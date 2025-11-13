Malta – Europas skamfläck: Förtroendet rasar för landets styre

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Skandalerna kring Maltas offentliga tjänster har blivit allt tydligare. Det handlar inte bara om enstaka felaktigheter, utan om systematiska problem.

I en rapport från Transparency International konstateras att Malta ”fortfarande är plågat av klientelism och korruption” trots lagstadgad ramar.

Samtidigt finns det fortfarande ringar på vattnet efter fallet Daphne Caruana Galizia, den maltesiska grävande journalisten som mördades 2017.

Problemen i Maltas styre sträcker sig långt in i politik och myndighetsutövning.

Vågen av skandaler

I det lilla EU-landet Malta har flera avslöjanden kommit fram som pekar på att den offentliga styrningen sviktar.

Bland annat har processen kring offentliga tjänster och myndigheters arbete fått hård kritik från såväl nationella som internationella granskare. Även frågor som rör rättsväsendet och polisens oberoende lyfts fram som problem.

Den grävande maltesiske journalisten Daphne Caruana Galizia mördades i en bilbomb 2016. (Foto: Jon Borg/AP/TT)

En central del av bristerna handlar om att regler kring transparens och ansvar inte alltid fungerar.

Exempelvis har landet svårt att hantera fall kopplade till penningtvätt och korruption, vilket skapar tvivel på om landets styre är tillräcklig, skriver Malta Independent.

När rättsstatens grundläggande principer ifrågasätts ökar riskerna för att medborgarnas förtroende för myndigheter minskar.