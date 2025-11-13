Kraftigt fall på Wall Street – värsta dagen på en månad

Det har varit muntert på de amerikanska börserna i höst, men på torsdagen pekade pilarna nedåt.

Dow Jones tappade drygt 800 punkter, motsvarande 1,7 procent, vilket innebar det största fallet på över en månad.

S&P 500 föll 1,8 procent medan Nasdaq backade 2,5 procent och gick mot sin tredje raka minusdag, skriver CNBC.

AI-aktier säljs av

Teknikaktierna fortsatte att säljas av, särskilt de som tidigare gynnats av AI-boomen.

Bolag som Nvidia, Broadcom och Alphabet hörde till de största förlorarna.

Efter en stark inledning på veckan har Nasdaq nu vänt nedåt och handlas under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången sedan april.

Investerarnas oro ökade också efter att sannolikheten för en ränte­sänkning i december minskat kraftigt.