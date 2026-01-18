Trump vill ta miljardavgift för plats i nytt fredsråd

USA:s president Donald Trump vill att länder som söker en permanent plats i ett nytt internationellt fredsråd ska bidra med minst en miljard dollar.

Det framgår av ett utkast till stadgar som cirkulerar inom administrationen och som beskrivs av flera källor som långtgående både ekonomiskt och politiskt.

Det föreslagna organet kallas Board of Peace och beskrivs som en internationell organisation som ska främja stabilitet, återupprätta lagstyre och säkra varaktig fred i konfliktområden.

Enligt stadgarna ska Trump själv bli rådets första ordförande och ha avgörande inflytande över medlemskap, dagordning och beslut. Det skriver Fortune.

Ekonomiskt bidrag ger särskilda villkor

Medlemsländer ska normalt väljas för treåriga mandatperioder.

Men länder som betalar minst en miljard dollar kontant under det första året undantas från tidsbegränsningen och kan därmed få en mer permanent ställning.

I stadgeutkastet slås fast att medlemskap och förlängningar alltid sker med ordförandens godkännande.

“Varje medlemsstat ska ha en mandatperiod på högst tre år”, står det i dokumentet, med tillägget att regeln inte gäller för de största finansiella bidragsgivarna.

Kritiker menar att konstruktionen i praktiken skapar ett system där inflytande köps och där makten koncentreras till ordföranden.

Trump föreslås även få ensam rätt att godkänna rådets officiella sigill och kontrollera hur möten sammankallas.

