"Han gör världen fattigare och mer osäker"

Det är ansedda The Economist som tar bladet från munnen och sågar Donald Trumps politik som president och hans alltmer öppet auktoritära ambitioner.

Trumps kanonbåtskapitalism kommer att göra världen fattigare – och hans sätt att använda storföretag som statliga verktyg kommer inte att göra den säkra, slår tidskriften fast.

”När cheferna för många av världens största företag samlas i Davos nästa vecka kommer en oro att vara regeringarnas häpnadsväckande intrång i deras gränsöverskridande affärer”, skriver The Economist.

Det handlar framför allt om USA och Donald Trump. ”Han ser företag som ett användbart verktyg för att stärka statens makt”, konstaterar tidskriften.

”Han har uppmanat amerikanska oljebolag att återvända till Caracas eller riskera revansch, pressat försvarsföretag att sluta köpa tillbaka aktier och krävt att teknikföretag som säljer avancerade processorer till Kina ger en andel med hans regering.”

Politik som gör oss fattigare

Det här kommer att innebära en mindre välmående värld och troligen en mer osäker, är slutsatsen.

2016 var 44 procent av de amerikanska multinationella företagens kapitalutgifter på hemmaplan i USA. I dag är andelen 69 procent.

Utlandsförsäljningen har minskat i reala termer, inte minst i branscher regeringen ofta omtalar som ”strategiska”, skriver tidskriften – mjukvara, läkemedel, bilar med mera.

Kommersiella rikedomar motiverade Trump att kidnappa Venezuelas president Nicolás Maduro och vägleder hans arbete kring vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, menar The Economist.

Det är ett tydligt exempel på kanonbåtskapitalism, liksom hur USA tagit andelar i gruvföretag och chiptillverkare, en strategi som kommer att fortsätta, enligt The Economist.

