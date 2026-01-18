Dagens PS
Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump

De länder Trump hotar med strafftullar slår tillbaka gemensamt
Ulf Kristersson har lett krismöten det senaste dygnet efter USA:s nya hot. Nu kommer ett gemensamt uttalande från de länder som hotas av Trump. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

De länder Trump hotar med nya strafftullar, slår tillbaka gemensamt. Samtidigt vill svenska företag satsa på andra marknader än USA.

De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande.

De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

De 8 länderna förklarar att kungariket Danmark och Grönlands folk har deras fulla stöd.

De tillägger att Trumps nya tullhot kan skapa ”en farlig nedåtgående spiral” och är ett hot mot relationerna mellan USA och Europa.

”Redo att föra en dialog”

”Med utgångspunkt i den process som inleddes förra veckan är vi redo att föra en dialog utifrån principerna om suveränitet och territoriell integritet, vilka vi står bakom”, säger länderna i uttalandet.

”Som medlemmar av Nato är vi fast beslutna att stärka den arktiska säkerheten, ett gemensamt arktiskt intresse. Den förhandskoordinerade danska övningen ”Arctic Endurance” som genomförs tillsammans med allierade, svarar mot detta behov. Den utgör inget hot mot någon”, skriver länderna också i uttalandet.

Parallellt med den reaktionen påpekar inte minst fordonsindustrin att Sverige skulle hamna i en svår sits om tullarna blir verklighet i februari.

”Det kommer att bli nästan omöjligt att hantera tullar på den nivån”, menar Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, hos DN.

FKG är förkortning för Fordonskomponentgruppen.

”Måste stå upp mot Trump”

De svenska exportföretagen är samtidigt tydliga i att det inte går att ge efter för Trumps diktat den här gången.

”Både Sverige och EUska stå upp och inte dansa efter Trumps pipa hela tiden. Vi får helt enkelt ha motåtgärder, även om det inte är positivt med ett handelskrig. Speciellt som det gäller ett Natoland måste vi nog sätta ner foten”, säger Peter Bryntesson som menar att USA är mer beroende av europeisk teknik än tvärtom.

En lösning vid nya strafftullar från USA:s sida är att söka nya exportmarknader. Det nya frihandelsavtalet mellan EU och latinamerikanska Mercosur, skapar en frihandelszon som blir världens största och inkluderar 700 miljoner människor.

Frankrikes president Emmanuel Macron hälsar på soldater efter att ha talat till dem på militära flygbasen Istres i södra Frankrike. (Foto: Philippe Magoni/AP-TT)
”Satsa på Latinamerika”

”Vi i Europa försöker hitta andra områden att göra affärer med. Det kan absolut bli så att man styr mot Latinamerika mer. Det är en risk med den politiken som Trump för, att han blir ovän med alla”, säger Peter Bryntesson.

Specifikt för fordonsbranschen ser han även en möjlighet i att i högre grad börja leverera till försvarsindustrin. ”Vi tittar ganska mycket på hur fordonsbranschen kan gå in och stötta den när man behöver öka volymen”, säger Bryntesson hos DN.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

