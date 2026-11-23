”Julkalender är säljfrämjande”

”Lagens krav på måttfullhet är till för varor som skadar hälsan. Därför får inte heller marknadsföringen uppmana till ökat bruk”, säger Linda Halvarsson som menar att en julkalender på området har en del att leva upp till för att fylla lagens krav.

”En julkalender är i sig en säljfrämjande produkt som bygger på överraskning, nedräkning, dagligt engagemang och daglig konsumtion under en längre tid”, konstaterar juristen.

”Formatet är starkt förknippat med en högtid och är gjord för att skapa särskild uppmärksamhet kring produkterna. Konsumentverket bedömer att det bryter mot lagen.”

Därför har nu Konsumentverket öppnat tillsynsärenden mot sex företag som säljer adventskalendrar med tobak, vitt snus och alkohol.

Företagen får nu en möjlighet att bemöta myndighetens kritik och rätta sig frivilligt. Om de inte gör det kan KO driva ärendet vidare, antingen i domstol eller genom föreläggande, varnar man.

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Adventskalendrar för husdjur? Jodå, och utan invändningar från KO som nöjer sig med att ifrågasätta dem med vitt snus och bubbel. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

Tre får betala miljoner till staten

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KO är för övrigt på hugget även i ett annat ärende. Tre företag tvingas nu betala två miljoner kronor var i vite, efter att ha brutit mot tidigare förbud kring vilka priser som visas vid kampanjer.

”Vi har märkt att alldeles för många företag gör fel. Eftersom priskampanjer och sänkta priser är en stark signal för många konsumenter att handla är det mycket viktigt att företagen följer lagen och redovisar priserna på rätt sätt”, säger Pär Magnusson, processråd vid Konsumentverket.

”Anger de fel tidigare pris så blir konsumenter lurade att tro att priset har sänkts mer än vad det i själva verket har”, påpekar han.

Granskningar från KO har lett till att många företag de senaste åren fått förelägganden. Nu bedömer verket att tre av dem brutit mot föreläggandena och därför ska betala vite.

Det är Kjell & Co, Nakdcom One World och Webhallen som får betala två miljoner kronor vardera till vår gemensamma statskassa.

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