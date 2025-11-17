Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Experterna överens – sälj inte techaktierna

Håll kvar techaktierna, där bolag som Nvidia ser ut att fortsätta växa framöver menar experterna.
Håll kvar techaktierna, där bolag som Nvidia ser ut att fortsätta växa framöver menar experterna. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Trots en dipp i techaktierna på sistone bör investerare hålla kvar dem. Expertskaran verkar överens vad som gäller framöver för Wall Street.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Investerare fick kalla fötter och sålde av sina techaktier i slutet av förra veckan.

AI-racet som alla ville vara del i var helt plötsligt inte lika självklart längre, och bolag som Nvidia, Broadcom och Alphabet backade.

Oro inför AI

Investerare har börjat ifrågasätta om AI-bubblan kommer spricka snart, samtidigt som frågetecken kring USA:s ekonomi är många, där landets statsapparat nu åter igen har öppnat upp efter att ha genomgått den längsta nedstängningen i landets historia.

Oron sprider sig vidare efter att sannolikheten för en ränte­sänkning i december har minskat kraftigt.

Farhågorna är dock inget att hetsa upp sig för allt för mycket enligt experterna.

Tech är och förblir starkt, och AI-racet kommer fortsätta in i 2026.

Regeringen har officiellt öppnat igen i USA.
Regeringen har officiellt öppnat igen i USA. (Foto: TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Håll kvar techaktierna

ANNONS

Dippen som kom förra veckan är därför tillfällig och investerare bör hålla kvar vid sina techaktier och inte sälja av dem, uppger Yahoo Finance.

Utsikterna för techbolagen att fortsätta leverera vinster är fortsatt starka, där efterfrågan på AI, moln och halvledare fortsätter att växa menar experterna.

Starka framtidsutsikter

När det svänger på börsen, som det gjorde förra veckan, bör investerare därför ha rejält med is i magen och tänka långsiktigt – tech och AI har starka framtidsutsikter.

AI-racet har precis börjat menar Jeff Krumpelman, chefsstrateg på Mariner Wealth Advisors, så håll kvar i techaktierna om du tänker långsiktigt menar han.

“Det här är inte år 2000.”, säger han och jämför med när IT-bubblan sprack.

Tillfälligt avbrott

Det gäller att inte drabbas av panik menar han, och inse att det som sker nu enbart är ett tillfälligt avbrott i den nya AI-trenden.

Det ser dock inte bara ljust ut för de stora techbolagen.

ANNONS

Nio av elva sektorer inom S&P 500 rapporterar vinsttillväxt jämfört med föregående år, där intäkterna fortsätter upp sedan 76 procent av bolagen överträffar förväntningarna.

Nvidia släpper rapport

Nu väntar investerare spänt på Nvidias rapport som släpps på onsdagen.

Den kommer ytterligare visa i vilken riktning tech kommer ta framöver, och om experternas råd att hålla kvar aktierna verkligen håller.

Läs även:

Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession. Dagens PS

Hajpat AI-bolag föll tungt – drog med sig techaktier. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAktierBörsenExperterNvidiatechTechaktiertechbolagUSAWall Street
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS