Det ligger mitt i Europa, bygger på idén att staterna ska läggas ned och att pengar ska styra fullt ut. Välkommen till Liberland.
Kryptolandet där pengar är makt – mitt i Europa
Det är en mikronation, grundad av Vít Jedlička som kallar sig president och ligger på ett omtvistat territorium mellan Serbien och Kroatien.
Det är Liberland – med målet att skapa ett genuint, digitalt land styrt med samma teknik som kryptovalutor.
Ett korkat infall? Nja. Satsningen har kopplingar till några av världens rikaste män, däribland den största tidiga investeraren i familjen Trumps kryptosatsning.
För besökare visar Vít Jedlička gärna upp visionen av hur Liberland ska bli. Arkitektbyrån ZHA:s framtidsbild är fylld av glänsande torn, flytande parker och vattenarrangemang som åtminstone ser ut att trotsa tyngdlagen.
Workation ny trend – hänger Sverige med? Dagens PS
”Pengarna ska styra fullt ut”
Hela projektet finansieras av några av de rikaste inom kryptovärlden och bygger på samma idé som kryptovalutorna – att staten ska ersättas och att pengarna ska styra fullt ut.
I Liberland handlar det om den kryptovaluta som kallas ”Liberland Merits”, som även ska avgöra valen i landet.
”De som har fler Merits kan alltså påverka mer vem som ska sitta i landets ledning”, säger Vít Jedlička hos BBC.
Man ska rösta med sina pengar och få röster utifrån hur mycket pengar man har, förklarar Ivan Pernar, inrikesminister i ”landet”, en tidigare kroatisk parlamentsledamot som uteslöts ur parlamentet för att ha spridit konspirationsteorier.
Hormuz: ”Trump tillbaka på ruta ett”. Dagens PS
Liknar fattiga vid djur
Att pengarna ska styra är ”självklart”, förklarar Pernar. Han fortsätter resonemanget med att likna fattiga människor vid djur.
”Mata inte djuren, för om du gör det vänjer de sig vid det och förlorar förmågan att försörja sig själva. Samma sak gäller människor”, säger Pernar hos BBC.
All hjälp till fattiga och all form av beskattning är, enligt Liberlands finansiärer, ett angrepp på deras personliga frihet.
Premiärminister i Liberland är kinesiske kryptomagnaten Justin Sun, med en uppskattad förmögenhet på 8,5 miljarder dollar.
Mest känd, om än med tveksamt meritvärde, är Sun för att ha köpt ett konstverk i form av en banan tejpad mot en vägg för 6,2 miljoner dollar – och sedan ätit upp den.
Sun har även anklagats av myndigheter i USA för bedrägeri och marknadsmanipulation.
Där träffade han nyligen en förlikning som kostade honom 10 miljoner dollar och löste tvisten.
Elva miljoner extra – för att säkra utsikten. Dagens PS
Välkomnades av Trump
Familjen Trump välkomnade honom som ledande investerare i deras egen kryptoverksamhet, World Liberty Financial.
Sun investerade mer än 75 miljoner dollar i företaget, samt ytterligare miljoner i Donald Trumps ”memecoin”, vilket gav honom en middag med USA:s president.
President Trump lämnade officiellt företaget när han tillträdde ämbetet, men hans familjestiftelse äger det fortfarande och tjänar pengar på det genom försäljningen av kryptovalutan USD1.
Han har tjänat över 1,4 miljarder dollar på krypto under det senaste året och väntas tjäna betydligt mer.
Liberlands idé är inte unik. Den liknar flera andra prototyper på mikronationer, där rika människor försöker skapa totalitär makt baserad på storleken på bankkonton.
Vid sidan av Liberland finns exempelvis Prospera i Honduras, Peter Thiels Seasteading Institute och Tim Drapers Draper Nation.
Skilsmässorna fördubblade – bland de rika. Dagens PS
”Vi är makthavarna”
Många av dessa teknikmiljardärer betraktar Trump och hans ämbete som föråldrade, som något som förr eller senare kommer att ersättas av deras överlägsna teknik, menar BBC.
Det vi ser är teknikmiljardärer som ”ser sig själva som de verkliga makthavarna”, påpekar man.
Kryptolobbyn har nu gått om fossilindustrin och blivit den mäktigaste lobbygruppen i USA.
Enligt en analys från Fox Business bidrog de med 238 miljoner dollar under den senaste valrörelsen.
Förde över tillgångarna på sin fru – förlorar allt. Dagens PS