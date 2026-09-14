95 procent av hans miljarder har hamnat i den egna välgörenhetsstiftelsen och Roger Akelius barn fick bara 5 procent av förmögenheten.
Roger Akelius saknar inte sina pengar – barnen fick "bara" 5 procent
Roger Akelius har förvärvat det mesta av sin rikedom på fastigheter och skatteklipp.
I dag är han den största privata skogsägaren, men det innehavet tycks han ångra då regleringar gör det svårt att äga skog, förklarar han i SvD som berättar att Akelius mest ägnar tiden åt att klura på matematik.
Hans välgärenhetsstiftelse, Akelius Foundation, har stort fokus på matematikutbildning på skolor och organisationer runt om i världen.
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Akelius: Hjärnan snurrar hela tiden
”Jag funderar alltid på hur man kan förklara något bättre. Min hjärna snurrar hela tiden”, säger mannen vars innehav för några år sedan uppskattades till 100 miljarder.
Han har hunnit bli 82 år och har till och med en gång i tiden varit lektor på Chalmers.
Han har altid varit driftig och Svenska Dagbladet berättar om hur han blott fem år gammal jobbade med att hugga ved och hämta vatten. Om hur han som elvaåring att köpte en kamera, det var efter första sommarjobbet, tog bilder som han sålde till lokaltidningen.
Han jobbade även för IBM i unga dar och senare skrev han en bok om investeringar i premieobligationer som blev en storsäljare. I kvällspressen hette det då att han var ”landets rikaste ungkarl”, en del andra utmålade hon Roger Akelius som skattesmitare.
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Därför ratar han Moderaterna i dag
Han har alltid röstat på Moderaterna, men ledsnade på M under senaste mandatperioden och menar att ett röst på M är en röst på SD-ledaren Jimmie Åkesson.
Han är mäkta upprörd över utvisningarna av tonåringar, och nu avslöjar han att hans röst i stället skulle gå till Centern.
Han gillar uppenbarligen Magdalena Andersson, S-ledaren är ”mest statsmannamässig”, hävdar han i SvD.
Trots att han kunnat vältra sig i miljarder under åren har han levt förhållandevis spartanskt, han frågar sig varför han skulle köpa en flaska vin för flera tusen, även om han har råd.
Det är också så, betonar han, att det krävs jobb dygnet runt för att bygga upp en miljard.
Barnen fick 5 procent av förmögenhet
”Att vara miljardär innebär att du styr och ansvarar för företag med en väldig massa anställda. Du blir inte miljardär om du inte kan ordna tusen vettiga jobb där folk trivs”, säger han i SvD-reportaget.
Åter till hans barn, tre till antalet och som har fått 5 procent av hans förmögenhet placerade i en stiftelse, dessa pengar är även tänkta att gå till kommande generationer.
Roger Akelius tycker med facit i hand att gåvan blev för mycket.
”Får ett barn en miljard, då förstör man barnet. Ytterst få kan ens hantera tio miljoner”, säger han.
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