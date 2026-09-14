Dell har i årtionden varit ett stabilt IT-företag. Men när dess grundare Michael Dell nu har ökat sin förmögenhet rejält höjs ändå en del ögonbryn.
Uppstickaren klättrar på rikaste-listan – går om Bezos och Zuckerberg
Michael Dell har klättrat till femte plats bland världens rikaste personer efter en kraftig uppgång i aktien i Dell Technologies.
Hans förmögenhet har ökat med omkring 122 miljarder dollar på ett år, till totalt 262 miljarder dollar, enligt Bloomberg Billionaires Index.
Den 61-årige teknikmiljardären har därmed nästan fördubblat sin förmögenhet på tolv månader.
Rejäl uppgång för aktien
Uppgången har framför allt drivits av den växande efterfrågan på infrastruktur för artificiell intelligens, AI.
Dell äger omkring 40 procent av Dell Technologies, vilket innebär att hans privata förmögenhet påverkas kraftigt av utvecklingen i bolagets aktie, skriver Fortune.
Sedan årets början har aktien stigit med 327 procent.
Dell Technologies grundades 1984, när Michael Dell var 19 år och studerade vid University of Texas i Austin.
Med ett startkapital på 1 000 dollar byggde han upp ett företag som till en början sålde persondatorer direkt till konsumenter.
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Oväntat lyft av AI
Den direkta försäljningsmodellen och möjligheten att beställa datorer efter egna specifikationer blev centrala delar av bolagets tidiga framgång.
Under de följande decennierna utvecklades bolaget från en PC-tillverkare till en global leverantör av IT-infrastruktur.
I dag har Dell en betydande närvaro på marknaden för servrar, datalagring och företagslösningar.
AI-boomen har gett bolaget ett oväntat lyft. Efterfrågan på servrar och annan infrastruktur som är anpassad för AI har ökat kraftigt, vilket har bidragit till rekordresultat.
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Går om kända namn
Under det senaste kvartalet rapporterade Dell Technologies en omsättning på 47 miljarder dollar.
Intäkterna från AI-optimerade servrar steg samtidigt med 757 procent till 16,1 miljarder dollar under bolagets första kvartal i räkenskapsåret 2027.
Den starka utvecklingen har också gjort att Dell passerat andra välkända teknikmiljardärer i förmögenhetsrankingen.
Larry Pages förmögenhet har ökat med 16,3 miljarder dollar under året, medan Jeff Bezos har fått ett tillskott på 24,5 miljarder dollar. Mark Zuckerberg har däremot förlorat omkring 3,3 miljarder dollar.
Varierar på olika listor
Olika miljardärslistor ger dock olika placeringar. Forbes rankade tidigare i september Dell som världens näst rikaste person, medan Bloomberg placerar honom på femte plats.
Utöver sitt ägande i Dell Technologies har Michael Dell byggt upp en betydande förmögenhet genom sitt privata investeringsbolag DFO Management.
Bolaget investerar bland annat i börsnoterade aktier, privata företag, fastigheter och företagskrediter.
Hans förmögenhet ökade med 17,2 miljarder dollar på en enda dag förra veckan när Dell-aktien steg kraftigt.
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