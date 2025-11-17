Experterna överens – sälj inte techaktierna

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Investerare fick kalla fötter och sålde av sina techaktier i slutet av förra veckan.

AI-racet som alla ville vara del i var helt plötsligt inte lika självklart längre, och bolag som Nvidia, Broadcom och Alphabet backade.

Oro inför AI

Investerare har börjat ifrågasätta om AI-bubblan kommer spricka snart, samtidigt som frågetecken kring USA:s ekonomi är många, där landets statsapparat nu åter igen har öppnat upp efter att ha genomgått den längsta nedstängningen i landets historia.

Oron sprider sig vidare efter att sannolikheten för en ränte­sänkning i december har minskat kraftigt.

Farhågorna är dock inget att hetsa upp sig för allt för mycket enligt experterna.

Tech är och förblir starkt, och AI-racet kommer fortsätta in i 2026.