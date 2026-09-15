Elen avslöjade dem: Stal el för att driva kryptofarm

Kriminella breddar sig

Kryptoutvinning utgör en ny front I Mexikos kamp mot organiserad brottslighet. Kriminella grupper i landet har breddat verksamheten från narkotika och utpressning till denna del av ekonomisk brottslighet.

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I Puebla hittade polisen mängder av utrustning inställd på att tävla mot miljontals andra maskiner om att lösa matematiska problem och skapa värdefulla nya kryptomynt.

Det här var den fjärde kryptofarmen av det här slaget som upptäckts av polisen i regionen sedan början av 2025.

”Narkotikakartellerna verkar ha nått en ny sofistikerad nivå”, säger David Saucedo, en säkerhetsanalytiker baserad i Mexiko.

Han påpekar att en sådan verksamhet krävt teknisk expertis och stöd från en välfinansierad grupp, exempelvis en av Mexikos mäktiga kriminella karteller.

Globalt mer än fördubblades antalet olagliga kryptovalutatransaktioner under 2025.

Adresser kopplade till kriminell verksamhet tog uppskattningsvis emot 154 miljarder dollar, en ökning från 59 miljarder dollar året innan, enligt analysföretaget Chainalysis.

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Billig el – eller stulen

I takt med att allt fler människor och institutioner världen över använder virtuell valuta, de flesta legalt, använder även latinamerikanska karteller i allt högre grad kryptotransaktioner och utvinning för att tvätta pengar, menar Caio Motta, företagets expert på Latinamerika.

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”Dessa platser har antingen mycket billig el eller ligger i områden som kontrolleras av organiserad brottslighet, vilket gör det möjligt att stjäla el och bygga upp en omfattande infrastruktur för utvinning av kryptovaluta”, säger Motta.

Elkostnaden är den största utgiften vid utvinning av kryptovaluta. Energipriserna har stigit och processen att skapa en enhet virtuell valuta blivit mer resurskrävande.

University of Cambridges index för elförbrukning vid bitcoinutvinning uppskattar kostnaden för att skapa en bitcoin till nästan 45 000 dollar.

Detta skulle ändå ge en betydande vinst vid försäljning till dagens priser på cirka 78 000 dollar.

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Tillslag världen över

Mexikanska myndigheter utreder om kryptofarmen stal el från ett närliggande vattenkraftverk.

Lokala myndigheter samarbetar med närliggande delstater för att söka fler dolda anläggningar.

Liknande tillslag har genomförts i Brasilien, USA och Sydostasien, däribland en omfattande verksamhet för bitcoinutvinning i Thailand som sträckte sig över fem provinser.

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