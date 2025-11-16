Dagens PS
Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession

Jobben har blivit färre i USA under den senaste tiden, ett av flera oroande ekonomiska tecken. (Foto: Carolyn Kaster/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Nästan hälften av USA:s stater är på väg eller befinner sig redan i en recession, enligt nya indikationer. Nu riktas alla blickar mot två av landet största stater.

Under nedstängningen av den amerikanska statsapparaten har det varit svårt att få bra siffror på USA:s ekonomi. Men nu kommer oroande tecken.

Nästan hälften av USA:s delstater visar nu tydliga tecken på recession, enligt nya analyser från Moody’s Analytics.

Läget pekar mot en snabbt försvagad konjunktur där den nationella ekonomin hittills har undvikit en formell nedgång, men där trycket ökar från flera håll samtidigt, skriver Yahoo Finance.

Flera negativa faktorer

Företag har behövt spara allt mer pengar under hösten och i oktober försvann över 150 000 jobb – den högsta siffran för månaden på mer än två decennier.

Samtidigt fortsätter inflationen att bita sig fast, bostadsbyggandet faller tillbaka, industrin bromsar och lönerna utvecklas svagt.

Sammantaget bildar det en ekonomisk miljö där ett växande antal delstater redan uppvisar tecken krympande aktivitet.

Moody’s regionala genomgång placerar 22 delstater i kategorin recession eller på väg in i en sådan.

Utgör en tredjedel av USA:s BNP

Gruppen omfattar sammanlagt drygt 30 procent av USA:s totala BNP, och andelen har ökat under hösten. Michigan är det senaste tillskottet, efter att tidigare ha stått emot utvecklingen något bättre.

Även flera delstater med starkt beroende av jordbruk, tillverkningsindustri och gruvnäring visar en markant försvagning.

Utöver dessa återfinns ytterligare ett tiotal delstater – inklusive Kalifornien och New York – i ett läge där tillväxten stannat av helt, skriver Daily Mail.

Techsektorn håller uppe hoppet

Eftersom de två sistnämnda utgör landets största delstatsekonomier betraktas deras utveckling som avgörande för om den nationella ekonomin ska tippa över i recession.

Båda pressas av effekterna från de senaste årens tullpolitik och av minskad invandring, som påverkat både arbetsmarknaden och investeringsnivåerna.

Ett av få områden som fortfarande bidrar positivt är teknologisektorn och den AI-drivna investeringsvågen.

Minskad optimism även där

Den har hållit uppe byggandet av datacenter och stöttat aktiemarknaden, där särskilt Nasdaq länge gynnats av starka förväntningar på fortsatt tillväxt.

Men under november har optimismen börjat vackla. Stora investerare har skurit ned sina exponeringar mot AI-relaterade aktier, och volatiliteten har ökat markant.

Mycket tyder på att utvecklingen i Kalifornien och New York blir avgörande för den nationella konjunkturen under vintern, i en tid då allt fler delstater redan befinner sig på fel sida av tillväxtlinjen.

Läs mer: Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz. Realtid

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

