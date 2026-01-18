Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Omdömet om Trump: "Inte vid sina sinnens fulla bruk"

Världen upprörd över de strafftullar Donald Trump vill införa
Medan flera ifrågasätter Trumps mentala status låter presidenten Palm Beachs politiker glädja honom med att döpa om en gata. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

De strafftullar Donald Trump vill införa mot de som stöttar Grönland visar att han inte är vid sina sinnens fulla bruk, menar en chefsekonom.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Reaktionerna är kraftiga mot den amerikanske regenten Donald Trumps tilltag att hota de länder som stöttar Grönland med strafftullar.

För Harald Magnus Andreassen, chefsekonom på SB1 Markets, är hoten det slutgiltiga beviset på att Trump inte är i mental balans.

”Om någon tvivlat på om president Trump är vid sina sinnens fulla bruk, måste de tvivlen vara borta nu. Det här är vansinne”, säger Andreassen hos Dagens näringsliv.

I helgen har Donald Trump, på sitt Truth Social, tillkännagivit en strafftull på 10 procent mot de europeiska länder som ställer upp på Danmarks sida kring Grönland, en tull som ska höjas till 25 procent 1 juni.

Strafftullarna ska omfatta Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland. 

Toppdemokrat: Vi ska försöka stoppa Trump. Dagens PS

Trump: ”Världsfreden är i fara”

Trump skriver att tullarna ska gälla tills USA får ett ”fullständigt och totalt” avtal om att köpa Grönland.

”Det är dags för Danmark att betala tillbaka. Världsfreden är i fara”, skriver Trump.

ANNONS

Trump säger sig reagera på att dessa länder av ”okänd anledning” skickat militär personal till Grönland.

Chefsekonom Andreassen menar att strafftullarna är lika meningslösa som det mesta annat Trump gör.

”Det han gör nu är helt obegripligt. Det finns ingen chans i världen att detta kommer att få Europa att backa. Kommer detta att förändra de europeiska ländernas åsikt, eller kommer det att göra dem mer arga? Svaret har givits.”

Ny USA-chock: “Island blir 52:a delstaten”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Vägrar låta sig utpressas

Flera europeiska statschefer har redan förklarat, mer än tydligt, att de inte tänker låta sig utpressas av USA. De hotade länderna förbereder nu ett gemensamt svar.

”Hoten visar bara att Trump är helt verklighetsfrånkopplad. Han är inte vid sina sinnens fulla bruk, men det kanske han aldrig har varit. Många av oss har trott det länge, men nu är det uppenbart”, säger Andreassen.

”Det som kanske är det mest skrämmande är att ingen stoppar hans Truth Social-konto innan sådana saker skickas ut. Det kan vara så att de är för svaga, eller så är de lika impregnerade av verklighetsbedömningar som presidenten själv är.”

Lisa Murkowski och Chris Coons leder en amerikansk delegation från representanthuset som nu besöker Danmark för att visa sitt stöd. (Foto: Ida Marie Odgaard/AP-TT)
ANNONS

”Ännu ett exempel på Trumps oduglighet”

På ett sätt är ändå Trumps utbrott goda nyheter, eftersom det är ytterligare ett exempel på Trumps oduglighet, menar Andreassen.

Han hänvisar till det kraftiga stöd Fed-chefen Jerome Powell fick tidigare i veckan, när Trump lät federala åklagare utreda honom för brott.

”Och Trump själv säger sedan efter tre dagar att han aldrig hade för avsikt att avskeda Powell. Taco”, säger Andreassen, med hänvisning till förkortningen för “Trump always chickens out”.

Det kommer att hända även i fallet Grönland, tror ekonomen.

”Kring Grönland har han en solid opposition över hela det politiska spektrumet och bland folket, och han kommer att agera fegt. Jag är ganska säker på att det inte kommer att bli någon militär attack mot Grönland.”

“Han gör världen fattigare och mer osäker”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpGrönlandHandelstullarUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS