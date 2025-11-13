Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Kraftigt fall på Wall Street – värsta dagen på en månad

wall street
Uppgångarna på Wall Street förbyttes till röda siffror under torsdagen. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Det var idel rött på de amerikanska börserna under torsdagen. Signaler om utebliven räntesänkning var ett skäl till det.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det har varit muntert på de amerikanska börserna i höst, men på torsdagen pekade pilarna nedåt.

Dow Jones tappade drygt 800 punkter, motsvarande 1,7 procent, vilket innebar det största fallet på över en månad.

S&P 500 föll 1,8 procent medan Nasdaq backade 2,5 procent och gick mot sin tredje raka minusdag, skriver CNBC.

AI-aktier säljs av

Teknikaktierna fortsatte att säljas av, särskilt de som tidigare gynnats av AI-boomen.

Bolag som Nvidia, Broadcom och Alphabet hörde till de största förlorarna.

Efter en stark inledning på veckan har Nasdaq nu vänt nedåt och handlas under sitt 50-dagars glidande medelvärde för första gången sedan april.

Investerarnas oro ökade också efter att sannolikheten för en ränte­sänkning i december minskat kraftigt.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Räntehöjning mindre sannolik

ANNONS

Terminsmarknaden prisar nu in en ungefär 50-procentig chans att Federal Reserve sänker styrräntan med 0,25 procent vid årets sista möte. För bara ett dygn sedan var sannolikheten närmare två tredjedelar.

Osäkerheten följer på uttalanden från flera centralbanksföreträdare som signalerat tveksamhet inför ytterligare lättnader i penningpolitiken.

Det senaste börsfallet sker i kölvattnet av den sex veckor långa amerikanska regeringsnedstängningen, som avslutades på onsdagskvällen när president Donald Trump undertecknade en tillfällig budgetlag, som CBS rapporterade om.

Bitcoin faller

Den utdragna pausen i den federala statistiken har lämnat Fed utan viktiga beslutsunderlag som jobb- och inflationsdata.

Vita huset har dessutom indikerat att vissa av dessa rapporter kanske inte kommer att publiceras överhuvudtaget, vilket ökar osäkerheten inför fjärde kvartalet.

Samtidigt föll bitcoinpriset till den lägsta nivån på sex månader, ned till strax över 98 000 dollar, efter en period av kraftiga likvidationer på kryptomarknaden.

Tog med sig Sverige

Kryptovalutan har trots positiva regulatoriska nyheter haft svårt att återhämta sig.

ANNONS

Torsdagens breda nedgångar innebär att Nasdaq nu ligger på minus för veckan, medan Dow och S&P 500 riskerar att bryta sina senaste uppgångsviter.

När det stod klart att USA öppnade på rejält minus drogs även Stockholmsbörsen med under eftermiddagen.

Till slut backade OMX30 med nästan en procent, skriver Placera.

Läs mer: Fetmakriget: Novo Nordisk förlorar aggressiv budgivning. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Dow JonesNasdaqS&P 500USA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS