 oktober, då kryptovalutor för omkring 6 miljarder dollar stals från världens största kryptobörs. Det syns i de amerikanska börshandlade bitcoinfonderna, där investerare enligt Bloomberg tog ut nästan 3 miljarder dollar netto mellan den 30 oktober och den 13 november.

Richard Galvin, arbetande styrelseordförande i kryptoinvesteringsbolaget DACM, tror att även privatpersoner säljer för att få pengar till Anthropics kommande börsnotering.

– Kursutvecklingen är väldigt lik den vi såg när Spacex börsnotering prissattes tidigare i år, säger han till Bloomberg.

ANNONS

– Det verkar som att krypto fortfarande är en kortsiktig kassa att ta pengar ur, särskilt för privatpersoner.