"Han gör världen fattigare och mer osäker"

Trumps kanonbåtskapitalism gör världen fattigare och mer osäker
En leende Donald Trump. Här anländer han till en ceremoni fredag sedan Palm Beachs politiker döpt om en gata till ”President Donald J Trump Boulevard”. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/ AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 jan. 2026Publicerad: 17 jan. 2026

Kanonbåtskapitalism. Det nya begreppet som styr politiken. Problemet? Den gör inte världen bättre för någon, menar tung kritiker.

Det är ansedda The Economist som tar bladet från munnen och sågar Donald Trumps politik som president och hans alltmer öppet auktoritära ambitioner.

Trumps kanonbåtskapitalism kommer att göra världen fattigare – och hans sätt att använda storföretag som statliga verktyg kommer inte att göra den säkra, slår tidskriften fast.

”När cheferna för många av världens största företag samlas i Davos nästa vecka kommer en oro att vara regeringarnas häpnadsväckande intrång i deras gränsöverskridande affärer”, skriver The Economist.

Det handlar framför allt om USA och Donald Trump. ”Han ser företag som ett användbart verktyg för att stärka statens makt”, konstaterar tidskriften.

”Han har uppmanat amerikanska oljebolag att återvända till Caracas eller riskera revansch, pressat försvarsföretag att sluta köpa tillbaka aktier och krävt att teknikföretag som säljer avancerade processorer till Kina ger en andel med hans regering.”

Politik som gör oss fattigare

Det här kommer att innebära en mindre välmående värld och troligen en mer osäker, är slutsatsen.

2016 var 44 procent av de amerikanska multinationella företagens kapitalutgifter på hemmaplan i USA. I dag är andelen 69 procent.

Utlandsförsäljningen har minskat i reala termer, inte minst i branscher regeringen ofta omtalar som ”strategiska”, skriver tidskriften – mjukvara, läkemedel, bilar med mera.

Kommersiella rikedomar motiverade Trump att kidnappa Venezuelas president Nicolás Maduro och vägleder hans arbete kring vapenvila mellan Ryssland och Ukraina, menar The Economist.

Det är ett tydligt exempel på kanonbåtskapitalism, liksom hur USA tagit andelar i gruvföretag och chiptillverkare, en strategi som kommer att fortsätta, enligt The Economist.

Andra gör samma sak

Baksidan av den medaljen är att ju kraftigare USA stöttar sina företag och straffar andras – desto mer rationellt blir det för andra länder att göra samma sak.

Det kommer att göra världen dyrare och mindre effektiv och det slår hårdare i dag när multinationella företag utgör en mycket större del av ekonomin än tidigare.

USA:s globala storföretag står för mer än en femtedel av jobben i den privata sektorn i USA, två femtedelar av de fysiska investeringarna och tre fjärdedelar av vinsterna.

Det är en funktion av den enorma infrastruktur som låtit varor, tjänster och kunskap röra sig över planeten, vilket ökar vinsterna för aktieägarna och sänkt priserna för konsumenterna, skriver The Economist.

Protester i Venezuela mot kidnappningen av president Maduro, en åtgärd som är ett exempel på kanonbåtskapitalismen, enligt The Economist. (Foto. Cristian Hernandez/  AP-TT)

Då minskar välståndet

När företag, styrda utifrån av auktoritära regimer som Trumps, i stället tvingas agera utifrån geopolitik, blir de mindre produktiva, vilket minskar välståndet för alla.

Hemligheten för en förnuftig regering är att ingripa klokt, skriver The Economist. Det gör inte Trump, i tidskriftens ögon.

Till att börja med fokuserar Trump fel. Kommersiell framgång handlar inte längre om att säkra tillgång till olja eller andra naturresurser, utan om innovation och immateriellt kapital – men med sitt krig mot vetenskap och invandring försvagar Trump i stället möjligheterna till innovation.

Kan inte planera på sikt

Dessutom blandar sig Trump i företagens liv på ett osammanhängande sätt. Varje beslut öppnar möjligheter för lobbyister, rentav snyltare, skriver The Economist.

Och osäkerheten kring en alltmer oförutsägbar och lynnig politik gör att företagen inte kan göra upp planer på lite längre sikt.

Någon förändring i sikte? The Economist är tveksam.

”Lockelsen med kanonbåtskapitalism är att den erbjuder både välstånd och säkerhet. Verkligheten är att den inte kommer att ge någondera”, lyder dess sista ord.

Donald TrumpGlobala ekonominHandelstullarUSA
