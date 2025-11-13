Dagens PS
Flera fed-ledamöter tveksamma till nya räntesänkningar

Fed-ledamoten Stephen Miran är en av få som är positiv till ännu en räntesänkning i USA på kort sikt.
Fed-ledamoten Stephen Miran är en av få som är positiv till ännu en räntesänkning i USA på kort sikt. (Foto: Mariam Zuhaib/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Ribban för att göra nya räntesänkningar i USA som president Donald Trump helst vill se har höjts.

Det menar flera ledamöter från den amerikanska riksbanken Fed som har uttalat sig i olika sammanhang den senaste veckan.

“Rätt att behålla på nuvarande nivå”

“Det är troligen det rätta att behålla räntan på nuvarande nivåer för en tid för att balansera inflationens med risken för arbetslöshet i det här osäkra klimatet”, sa senast Susan Collins vid Bostons Fed, natten till torsdag enligt Yahoo Finance.

“Jag ser flera skäl till att ha en relativt hög ribba för att addera ytterligare sänkningar nu på kort sikt”, fortsatte hon om chansen till nya räntesänkningar.

Därmed sällar hon sig exempelvis till Atlanta Fed president Raphael Bostic som talade i liknande tongångar dagen innan;

“Vi kan inte bara anta att inflationstrycket försvinner på ett kick efter en engångs-effekt på priserna kopplat till nya importavgifter”.

Han vill se fler räntesäkningar

Även Chicago Fed president Austan Goolsbee har gjort liknande avvaktande uttalanden kring möjliga räntesänkningar enligt Yahoo Finance.

I kontrast till denna trios mer försiktiga linje står Fed-guvernören Stephen Miran, som vid det senaste mötet ville se en större sänkning än den som genomfördes.

Fed-ledamöterna grälar – hotar räntesänkning

Det råder stor splittring inom USA:s centralbank Fed huruvida räntan bör sänkas eller inte på mötet i december, uppger WSJ.

Vid oktobermötet sänkte Fed styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75–4,00 procent.

Men Miran reserverade sig och ville ha en räntesänkning på 0,50 procentenheter, då han anser att inflationen faller snabbare än många inser enligt Reuters.

Nästa möte i december

Ett stort problem för amerikanska Fed för att kunna bedöma möjligheten till en ny räntesänkning är dock bristen på information.

Den amerikanska statens nedstängning har också fått alla datainsamling, statistiksammanställning och analys att pausa. Därför är det ingen som riktigt vet exakt åt vilket håll viktiga datapunkter går.

Nu ser dock den historiskt långa nedstängningen ut att gå mot ett slut.

Nästan räntesänkning kan ske först den 10 december när nästa möte ska hålla.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

