Roger Akelius saknar inte sina pengar – barnen fick "bara" 5 procent

Hans välgärenhetsstiftelse, Akelius Foundation, har stort fokus på matematikutbildning på skolor och organisationer runt om i världen.

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Akelius: Hjärnan snurrar hela tiden

”Jag funderar alltid på hur man kan förklara något bättre. Min hjärna snurrar hela tiden”, säger mannen vars innehav för några år sedan uppskattades till 100 miljarder.

Han har hunnit bli 82 år och har till och med en gång i tiden varit lektor på Chalmers.

Han har altid varit driftig och Svenska Dagbladet berättar om hur han blott fem år gammal jobbade med att hugga ved och hämta vatten. Om hur han som elvaåring att köpte en kamera, det var efter första sommarjobbet, tog bilder som han sålde till lokaltidningen.

Han jobbade även för IBM i unga dar och senare skrev han en bok om investeringar i premieobligationer som blev en storsäljare. I kvällspressen hette det då att han var ”landets rikaste ungkarl”, en del andra utmålade hon Roger Akelius som skattesmitare.

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