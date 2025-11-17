Trots en dipp i techaktierna på sistone bör investerare hålla kvar dem. Expertskaran verkar överens vad som gäller framöver för Wall Street.
Experterna överens – sälj inte techaktierna
Investerare fick kalla fötter och sålde av sina techaktier i slutet av förra veckan.
AI-racet som alla ville vara del i var helt plötsligt inte lika självklart längre, och bolag som Nvidia, Broadcom och Alphabet backade.
Oro inför AI
Investerare har börjat ifrågasätta om AI-bubblan kommer spricka snart, samtidigt som frågetecken kring USA:s ekonomi är många, där landets statsapparat nu åter igen har öppnat upp efter att ha genomgått den längsta nedstängningen i landets historia.
Oron sprider sig vidare efter att sannolikheten för en räntesänkning i december har minskat kraftigt.
Farhågorna är dock inget att hetsa upp sig för allt för mycket enligt experterna.
Tech är och förblir starkt, och AI-racet kommer fortsätta in i 2026.
Håll kvar techaktierna
Dippen som kom förra veckan är därför tillfällig och investerare bör hålla kvar vid sina techaktier och inte sälja av dem, uppger Yahoo Finance.
Utsikterna för techbolagen att fortsätta leverera vinster är fortsatt starka, där efterfrågan på AI, moln och halvledare fortsätter att växa menar experterna.
Starka framtidsutsikter
När det svänger på börsen, som det gjorde förra veckan, bör investerare därför ha rejält med is i magen och tänka långsiktigt – tech och AI har starka framtidsutsikter.
AI-racet har precis börjat menar Jeff Krumpelman, chefsstrateg på Mariner Wealth Advisors, så håll kvar i techaktierna om du tänker långsiktigt menar han.
“Det här är inte år 2000.”, säger han och jämför med när IT-bubblan sprack.
Tillfälligt avbrott
Det gäller att inte drabbas av panik menar han, och inse att det som sker nu enbart är ett tillfälligt avbrott i den nya AI-trenden.
Det ser dock inte bara ljust ut för de stora techbolagen.
Nio av elva sektorer inom S&P 500 rapporterar vinsttillväxt jämfört med föregående år, där intäkterna fortsätter upp sedan 76 procent av bolagen överträffar förväntningarna.
Nvidia släpper rapport
Nu väntar investerare spänt på Nvidias rapport som släpps på onsdagen.
Den kommer ytterligare visa i vilken riktning tech kommer ta framöver, och om experternas råd att hålla kvar aktierna verkligen håller.
