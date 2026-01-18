Omdömet om Trump: "Inte vid sina sinnens fulla bruk"

Reaktionerna är kraftiga mot den amerikanske regenten Donald Trumps tilltag att hota de länder som stöttar Grönland med strafftullar.

För Harald Magnus Andreassen, chefsekonom på SB1 Markets, är hoten det slutgiltiga beviset på att Trump inte är i mental balans.

”Om någon tvivlat på om president Trump är vid sina sinnens fulla bruk, måste de tvivlen vara borta nu. Det här är vansinne”, säger Andreassen hos Dagens näringsliv.

I helgen har Donald Trump, på sitt Truth Social, tillkännagivit en strafftull på 10 procent mot de europeiska länder som ställer upp på Danmarks sida kring Grönland, en tull som ska höjas till 25 procent 1 juni.

Strafftullarna ska omfatta Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Finland.

Trump: ”Världsfreden är i fara”

Trump skriver att tullarna ska gälla tills USA får ett ”fullständigt och totalt” avtal om att köpa Grönland.

”Det är dags för Danmark att betala tillbaka. Världsfreden är i fara”, skriver Trump.

Trump säger sig reagera på att dessa länder av ”okänd anledning” skickat militär personal till Grönland.

Chefsekonom Andreassen menar att strafftullarna är lika meningslösa som det mesta annat Trump gör.

”Det han gör nu är helt obegripligt. Det finns ingen chans i världen att detta kommer att få Europa att backa. Kommer detta att förändra de europeiska ländernas åsikt, eller kommer det att göra dem mer arga? Svaret har givits.”

