JUST NU: USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia

Många inställda flyg

Det är fortfarande hundratals flyg som är inställda vilket drabbar resenärer och det kan dröja med utdelandet av matkuponger för ännu fler amerikaner – beroende på delstat.

Sammanlagt är hela 42 miljoner människor i USA beroende av mathjälp och de kan nu andas ut att de kommer få ekonomisk hjälp igen.

Det kan även alla de som har haft frysta löner eller som har permitterats, vilket sammanlagt rör sig om runt 1,5 miljoner amerikaner, som nu kan gå tillbaka till jobbet och få lön, enligt BBC.

Skyller på varandra

Trump har hela tiden skyllt på Demokraterna och kallat nedstängningen för “utpressning”.

“Folk har skadats så svårt, ingen har sett nåt liknande”, uppgav han under onsdagen.

Enligt mätningar skyller dock de flesta amerikaner på Republikanerna för att USA stängde ner under så lång tid, enligt Aftonbladet.

Regeringen har officiellt öppnat igen i USA. (Foto: TT)

Politiskt slagträ i valrörelsen

Båda partierna uppges vilja använda nedstängningen som politiskt slagträ i valrörelsen under mellanårsvalen nästa år.

“Jag vill bara säga till det amerikanska folket, glöm inte detta” uppgav Trump när han skrev under budgetförslaget.

