Hajpat AI-bolag föll tungt – drog med sig techaktier

coreweave
Coreweaves vd, Michael Intrator, hade en tung dag på börsen. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Det var inga muntra miner på Nasdaq under tisdagen. Smällar för Nvidia och Coreweave drog med sig de flesta techaktier nedåt.

De amerikanska börserna har präglats av stora uppgångar under nästan hela året.

Men under tisdagen såg det annorlunda ut, särskilt när det gäller techaktierna.

Nasdaq Composite föll 0,7 procent och S&P 500-indexet backade 0,2 procent under tisdagsförmiddagen, skriver Yahoo Finance.

Nvidia åkte på en smäll

Den stora orsaken var Nvidia, vars aktie sjönk drygt 3 procent sedan japanska Softbank sålt hela sitt innehav i bolaget för att finansiera egna AI-investeringar.

Försäljningen kom samtidigt som marknaden börjat ifrågasätta värderingarna inom den snabbt växande AI-sektorn.

Nvidias fall drog med sig andra teknikaktier. Tesla tappade över två procent och både Broadcom och Meta handlades mer än en procent lägre.

Tungt för Coreweave

Alphabet och Microsoft sjönk marginellt, medan Amazon höll sig kring nollstrecket. Apple gick mot strömmen och steg nära två procent.

Det största fallet stod dock det hajpade AI-bolaget Coreweave för, som föll närmare 14 procent efter att ha sänkt sin helårsprognos trots starka kvartalsresultat.

Företaget, som är en viktig kund och partner till Nvidia, meddelade att en försenad datacenterleverans påverkar intäkterna kortsiktigt. Även Micron, Oracle och Palantir sjönk flera procent i kölvattnet, enligt CNBC.

Går mer mot undervärderade bolag

Utvecklingen satte press på tekniksektorn i stort. Det breda sektorfokuserade indexet XLK noterades ned omkring en procent.

Investerare har den senaste tiden börjat rotera mot aktier som uppfattas som undervärderade, efter att de mest upphaussade teknikbolagen stigit kraftigt under året.

Samtidigt växte förhoppningarna om att den rekordlånga amerikanska regeringsnedstängningen snart kan avslutas.

USA kom närmare lösning

Senaten godkände under måndagen ett lagförslag för att öppna staten igen, som nu väntar på omröstning i representanthuset.

Ett slut på stoppet skulle bana väg för publicering av ekonomisk statistik som hittills hållits tillbaka.

Från privat håll kom dock svagare signaler. En rapport från ADP visade att amerikanska företag minskade sysselsättningen med drygt 11 000 jobb i veckan under oktober, vilket pekar på en avmattning på arbetsmarknaden, enligt Investing.com.

AINasdaqNvidia
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

