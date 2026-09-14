Försvarets innovationsprogram: 30 miljoner mot 5,3 miljarder

Taket för hela programmet: 30 miljoner

Trettio bolag och högst en miljon kronor var ger ett tak på 30 miljoner kronor i direkta bidrag, enligt Dagens PS beräkning. Den summan kan jämföras med vad staten lägger på att köpa in färdig teknik.

I januari beslutade regeringen om investeringar på 5,3 miljarder kronor i obemannade system och rymdkapacitet. Av dessa skulle över fyra miljarder gå till obemannade system för Försvarsmaktens krigsförband, med leverans under 2026 till 2028.

Bidragstaket motsvarar knappt 0,6 procent av den summan.

Riskkapitalet rör sig i miljarder

Fram till juni hade europeiska försvarsteknikbolag tagit in omkring 460 miljoner dollar under 2026, motsvarande cirka 4,4 miljarder kronor. Då återstod flera större finansieringsrundor.

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Amerikanska bolag hade samtidigt tagit in 11,4 miljarder dollar, motsvarande cirka 109 miljarder kronor, enligt Realtid.

Pengar är inte det enda hindret

Överstelöjtnant Peter Sturesson, tillträdande chef för Strategienhetens utvecklingsavdelning vid Försvarsstaben, ser ett annat hinder. Företagen vet inte var dörrarna in till försvarssektorn finns eller hur myndigheterna agerar internt. Tekniken är troligen företagens minsta problem, säger han till Ny Teknik.

Ett av de utvalda bolagen är V Craft Aeronautics, vars enda prototyp, den bemannade V Craft 200, totalförstördes i en verkstadsbrand strax före den planerade premiärturen sommaren 2024.

Bolaget satsar nu på den obemannade V Craft 125, som ska klara 100 kilo nyttolast och över 50 mils räckvidd i en marschfart på drygt 200 kilometer i timmen. På frågan om när den provflygs svarar medgrundaren Peter Jansson att mycket av designen är klar och att det inte dröjer länge om bolaget får in den finansiering det behöver, enligt Ny Teknik.

PS analys

En miljon kronor räcker inte långt i ett bolag som ska bygga flygande farkoster. Med bidraget får man dock mer, såsom en plats i en inkubator. Det kan också ge något som är svårare att köpa för pengar, nämligen vägen in till försvarsindustrin.

Programmets värde ligger därför i kontakterna snarare än i kronorna, och det är också där Försvarsstaben själv ser problemet. Kapital finns i sektorn, men det söker sig till bolag som redan har en färdig produkt att visa upp.

Så länge staten lägger miljarder på att köpa in färdiga system och miljoner på att utveckla nya, är det inköpsledet och inte bidragspotten som avgör vilka svenska bolag som överlever.

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