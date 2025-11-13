Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Malta – Europas skamfläck: Förtroendet rasar för landets styre

Malta protest
Malta skakas av växande missnöje – från Valletta till landets gator höjs kraven på politiskt ansvar och reformer. (Foto Unsplash och AP)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

I Malta växer oron för den offentliga styrningen när nya skandaler visar på omfattande brister i polis och myndigheter.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Skandalerna kring Maltas offentliga tjänster har blivit allt tydligare. Det handlar inte bara om enstaka felaktigheter, utan om systematiska problem.

I en rapport från Transparency International konstateras att Malta ”fortfarande är plågat av klientelism och korruption” trots lagstadgad ramar.

Samtidigt finns det fortfarande ringar på vattnet efter fallet Daphne Caruana Galizia, den maltesiska grävande journalisten som mördades 2017.

Problemen i Maltas styre sträcker sig långt in i politik och myndighetsutövning.

Läs även: Malta får skäll av EU – bröt mot kryptoregler

Vågen av skandaler

I det lilla EU-landet Malta har flera avslöjanden kommit fram som pekar på att den offentliga styrningen sviktar.

Bland annat har processen kring offentliga tjänster och myndigheters arbete fått hård kritik från såväl nationella som internationella granskare. Även frågor som rör rättsväsendet och polisens oberoende lyfts fram som problem.

Den grävande maltesiske journalisten Daphne Caruana Galizia mördades i en bilbomb 2016. (Foto: Jon Borg/AP/TT)
ANNONS

En central del av bristerna handlar om att regler kring transparens och ansvar inte alltid fungerar.

Exempelvis har landet svårt att hantera fall kopplade till penningtvätt och korruption, vilket skapar tvivel på om landets styre är tillräcklig, skriver Malta Independent.

När rättsstatens grundläggande principer ifrågasätts ökar riskerna för att medborgarnas förtroende för myndigheter minskar.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Malta pressas till åtgärder

För att bryta trenden krävs att Maltas regering och myndigheter genomför konkreta reformer.

Dels behöver Malta en stärkt transparens, tydligare ansvar och en fungerande rättsskipning, skriver OECD.

Som medlem i EU står landet särskilt under lupp, och brister i styrningen kan få konsekvenser för både inrikes och utrikes förtroende. Om åtgärder uteblir blir det svårare att återuppbygga förtroendet.

Under tiden växer även frustrationen bland både medborgare och civilsamhället.

Flera grupper har under de senaste åren arrangerat demonstrationer i Valletta för att kräva större ansvarstagande från landets politiska ledning. Missnöjet handlar inte bara om enskilda skandaler, utan om en känsla av att systemet inte längre skyddar vanliga medborgare.

ANNONS

Samtidigt menar lokala antikorruptionsgrupper att reformerna går för långsamt och att regeringen saknar vilja att driva igenom de mest känsliga förändringarna.

Även EU-kommissionen har markerat hårdt. I sin senaste rapport om rättsstaten konstateras att Malta fortfarande ligger långt efter de rekommendationer landet tidigare fått, skriver Malta Independent.

Det politiska klimatet i landet är därför fortsatt spänt, och många malteser upplever att det krävs en betydligt starkare kraftsamling för att återställa tilliten till staten.

Missa inte: Här får du betalt för att sola och bada

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUkorruptionMaltaSkandaler
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS