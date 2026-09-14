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Uppstickaren klättrar på rikaste-listan – går om Bezos och Zuckerberg

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Michael Dell har gjort en något oväntad återkomst på listorna över världens rikaste. (Foto: Jordan Strauss /AP/TT).

Dell har i årtionden varit ett stabilt IT-företag. Men när dess grundare Michael Dell nu har ökat sin förmögenhet rejält höjs ändå en del ögonbryn.

Michael Dell har klättrat till femte plats bland världens rikaste personer efter en kraftig uppgång i aktien i Dell Technologies.

Hans förmögenhet har ökat med omkring 122 miljarder dollar på ett år, till totalt 262 miljarder dollar, enligt Bloomberg Billionaires Index.

Den 61-årige teknikmiljardären har därmed nästan fördubblat sin förmögenhet på tolv månader.

Rejäl uppgång för aktien

Uppgången har framför allt drivits av den växande efterfrågan på infrastruktur för artificiell intelligens, AI.

Dell äger omkring 40 procent av Dell Technologies, vilket innebär att hans privata förmögenhet påverkas kraftigt av utvecklingen i bolagets aktie, skriver Fortune.

Sedan årets början har aktien stigit med 327 procent.

Dell Technologies grundades 1984, när Michael Dell var 19 år och studerade vid University of Texas i Austin.

Med ett startkapital på 1 000 dollar byggde han upp ett företag som till en början sålde persondatorer direkt till konsumenter.

Läs mer: Han satsade korvören – blev en av världens rikaste. Dagens PS

Oväntat lyft av AI

Den direkta försäljningsmodellen och möjligheten att beställa datorer efter egna specifikationer blev centrala delar av bolagets tidiga framgång.

Under de följande decennierna utvecklades bolaget från en PC-tillverkare till en global leverantör av IT-infrastruktur.

I dag har Dell en betydande närvaro på marknaden för servrar, datalagring och företagslösningar.

AI-boomen har gett bolaget ett oväntat lyft. Efterfrågan på servrar och annan infrastruktur som är anpassad för AI har ökat kraftigt, vilket har bidragit till rekordresultat.

Läs mer: Dell-sonen ska göra elförsörjningen i hemmet bättre – bygger miljardbolag. Dagens PS

Går om kända namn

Under det senaste kvartalet rapporterade Dell Technologies en omsättning på 47 miljarder dollar.

Intäkterna från AI-optimerade servrar steg samtidigt med 757 procent till 16,1 miljarder dollar under bolagets första kvartal i räkenskapsåret 2027.

Den starka utvecklingen har också gjort att Dell passerat andra välkända teknikmiljardärer i förmögenhetsrankingen.

Larry Pages förmögenhet har ökat med 16,3 miljarder dollar under året, medan Jeff Bezos har fått ett tillskott på 24,5 miljarder dollar. Mark Zuckerberg har däremot förlorat omkring 3,3 miljarder dollar.

Varierar på olika listor

Olika miljardärslistor ger dock olika placeringar. Forbes rankade tidigare i september Dell som världens näst rikaste person, medan Bloomberg placerar honom på femte plats.

Utöver sitt ägande i Dell Technologies har Michael Dell byggt upp en betydande förmögenhet genom sitt privata investeringsbolag DFO Management.

Bolaget investerar bland annat i börsnoterade aktier, privata företag, fastigheter och företagskrediter.

Hans förmögenhet ökade med 17,2 miljarder dollar på en enda dag förra veckan när Dell-aktien steg kraftigt.

Läs mer: Zelenskyj utfärdar sanktioner mot pressekreterare: ”Brott mot grundlagen”. Realtid

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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