Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession

Under nedstängningen av den amerikanska statsapparaten har det varit svårt att få bra siffror på USA:s ekonomi. Men nu kommer oroande tecken.

Nästan hälften av USA:s delstater visar nu tydliga tecken på recession, enligt nya analyser från Moody’s Analytics.

Läget pekar mot en snabbt försvagad konjunktur där den nationella ekonomin hittills har undvikit en formell nedgång, men där trycket ökar från flera håll samtidigt, skriver Yahoo Finance.

Flera negativa faktorer

Företag har behövt spara allt mer pengar under hösten och i oktober försvann över 150 000 jobb – den högsta siffran för månaden på mer än två decennier.

Samtidigt fortsätter inflationen att bita sig fast, bostadsbyggandet faller tillbaka, industrin bromsar och lönerna utvecklas svagt.

Sammantaget bildar det en ekonomisk miljö där ett växande antal delstater redan uppvisar tecken krympande aktivitet.

Moody’s regionala genomgång placerar 22 delstater i kategorin recession eller på väg in i en sådan.