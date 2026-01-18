De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA.
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
Mest läst i kategorin
Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt
Erkänn att du tänkte ”nu igen?”. Det är begripligt. Rubrikerna om gröna jätteprojekt i norr som går åt skogen har varit många. Här är en till. De två senaste rubrikerna på pressmeddelanden från Cinis Fertilizer säger en del både om utvecklingen för företaget – och tempot i den. 10 december 2025, för en dryg månad …
Finsk drönare med patenterad propeller väcker globalt intresse
Ett finländskt startupbolag presenterar en ovanlig drönarkonstruktion som kombinerar flygplansliknande effektivitet med vertikal start och landning. Vid teknik och startup evenemanget Slush visade det finländska bolaget Lentola Logistics Oy upp en drönare som tydligt skiljer sig från dagens dominerande multirotorlösningar. Konstruktionen tillhör kategorin så kallade tailsitters, vilket innebär att farkosten startar och landar stående på …
Guld och silver rusar på börsen – här är vinnarna
Nytt år och nya rekordpriser för guld- och silver. Det finns därmed några börsbolag som det är läge att hålla lite extra koll på. Guld- och silverpriserna stiger kraftigt till nya rekordnivåer, efter uppgifter om åtal mot USA:s centralbanks ordförande, Jerome Powell. Vill vara med om guld- och silverrush Investerare har blickat allt mer mot …
"Han gör världen fattigare och mer osäker"
Kanonbåtskapitalism. Det nya begreppet som styr politiken. Problemet? Den gör inte världen bättre för någon, menar tung kritiker. Det är ansedda The Economist som tar bladet från munnen och sågar Donald Trumps politik som president och hans alltmer öppet auktoritära ambitioner. Trumps kanonbåtskapitalism kommer att göra världen fattigare – och hans sätt att använda storföretag …
Iskall prognos: Vi är på väg in i en fjärde AI-vinter
Förväntningarna kring artificiell intelligens saknar motstycke i modern tid. Men historien ger oss en bister påminnelse. Efter varje period av optimism har en iskall AI-vinter väntat. Skeptiker varnar för att vi närmar oss slutet på den nuvarande ”våren” och menar att en fjärde vinter står för dörren. Investeringarna i generativ AI och stora språkmodeller (LLM) …
De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande.
De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.
De 8 länderna förklarar att kungariket Danmark och Grönlands folk har deras fulla stöd.
De tillägger att Trumps nya tullhot kan skapa ”en farlig nedåtgående spiral” och är ett hot mot relationerna mellan USA och Europa.
Omdömet om Trump: “Inte vid sina sinnens fulla bruk”. Dagens PS
”Redo att föra en dialog”
”Med utgångspunkt i den process som inleddes förra veckan är vi redo att föra en dialog utifrån principerna om suveränitet och territoriell integritet, vilka vi står bakom”, säger länderna i uttalandet.
”Som medlemmar av Nato är vi fast beslutna att stärka den arktiska säkerheten, ett gemensamt arktiskt intresse. Den förhandskoordinerade danska övningen ”Arctic Endurance” som genomförs tillsammans med allierade, svarar mot detta behov. Den utgör inget hot mot någon”, skriver länderna också i uttalandet.
Parallellt med den reaktionen påpekar inte minst fordonsindustrin att Sverige skulle hamna i en svår sits om tullarna blir verklighet i februari.
”Det kommer att bli nästan omöjligt att hantera tullar på den nivån”, menar Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, hos DN.
FKG är förkortning för Fordonskomponentgruppen.
Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd. Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
”Måste stå upp mot Trump”
De svenska exportföretagen är samtidigt tydliga i att det inte går att ge efter för Trumps diktat den här gången.
”Både Sverige och EUska stå upp och inte dansa efter Trumps pipa hela tiden. Vi får helt enkelt ha motåtgärder, även om det inte är positivt med ett handelskrig. Speciellt som det gäller ett Natoland måste vi nog sätta ner foten”, säger Peter Bryntesson som menar att USA är mer beroende av europeisk teknik än tvärtom.
En lösning vid nya strafftullar från USA:s sida är att söka nya exportmarknader. Det nya frihandelsavtalet mellan EU och latinamerikanska Mercosur, skapar en frihandelszon som blir världens största och inkluderar 700 miljoner människor.
“Han gör världen fattigare och mer osäker”. Dagens PS
”Satsa på Latinamerika”
”Vi i Europa försöker hitta andra områden att göra affärer med. Det kan absolut bli så att man styr mot Latinamerika mer. Det är en risk med den politiken som Trump för, att han blir ovän med alla”, säger Peter Bryntesson.
Specifikt för fordonsbranschen ser han även en möjlighet i att i högre grad börja leverera till försvarsindustrin. ”Vi tittar ganska mycket på hur fordonsbranschen kan gå in och stötta den när man behöver öka volymen”, säger Bryntesson hos DN.
Listan: Så slår Trumps tullhot mot Sverige. Dagens PS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump
De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA. De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande. De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. De 8 …
Ny chockrapport: Klimatkrisen dubbelt så dyr som vi trott
Haven har länge varit en bortglömd del av klimatkalkylen. Nu visar ny forskning hur dyrt det blivit att blunda för blå värden. Klimatförändringarnas ekonomiska nota är betydligt högre än man tidigare trott. En ny studie från Scripps Institution of Oceanography i Kalifornien visar att den globala kostnaden för utsläpp nästan fördubblas när skador på haven …
Chockpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Nya fynd i da Vincis verk kan avslöja dolda genetiska spår
I brist på bevarade kvarlevor analyseras nu konstverk och dokument som kan bära mikroskopiska rester av hans DNA. Mer än 500 år efter Leonardo da Vincis död är hans genetiska arv fortfarande ett mysterium. Konstnären fick inga barn och hans grav i Amboise i Frankrike förstördes under den franska revolutionen. De ben som senare påstods …
Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd
Ett utkast till stadgar visar hur USA:s president vill skapa ett nytt internationellt fredsorgan där inflytande kopplas till stora ekonomiska bidrag. USA:s president Donald Trump vill att länder som söker en permanent plats i ett nytt internationellt fredsråd ska bidra med minst en miljard dollar. Det framgår av ett utkast till stadgar som cirkulerar inom …