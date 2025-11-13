I Malta växer oron för den offentliga styrningen när nya skandaler visar på omfattande brister i polis och myndigheter.
Malta – Europas skamfläck: Förtroendet rasar för landets styre
Mest läst i kategorin
Epstein-filerna: Tunga avslöjanden pressar Trump
De senaste Epstein-filerna innehåller mejl om både Trump och Ryssland, och avslöjandena väcker stor internationell uppmärksamhet. Offentliggörandet av över 20 000 sidor från Jeffrey Epsteins mejlarkiv av amerikanska myndigheter har skapat stora rubriker globalt. Epsteins kontaktnät sträckte sig långt utanför hans egen krets. I ett mejl daterat den 24 juni 2018 skriver Epstein till den …
USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia
Trump skriver under. USA öppnar igen efter att ha genomgått den längsta nedstängningen i landets historia. USA:s representanthus har röstat igenom och godkänt budgetöverenskommelsen, vilket betyder att den utdragna nedstängningen är över, åtminstone för denna gången. Nedstängningen är nytt rekord 43 dagar – så länge var USA nedstängt – vilket är nytt rekord i landets …
Akut läkarbrist i Ryssland – tvingas införa sovjetisk lag
Det råder akut läkarbrist i flera ryska regioner. Nu ska en ny lag råda bot på det genom att tvinga unga läkare att arbeta på statliga sjukhus. Rysslands parlament har röstat igenom ett lagförslag som innebär att nyutexaminerade läkare återigen måste arbeta i statliga sjukhus och kliniker under flera år. Syftet är att möta den …
Köpte aktien 1986 – fortsatt positiv trots tuffa perioden
Verkstadsbolaget är en av den svenska börsens verkliga klenoder. Men de senaste åren har aktien haft det svårt att hålla jämna steg med index. Men skotska kapitalfirman Baillie Gifford, som varit obrutet investerad i bolaget i nära 40 år, ser fortsatt positivt på placeringen. Läs även: Uppåt för kungens aktier – tajmade försäljning perfekt – …
Ny banbrytande upptäckt om rymden
Chalmers-forskare har gjort en banbrytande upptäckt kring rymden genom att upptäcka en tidigare okänd typ av stjärnfabrik. Stjärnfabrik är alltså forskarnas ord för den nya upptäckten. Chalmers astronomer har upptäckt en ”extrem och tidigare okänd typ av stjärnfabrik” genom att lyckas mäta temperaturen i en avlägsen galax. Galaxen lyser intensivt av överhettat kosmiskt stoft och …
Skandalerna kring Maltas offentliga tjänster har blivit allt tydligare. Det handlar inte bara om enstaka felaktigheter, utan om systematiska problem.
I en rapport från Transparency International konstateras att Malta ”fortfarande är plågat av klientelism och korruption” trots lagstadgad ramar.
Samtidigt finns det fortfarande ringar på vattnet efter fallet Daphne Caruana Galizia, den maltesiska grävande journalisten som mördades 2017.
Problemen i Maltas styre sträcker sig långt in i politik och myndighetsutövning.
Läs även: Malta får skäll av EU – bröt mot kryptoregler
Vågen av skandaler
I det lilla EU-landet Malta har flera avslöjanden kommit fram som pekar på att den offentliga styrningen sviktar.
Bland annat har processen kring offentliga tjänster och myndigheters arbete fått hård kritik från såväl nationella som internationella granskare. Även frågor som rör rättsväsendet och polisens oberoende lyfts fram som problem.
En central del av bristerna handlar om att regler kring transparens och ansvar inte alltid fungerar.
Exempelvis har landet svårt att hantera fall kopplade till penningtvätt och korruption, vilket skapar tvivel på om landets styre är tillräcklig, skriver Malta Independent.
När rättsstatens grundläggande principer ifrågasätts ökar riskerna för att medborgarnas förtroende för myndigheter minskar.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Malta pressas till åtgärder
För att bryta trenden krävs att Maltas regering och myndigheter genomför konkreta reformer.
Dels behöver Malta en stärkt transparens, tydligare ansvar och en fungerande rättsskipning, skriver OECD.
Som medlem i EU står landet särskilt under lupp, och brister i styrningen kan få konsekvenser för både inrikes och utrikes förtroende. Om åtgärder uteblir blir det svårare att återuppbygga förtroendet.
Under tiden växer även frustrationen bland både medborgare och civilsamhället.
Flera grupper har under de senaste åren arrangerat demonstrationer i Valletta för att kräva större ansvarstagande från landets politiska ledning. Missnöjet handlar inte bara om enskilda skandaler, utan om en känsla av att systemet inte längre skyddar vanliga medborgare.
Samtidigt menar lokala antikorruptionsgrupper att reformerna går för långsamt och att regeringen saknar vilja att driva igenom de mest känsliga förändringarna.
Även EU-kommissionen har markerat hårdt. I sin senaste rapport om rättsstaten konstateras att Malta fortfarande ligger långt efter de rekommendationer landet tidigare fått, skriver Malta Independent.
Det politiska klimatet i landet är därför fortsatt spänt, och många malteser upplever att det krävs en betydligt starkare kraftsamling för att återställa tilliten till staten.
Missa inte: Här får du betalt för att sola och bada
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Privatlån: Det här ska du alltid dubbelkolla innan du skriver på
Privatlån används för att täcka större utgifter, lösa dyra krediter eller finansiera något som inte kan vänta. Men villkoren varierar stort mellan långivare och flera kostnader är lätta att förbise. Här är vad du ska kontrollera innan du skriver under. Privatlån kan vara ett verktyg för att förbättra ekonomin, eller en dyr fallgrop om villkoren …
Receptet: Frukt, grönsaker och svenska blåbär
En amerikansk studie visar att hälsosam mat hjälper patienter med hjärtbesvär. Men det visste vi ju redan från svenska blåbär… Som forskare i Örebro började Cecilia Bergh en studie kring blåbär och dess nytta för patienter som haft hjärtinfarkt, tillsammans med professorn Ole Froberter. ”Det började med Oles forskning om björnar, att björnar inte får …
Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit
Priserna stiger, utbudet växer och reklamvarianter dyker upp i varenda hörn av marknaden. Ändå håller konsumenterna fast vid sina streamingtjänster. Både amerikanska och svenska siffror visar att vi nu befinner oss mitt i en ny våg av ”streamflation”, där prishöjningar inte längre skrämmer bort tittarna. Det rapporterar Wall Street Journal. Kraftiga prishöjningar – men inga …
Svensk och europeisk fordonsindustri på knä
En tvärnit i chipflödet från Nexperia hotar att stoppa europeisk fordonsproduktion redan inom veckor, enligt branschens egna varningar. En tilltagande chipbrist riskerar nu att slå ut fordonsproduktionen i Europa inom veckor. Konflikten inom halvledarbolaget Nexperia skapar en akut flaskhals som flera stora tillverkare beskriver som både allvarlig och svårbegriplig. Missa inte: Nya körkortsregler: Många kan …
Malta – Europas skamfläck: Förtroendet rasar för landets styre
I Malta växer oron för den offentliga styrningen när nya skandaler visar på omfattande brister i polis och myndigheter. Skandalerna kring Maltas offentliga tjänster har blivit allt tydligare. Det handlar inte bara om enstaka felaktigheter, utan om systematiska problem. I en rapport från Transparency International konstateras att Malta ”fortfarande är plågat av klientelism och korruption” …