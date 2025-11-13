Flera fed-ledamöter tveksamma till nya räntesänkningar

Det menar flera ledamöter från den amerikanska riksbanken Fed som har uttalat sig i olika sammanhang den senaste veckan.

“Rätt att behålla på nuvarande nivå”

“Det är troligen det rätta att behålla räntan på nuvarande nivåer för en tid för att balansera inflationens med risken för arbetslöshet i det här osäkra klimatet”, sa senast Susan Collins vid Bostons Fed, natten till torsdag enligt Yahoo Finance.

“Jag ser flera skäl till att ha en relativt hög ribba för att addera ytterligare sänkningar nu på kort sikt”, fortsatte hon om chansen till nya räntesänkningar.

Därmed sällar hon sig exempelvis till Atlanta Fed president Raphael Bostic som talade i liknande tongångar dagen innan;

“Vi kan inte bara anta att inflationstrycket försvinner på ett kick efter en engångs-effekt på priserna kopplat till nya importavgifter”.