Hajpat AI-bolag föll tungt – drog med sig techaktier

De amerikanska börserna har präglats av stora uppgångar under nästan hela året.

Men under tisdagen såg det annorlunda ut, särskilt när det gäller techaktierna.

Nasdaq Composite föll 0,7 procent och S&P 500-indexet backade 0,2 procent under tisdagsförmiddagen, skriver Yahoo Finance.

Nvidia åkte på en smäll

Den stora orsaken var Nvidia, vars aktie sjönk drygt 3 procent sedan japanska Softbank sålt hela sitt innehav i bolaget för att finansiera egna AI-investeringar.

Försäljningen kom samtidigt som marknaden börjat ifrågasätta värderingarna inom den snabbt växande AI-sektorn.

Nvidias fall drog med sig andra teknikaktier. Tesla tappade över två procent och både Broadcom och Meta handlades mer än en procent lägre.