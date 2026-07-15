Kryptolandet där pengar är makt – mitt i Europa

Liknar fattiga vid djur

Att pengarna ska styra är ”självklart”, förklarar Pernar. Han fortsätter resonemanget med att likna fattiga människor vid djur.

”Mata inte djuren, för om du gör det vänjer de sig vid det och förlorar förmågan att försörja sig själva. Samma sak gäller människor”, säger Pernar hos BBC.

All hjälp till fattiga och all form av beskattning är, enligt Liberlands finansiärer, ett angrepp på deras personliga frihet.

Premiärminister i Liberland är kinesiske kryptomagnaten Justin Sun, med en uppskattad förmögenhet på 8,5 miljarder dollar.

Mest känd, om än med tveksamt meritvärde, är Sun för att ha köpt ett konstverk i form av en banan tejpad mot en vägg för 6,2 miljoner dollar – och sedan ätit upp den.

Sun har även anklagats av myndigheter i USA för bedrägeri och marknadsmanipulation.

Där träffade han nyligen en förlikning som kostade honom 10 miljoner dollar och löste tvisten.

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Välkomnades av Trump

Familjen Trump välkomnade honom som ledande investerare i deras egen kryptoverksamhet, World Liberty Financial.

Sun investerade mer än 75 miljoner dollar i företaget, samt ytterligare miljoner i Donald Trumps ”memecoin”, vilket gav honom en middag med USA:s president.

President Trump lämnade officiellt företaget när han tillträdde ämbetet, men hans familjestiftelse äger det fortfarande och tjänar pengar på det genom försäljningen av kryptovalutan USD1.

Han har tjänat över 1,4 miljarder dollar på krypto under det senaste året och väntas tjäna betydligt mer.

Liberlands idé är inte unik. Den liknar flera andra prototyper på mikronationer, där rika människor försöker skapa totalitär makt baserad på storleken på bankkonton.

Vid sidan av Liberland finns exempelvis Prospera i Honduras, Peter Thiels Seasteading Institute och Tim Drapers Draper Nation.

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Vít Jedlička, fyra från vänster, med anhängare av Liberland, en ny ”nation” i Europa. Här ska pengarna styra fullt ut i kryptoparadiset. (Foto: Darko Vojinovic/ AP-TT)

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”Vi är makthavarna”

Många av dessa teknikmiljardärer betraktar Trump och hans ämbete som föråldrade, som något som förr eller senare kommer att ersättas av deras överlägsna teknik, menar BBC.

Det vi ser är teknikmiljardärer som ”ser sig själva som de verkliga makthavarna”, påpekar man.

Kryptolobbyn har nu gått om fossilindustrin och blivit den mäktigaste lobbygruppen i USA.

Enligt en analys från Fox Business bidrog de med 238 miljoner dollar under den senaste valrörelsen.

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