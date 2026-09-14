Uppstickaren klättrar på rikaste-listan – går om Bezos och Zuckerberg

Oväntat lyft av AI

ANNONS

Den direkta försäljningsmodellen och möjligheten att beställa datorer efter egna specifikationer blev centrala delar av bolagets tidiga framgång.

Under de följande decennierna utvecklades bolaget från en PC-tillverkare till en global leverantör av IT-infrastruktur.

I dag har Dell en betydande närvaro på marknaden för servrar, datalagring och företagslösningar.

AI-boomen har gett bolaget ett oväntat lyft. Efterfrågan på servrar och annan infrastruktur som är anpassad för AI har ökat kraftigt, vilket har bidragit till rekordresultat.

Läs mer: Dell-sonen ska göra elförsörjningen i hemmet bättre – bygger miljardbolag. Dagens PS

Går om kända namn

Under det senaste kvartalet rapporterade Dell Technologies en omsättning på 47 miljarder dollar.

Intäkterna från AI-optimerade servrar steg samtidigt med 757 procent till 16,1 miljarder dollar under bolagets första kvartal i räkenskapsåret 2027.

Den starka utvecklingen har också gjort att Dell passerat andra välkända teknikmiljardärer i förmögenhetsrankingen.

ANNONS

Larry Pages förmögenhet har ökat med 16,3 miljarder dollar under året, medan Jeff Bezos har fått ett tillskott på 24,5 miljarder dollar. Mark Zuckerberg har däremot förlorat omkring 3,3 miljarder dollar.

Varierar på olika listor

Olika miljardärslistor ger dock olika placeringar. Forbes rankade tidigare i september Dell som världens näst rikaste person, medan Bloomberg placerar honom på femte plats.

Utöver sitt ägande i Dell Technologies har Michael Dell byggt upp en betydande förmögenhet genom sitt privata investeringsbolag DFO Management.

Bolaget investerar bland annat i börsnoterade aktier, privata företag, fastigheter och företagskrediter.

Hans förmögenhet ökade med 17,2 miljarder dollar på en enda dag förra veckan när Dell-aktien steg kraftigt.

Läs mer: Zelenskyj utfärdar sanktioner mot pressekreterare: ”Brott mot grundlagen”. Realtid