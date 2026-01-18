Ett utkast till stadgar visar hur USA:s president vill skapa ett nytt internationellt fredsorgan där inflytande kopplas till stora ekonomiska bidrag.
Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd
USA:s president Donald Trump vill att länder som söker en permanent plats i ett nytt internationellt fredsråd ska bidra med minst en miljard dollar.
Det framgår av ett utkast till stadgar som cirkulerar inom administrationen och som beskrivs av flera källor som långtgående både ekonomiskt och politiskt.
Det föreslagna organet kallas Board of Peace och beskrivs som en internationell organisation som ska främja stabilitet, återupprätta lagstyre och säkra varaktig fred i konfliktområden.
Enligt stadgarna ska Trump själv bli rådets första ordförande och ha avgörande inflytande över medlemskap, dagordning och beslut. Det skriver Fortune.
Ekonomiskt bidrag ger särskilda villkor
Medlemsländer ska normalt väljas för treåriga mandatperioder.
Men länder som betalar minst en miljard dollar kontant under det första året undantas från tidsbegränsningen och kan därmed få en mer permanent ställning.
I stadgeutkastet slås fast att medlemskap och förlängningar alltid sker med ordförandens godkännande.
“Varje medlemsstat ska ha en mandatperiod på högst tre år”, står det i dokumentet, med tillägget att regeln inte gäller för de största finansiella bidragsgivarna.
Kritiker menar att konstruktionen i praktiken skapar ett system där inflytande köps och där makten koncentreras till ordföranden.
Trump föreslås även få ensam rätt att godkänna rådets officiella sigill och kontrollera hur möten sammankallas.
Oro för konkurrens med FN
Förslaget har väckt farhågor om att Board of Peace är tänkt som ett alternativ till Förenta nationerna, som Trump länge kritiserat och som USA under hans ledning dragit sig ur flera organ inom.
Flera europeiska länder ska ha bjudits in, men uppges samtidigt vara skeptiska till stadgarnas nuvarande utformning.
Enligt uppgifter arbetar flera stater nu gemensamt för att trycka tillbaka mot förslaget, bland annat på grund av att pengarna enligt utkastet i praktiken skulle stå under Trumps kontroll.
Gaza och politiska spänningar
Trump har även bjudit in vissa ledare till ett särskilt fredsråd för Gaza, under den bredare strukturen.
Planerna mötte snabbt kritik från Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som uppgav att initiativet inte samordnats med Israel.
Vita huset har hittills inte kommenterat uppgifterna.
Samtidigt pekar bedömare på att förslaget, om det genomförs, skulle innebära en ny modell för internationellt samarbete där ekonomi och politisk makt knyts närmare samman än tidigare.
