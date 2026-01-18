Efter tullhoten: Slår tillbaka mot Trump

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

De länder som pekas ut i Donald Trumps senaste tullhot slår nu tillbaka i ett gemensamt uttalande.

De länder som står bakom uttalandet är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

De 8 länderna förklarar att kungariket Danmark och Grönlands folk har deras fulla stöd.

De tillägger att Trumps nya tullhot kan skapa ”en farlig nedåtgående spiral” och är ett hot mot relationerna mellan USA och Europa.

”Redo att föra en dialog”

”Med utgångspunkt i den process som inleddes förra veckan är vi redo att föra en dialog utifrån principerna om suveränitet och territoriell integritet, vilka vi står bakom”, säger länderna i uttalandet.

”Som medlemmar av Nato är vi fast beslutna att stärka den arktiska säkerheten, ett gemensamt arktiskt intresse. Den förhandskoordinerade danska övningen ”Arctic Endurance” som genomförs tillsammans med allierade, svarar mot detta behov. Den utgör inget hot mot någon”, skriver länderna också i uttalandet.

Parallellt med den reaktionen påpekar inte minst fordonsindustrin att Sverige skulle hamna i en svår sits om tullarna blir verklighet i februari.

”Det kommer att bli nästan omöjligt att hantera tullar på den nivån”, menar Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, hos DN.

FKG är förkortning för Fordonskomponentgruppen.

